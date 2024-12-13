Crea Video per i Social Media per il Tuo Calendario

Pianifica e crea facilmente video coinvolgenti per il tuo calendario social con potenti capacità di Testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial energico di 45 secondi per creatori di contenuti e manager dei social media che cercano di ottimizzare la loro strategia di contenuti. Questo video dovrebbe presentare immagini dinamiche e una colonna sonora vivace, illustrando tecniche efficienti di programmazione dei social. Sottolinea la potenza della messaggistica personalizzata mostrando gli "Avatar AI" di HeyGen per offrire contenuti coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Crea un segmento informativo di 60 secondi per team di marketing e strateghi digitali focalizzati sull'ottimizzazione del loro flusso di lavoro del Content Planner. Il video dovrebbe avere un design visivo elegante e moderno con una voce narrante professionale e chiara. Spiega come l'integrazione della creazione di video possa elevare la pianificazione, menzionando specificamente la "Generazione di voiceover" di HeyGen per aggiungere narrazioni professionali.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida visiva ispiratrice di 30 secondi per aspiranti influencer e costruttori di brand personali che vogliono creare post sui social media sorprendenti. L'estetica dovrebbe essere alla moda e visivamente accattivante con una traccia di sottofondo accattivante. Illustra quanto sia facile iniziare a creare contenuti accattivanti utilizzando i diversi "Modelli e scene" di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per il Calendario Social

Pianifica, produci e pubblica facilmente contenuti video coinvolgenti per il tuo calendario social, garantendo una presenza online costante e accattivante.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video Iniziale
Inizia selezionando un modello dalla nostra libreria o utilizza la nostra funzione Testo-a-video da script per generare il tuo video di base per i post sui social media.
2
Step 2
Personalizza con gli Elementi del Tuo Brand
Applica l'identità unica del tuo brand ai tuoi video utilizzando i nostri controlli di Branding per mantenere la coerenza visiva su tutti i tuoi canali social.
3
Step 3
Ottimizza per Più Piattaforme Social
Usa il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattare i tuoi contenuti video a diverse piattaforme come Facebook, Instagram e LinkedIn.
4
Step 4
Programma i Tuoi Contenuti con Facilità
Sfrutta il Content Planner per programmare i tuoi post sui social media al momento ottimale, assicurando che il tuo calendario video funzioni senza intoppi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e solleva il pubblico con video motivazionali

.

Crea video ispiratori e motivazionali per connetterti con il tuo pubblico, aumentando il coinvolgimento e il sentimento positivo su tutti i tuoi canali social.

Domande Frequenti

HeyGen è efficace per creare contenuti diversificati per i social media?

HeyGen ti consente di creare facilmente post sui social media coinvolgenti trasformando il testo in video con avatar AI e voiceover. Puoi sfruttare una varietà di modelli per progettare post sui social media sorprendenti per tutti i tuoi canali social.

HeyGen può aiutare a preparare contenuti diversificati per il mio programma sui social media?

Sì, HeyGen semplifica il processo di creazione di contenuti video variati, aiutandoti a preparare rapidamente post sui social media coinvolgenti. Con avatar AI e modelli personalizzabili, puoi generare video di alta qualità ottimizzati per diversi canali social, pronti per la tua programmazione social.

Quali caratteristiche di design offre HeyGen per post sui social media sorprendenti?

HeyGen offre potenti caratteristiche di design, inclusa una vasta gamma di modelli e la possibilità di personalizzare con il tuo Kit Brand, garantendo coerenza. Puoi anche ridimensionare facilmente i design per varie piattaforme per creare post sui social media sorprendenti che catturano l'attenzione.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video da testo?

HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video convertendo i tuoi script di testo in video professionali con avatar AI e voiceover naturali. Genera automaticamente anche i sottotitoli, rendendo facile creare contenuti di alta qualità per i social media da un semplice script.

