Crea rapidamente video di formazione istantanei con l'AI

Produci senza sforzo video istantanei coinvolgenti per l'onboarding e la formazione sui prodotti, con avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione istantaneo e dinamico di 90 secondi che spiega una nuova funzionalità del prodotto ai team di vendita interni e agli utenti esterni del prodotto, mostrando i suoi benefici e il suo utilizzo. Lo stile visivo dovrebbe incorporare dimostrazioni nitide del prodotto utilizzando filmati di repertorio dalla libreria multimediale, completati da sottotitoli/caption generati automaticamente per l'accessibilità e un voiceover chiaro e istruttivo creato tramite testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione completo di 2 minuti che affronta le sfide comuni per i team remoti, concentrandosi sulle migliori pratiche di comunicazione per un pubblico globale. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e utilizzare un avatar AI diversificato per trasmettere i messaggi, con il vantaggio aggiunto della generazione di voiceover che supporta presentazioni multilingue e sottotitoli/caption per garantire l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Costruisci un video di formazione istantaneo di 45 secondi per i team di successo del cliente, dimostrando un passaggio comune di risoluzione dei problemi per un prodotto software ai clienti esistenti. Utilizza modelli e scene predefiniti per una creazione rapida e fornisci la soluzione in modo conciso tramite testo-a-video da script, assicurandoti che il video possa essere facilmente ridimensionato per varie piattaforme social utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come creare video di formazione istantanei

Trasforma i tuoi materiali di formazione in video istantanei coinvolgenti e concisi con gli strumenti alimentati dall'AI di HeyGen, progettati per un trasferimento di conoscenze efficiente.

1
Step 1
Incolla il tuo script o contenuto
Inizia incollando il tuo script di formazione o contenuto nell'editor di HeyGen. La nostra capacità di testo-a-video da script utilizza questo testo per generare la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona un avatar AI e una voce
Aumenta il coinvolgimento selezionando tra una vasta gamma di avatar AI. Abbina l'avatar scelto a una generazione di voiceover adatta per dare vita al tuo script.
3
Step 3
Aggiungi elementi visivi e sottotitoli
Integra elementi visivi pertinenti dalla nostra libreria multimediale o carica i tuoi. Utilizza la funzione Sottotitoli/caption per garantire che i tuoi video di formazione istantanei siano accessibili e incisivi.
4
Step 4
Genera ed esporta il tuo video
Rivedi il tuo video istantaneo alimentato dall'AI, apporta eventuali aggiustamenti finali e poi utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per scaricarlo nel formato desiderato, pronto per il tuo pubblico.

Produci clip di formazione rapide e coinvolgenti

Genera rapidamente video istantanei accattivanti alimentati dall'AI per la formazione sui prodotti, l'onboarding e il successo del cliente in pochi minuti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video istantanei alimentati dall'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e la tecnologia testo-a-video, permettendoti di trasformare script in video istantanei professionali alimentati dall'AI in modo efficiente. Puoi creare rapidamente video di formazione istantanei coinvolgenti senza riprese o montaggi complessi.

Quali caratteristiche tecniche contribuiscono a video di formazione istantanei coinvolgenti utilizzando HeyGen?

HeyGen offre funzionalità robuste come voiceover AI di alta qualità, avatar AI personalizzabili e una ricca libreria di modelli per rendere i tuoi video di formazione dinamici. Queste capacità assicurano che il tuo contenuto, dall'onboarding alla formazione sui prodotti, sia incisivo e professionale.

HeyGen offre sottotitoli generati automaticamente e voiceover multilingue per i contenuti di formazione?

Sì, HeyGen include un generatore di sottotitoli AI per sottotitoli generati automaticamente, migliorando l'accessibilità dei tuoi video di formazione. Inoltre, puoi creare voiceover multilingue, rendendo i tuoi video di formazione istantanei efficaci per un pubblico globale diversificato.

Posso utilizzare avatar AI per creare video di formazione sui prodotti incisivi con HeyGen?

Assolutamente. Gli avatar AI di HeyGen sono perfetti per fornire una formazione sui prodotti chiara e coerente, agendo come il tuo attore vocale AI. Questo ti permette di creare video di formazione istantanei accattivanti che risuonano con il tuo pubblico e migliorano la ritenzione delle conoscenze.

