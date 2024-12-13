Crea rapidamente video di formazione istantanei con l'AI
Produci senza sforzo video istantanei coinvolgenti per l'onboarding e la formazione sui prodotti, con avatar AI realistici.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video di formazione istantaneo e dinamico di 90 secondi che spiega una nuova funzionalità del prodotto ai team di vendita interni e agli utenti esterni del prodotto, mostrando i suoi benefici e il suo utilizzo. Lo stile visivo dovrebbe incorporare dimostrazioni nitide del prodotto utilizzando filmati di repertorio dalla libreria multimediale, completati da sottotitoli/caption generati automaticamente per l'accessibilità e un voiceover chiaro e istruttivo creato tramite testo-a-video da script.
Sviluppa un video di formazione completo di 2 minuti che affronta le sfide comuni per i team remoti, concentrandosi sulle migliori pratiche di comunicazione per un pubblico globale. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e utilizzare un avatar AI diversificato per trasmettere i messaggi, con il vantaggio aggiunto della generazione di voiceover che supporta presentazioni multilingue e sottotitoli/caption per garantire l'accessibilità.
Costruisci un video di formazione istantaneo di 45 secondi per i team di successo del cliente, dimostrando un passaggio comune di risoluzione dei problemi per un prodotto software ai clienti esistenti. Utilizza modelli e scene predefiniti per una creazione rapida e fornisci la soluzione in modo conciso tramite testo-a-video da script, assicurandoti che il video possa essere facilmente ridimensionato per varie piattaforme social utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il coinvolgimento nella formazione.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione istantanei coinvolgenti che migliorano la ritenzione dei discenti e migliorano il trasferimento complessivo delle conoscenze.
Semplifica la creazione di corsi.
Sviluppa efficacemente numerosi video di formazione istantanei e corsi, espandendo la tua portata a un pubblico globale con facilità.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video istantanei alimentati dall'AI?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e la tecnologia testo-a-video, permettendoti di trasformare script in video istantanei professionali alimentati dall'AI in modo efficiente. Puoi creare rapidamente video di formazione istantanei coinvolgenti senza riprese o montaggi complessi.
Quali caratteristiche tecniche contribuiscono a video di formazione istantanei coinvolgenti utilizzando HeyGen?
HeyGen offre funzionalità robuste come voiceover AI di alta qualità, avatar AI personalizzabili e una ricca libreria di modelli per rendere i tuoi video di formazione dinamici. Queste capacità assicurano che il tuo contenuto, dall'onboarding alla formazione sui prodotti, sia incisivo e professionale.
HeyGen offre sottotitoli generati automaticamente e voiceover multilingue per i contenuti di formazione?
Sì, HeyGen include un generatore di sottotitoli AI per sottotitoli generati automaticamente, migliorando l'accessibilità dei tuoi video di formazione. Inoltre, puoi creare voiceover multilingue, rendendo i tuoi video di formazione istantanei efficaci per un pubblico globale diversificato.
Posso utilizzare avatar AI per creare video di formazione sui prodotti incisivi con HeyGen?
Assolutamente. Gli avatar AI di HeyGen sono perfetti per fornire una formazione sui prodotti chiara e coerente, agendo come il tuo attore vocale AI. Questo ti permette di creare video di formazione istantanei accattivanti che risuonano con il tuo pubblico e migliorano la ritenzione delle conoscenze.