Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 90 secondi su come spiegare una tecnica complessa di gestione dei progetti, rivolto a team leader esperti e team di L&D in cerca di risorse avanzate per lo sviluppo dei talenti. Utilizza uno stile visivo dinamico e moderno con musica di sottofondo vivace e sovrapposizioni di testo precise, integrando la capacità di testo-a-video di HeyGen per una creazione di contenuti efficiente e sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di 1 minuto per lo sviluppo delle competenze focalizzato su strategie di comunicazione efficace per i manager intermedi, destinato a un pubblico aziendale che cerca di migliorare le capacità di leadership. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva motivazionale e raffinata con audio nitido, utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare i concetti chiave e una selezione di modelli e scene per un aspetto professionale.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un modulo di formazione per i dipendenti di 45 secondi sulle politiche di conformità aziendale, specificamente per una forza lavoro globale che richiede video multilingue. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e rassicurante, garantendo chiarezza e sensibilità culturale, mentre si utilizza la generazione di voiceover robusta di HeyGen per trasmettere il messaggio in più lingue e sottotitoli per un'esperienza di apprendimento veramente inclusiva.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Sviluppo delle Competenze

Produci in modo efficiente contenuti di formazione coinvolgenti e migliora le competenze dei dipendenti con la creazione di video potenziata dall'AI, ottimizzando i tuoi sforzi di L&D.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script
Inizia delineando i tuoi contenuti di formazione. Crea uno script dettagliato per il tuo video di sviluppo delle competenze, che HeyGen può poi utilizzare per una generazione di testo-a-video senza soluzione di continuità, sfruttando la tua pianificazione e storyboard.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo istruttore. Gli avatar AI avanzati di HeyGen possono parlare il tuo script con voiceover dal suono naturale, rendendo i tuoi contenuti coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora il tuo video di sviluppo delle competenze con elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale e applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori personalizzati, utilizzando le robuste funzionalità di produzione video di HeyGen.
4
Step 4
Esporta e Aggiorna i Tuoi Contenuti
Una volta finalizzato, esporta i tuoi contenuti in vari rapporti d'aspetto per la distribuzione. Approfitta della funzione di aggiornamenti senza sforzo di HeyGen, assicurando che i tuoi video istruttivi rimangano sempre aggiornati.

Ispira e Motiva per lo Sviluppo dei Talenti

Genera video motivazionali di impatto per promuovere lo sviluppo dei talenti, incoraggiare la crescita e ispirare il tuo team con narrazioni coinvolgenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per i team di L&D?

HeyGen consente ai team di L&D di ottimizzare la produzione video sfruttando un generatore di video AI per creare video di formazione professionali. Con avatar AI e capacità di testo-a-video, puoi produrre contenuti di formazione per i dipendenti coinvolgenti in modo efficiente e apportare aggiornamenti senza sforzo quando necessario.

HeyGen può creare video di sviluppo delle competenze che siano multilingue?

Sì, HeyGen ti permette di creare video di sviluppo delle competenze utilizzando avatar AI con un robusto supporto per video multilingue. Questo assicura che i tuoi contenuti istruttivi siano accessibili a un pubblico globale attraverso audio e video di alta qualità.

Quali funzionalità offre HeyGen per pianificare efficacemente i tuoi video?

HeyGen fornisce funzionalità complete per pianificare i tuoi video, inclusa una varietà di modelli di video di formazione e strumenti per sviluppare il tuo script e storyboard. Questo aiuta a garantire un processo di produzione video fluido dal concetto al completamento.

HeyGen supporta l'integrazione di video screencast e branding?

Assolutamente, HeyGen supporta l'integrazione senza soluzione di continuità di video screencast nei tuoi progetti, migliorando i contenuti video istruttivi. Puoi anche applicare i controlli di branding unici del tuo marchio, garantendo che audio e video di alta qualità riflettano costantemente l'identità della tua azienda.

