Crea Video di Formazione per Piccole Imprese con Facilità

Produci video di formazione coinvolgenti per la tua piccola impresa. Converti senza sforzo qualsiasi script in visuali accattivanti con il testo-a-video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione coinvolgente di 60 secondi per i dipendenti esistenti su una nuova procedura di conformità. Punta a uno stile visivo professionale e pulito con un tono calmo e rassicurante, incorporando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire accuratezza e aggiungendo sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione animato di 30 secondi per imprenditori impegnati, spiegando rapidamente un concetto complesso di marketing. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce con grafica moderna e musica di sottofondo vivace, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per visuali dinamiche.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial di 50 secondi per manager di piccole imprese su come produrre efficacemente video di formazione internamente. Adotta un approccio visivo e audio autentico e conversazionale in stile intervista, mostrando un avatar AI di HeyGen come presentatore e utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per la distribuzione su più piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione per Piccole Imprese

Sviluppa contenuti di formazione coinvolgenti ed efficaci per il tuo team o i tuoi clienti con potenti strumenti AI, semplificando la produzione dallo script al video finale.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo il tuo contenuto di formazione. HeyGen utilizza il tuo **testo-a-video da script** per generare automaticamente un video, trasformando le tue parole in una presentazione professionale. Questo pone le basi per video di formazione chiari e concisi per i dipendenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI e la Scena
Scegli tra una vasta gamma di **avatar AI** realistici per presentare le tue informazioni. Abbina l'avatar scelto a uno sfondo o modello adatto per creare un ambiente visivo coinvolgente per i tuoi video di formazione per piccole imprese.
3
Step 3
Arricchisci con Visuali e Branding
Personalizza il tuo video con il logo e i colori della tua azienda utilizzando i **controlli di branding**. Arricchisci ulteriormente la tua formazione con media stock, registrazioni dello schermo o elementi interattivi per rendere il tuo contenuto dinamico e facilmente digeribile.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione Finale
Una volta completato il tuo video di formazione, utilizza la funzione di **ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni** per renderlo nel formato e nelle dimensioni di cui hai bisogno. Il tuo video rifinito è ora pronto per educare e informare il tuo team o pubblico, semplificando il processo di produzione di video di formazione.

Produci Clip di Formazione Rapide e Coinvolgenti

Produci rapidamente video di formazione brevi e d'impatto e guide how-to, perfetti per un onboarding veloce, spiegazioni di processi o tutorial di prodotto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di formazione coinvolgenti per la mia piccola impresa?

HeyGen trasforma gli script in tutorial video professionali utilizzando avatar AI e voci fuori campo, rendendo semplice la creazione di video di formazione coinvolgenti. Puoi facilmente produrre contenuti di alta qualità senza competenze avanzate di editing video.

Qual è il modo più veloce per produrre video di formazione per i dipendenti?

HeyGen consente una rapida produzione di video di formazione per i dipendenti convertendo gli script di testo in video completi con avatar AI e voci fuori campo sincronizzate. La sua interfaccia intuitiva e i modelli semplificano l'intero processo di creazione.

Posso aggiungere branding e sottotitoli ai miei video di formazione per piccole imprese con HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio nei tuoi video di formazione. Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli generati automaticamente per migliorare l'accessibilità.

Come posso realizzare video how-to di alta qualità per il mio team?

Con HeyGen, puoi facilmente creare video how-to professionali iniziando con uno script e lasciando che gli avatar AI presentino il tuo contenuto. Utilizza funzionalità come l'integrazione della registrazione dello schermo e una libreria multimediale per arricchire i tuoi tutorial video.

