Migliora la formazione sulla prevenzione delle cadute con la generazione di voiceover professionali per una comunicazione chiara ai dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video informativo di 45 secondi per i responsabili delle operazioni e il personale EHS, concentrandoti su misure avanzate di protezione dalle cadute e strategie efficaci di prevenzione di scivolamenti e cadute in ambienti industriali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente professionale e basato sui dati, incorporando visualizzazioni simili a infografiche e una narrazione chiara e autorevole. Utilizza la funzione Templates & scenes di HeyGen per assemblare rapidamente sezioni visivamente distinte per ogni consiglio di prevenzione.
Prompt di Esempio 2
Crea un'esperienza dinamica di 30 secondi coinvolgente per i nuovi assunti come introduzione ai principi di base dei video di formazione sulla sicurezza riguardanti i pericoli del pavimento. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e vivace con tagli rapidi e musica di sottofondo energica, mantenendo un tono serio sulla sicurezza pur essendo altamente memorabile. Sfrutta la capacità di HeyGen di creare video da testo per generare efficacemente la narrazione e integrarla con testo vibrante sullo schermo.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una guida pratica di 75 secondi rivolta ai responsabili delle strutture e al personale delle pulizie, dettagliando come identificare e mitigare proattivamente i rischi che portano a cadute sul lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere osservativo e altamente pratico, simulando ispezioni reali nei video sulla sicurezza sul lavoro, accompagnato da una voce narrante calma e dettagliata. Assicurati che tutte le informazioni chiave siano facilmente digeribili utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità, specialmente in ambienti di lavoro potenzialmente rumorosi.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Prevenzione di Scivolamenti e Cadute

Produci facilmente video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti per aiutare a prevenire scivolamenti, inciampi e cadute e garantire un ambiente di lavoro più sicuro per i tuoi dipendenti con HeyGen.

Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo contenuto dettagliato per la `prevenzione di scivolamenti e cadute` direttamente in HeyGen. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia `video da testo` per generare istantaneamente voiceover professionali e scene di base per la tua formazione.
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona un coinvolgente `avatar AI` per essere il presentatore virtuale del tuo messaggio di sicurezza. Un avatar coerente e amichevole aiuta a comunicare efficacemente informazioni critiche ai tuoi `dipendenti`.
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora i tuoi `video di sicurezza sul lavoro` applicando i `controlli di branding` della tua azienda. Questo ti permette di integrare loghi personalizzati e schemi di colori specifici, assicurando che la tua formazione si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo `video di formazione sulla sicurezza` generandolo e poi utilizza la funzione di `ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto` per scaricarlo nel formato ottimale, pronto per la distribuzione attraverso i tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento o altre piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Distribuisci Consigli Rapidi sulla Sicurezza

Produci e condividi rapidamente video di sicurezza sul lavoro brevi e di impatto e promemoria su varie piattaforme per rafforzare gli sforzi di prevenzione.

Come può HeyGen aiutare a prevenire scivolamenti, inciampi e cadute sul posto di lavoro?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti per prevenire scivolamenti, inciampi e cadute. Sfruttando gli avatar AI e la tecnologia di creazione di video da testo, puoi sviluppare contenuti coinvolgenti rapidamente, migliorando la sicurezza sul lavoro per tutti i dipendenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video efficaci di prevenzione di scivolamenti e cadute?

HeyGen fornisce funzionalità avanzate come avatar AI, modelli personalizzabili e facile conversione da testo a video per creare video di prevenzione di scivolamenti e cadute di grande impatto. Questi strumenti consentono ai professionisti della formazione EHS di produrre esperienze coinvolgenti e di alta qualità in modo efficiente.

HeyGen può supportare una formazione completa sulla prevenzione delle cadute per tutti i dipendenti?

Assolutamente. La piattaforma di HeyGen ti consente di creare una serie di video completa per la formazione sulla prevenzione delle cadute, adatta a tutti i dipendenti. Con opzioni per la generazione di voiceover e sottotitoli, HeyGen garantisce che i tuoi messaggi di sicurezza cruciali siano accessibili ed efficaci attraverso vari stili di apprendimento.

È possibile personalizzare i video di sicurezza sul lavoro creati con HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di personalizzare i video di sicurezza sul lavoro con il logo e i colori della tua azienda. Questo assicura che il tuo contenuto di prevenzione di scivolamenti e cadute si allinei perfettamente con i tuoi materiali di formazione EHS esistenti e l'identità del marchio.

