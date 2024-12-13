Crea Video Brevi con Facilità Utilizzando Strumenti IA

Sblocca la tua creatività con avatar AI e modelli di video personalizzabili per creare Shorts su YouTube, video su TikTok e Reels su Instagram strabilianti.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.

un collage di immagini con una che dice padroneggiare il marketing sui social media

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi suggerimenti.

Prompt 1
Immergiti nel mondo della narrazione con un video narrativo di 60 secondi realizzato utilizzando la funzione di testo-video di HeyGen. Ideale per i creatori di contenuti che mirano a catturare l'attenzione del loro pubblico su YouTube Shorts, questo video combinerà immagini cinematografiche con un coinvolgente voiceover generato dalla nostra intelligenza artificiale. L'integrazione fluida di modelli di video assicura una finitura lucida e professionale, su misura per la tua visione unica.
Prompt 2
Crea un video promozionale di 30 secondi che spicchi su Instagram Reels con la libreria multimediale e il supporto stock di HeyGen. Pensato per i marketer e i proprietari di piccole imprese, questo video utilizzerà modelli accattivanti e voiceover potenziati dall'intelligenza artificiale per trasmettere il tuo messaggio con impatto. La possibilità di ridimensionare ed esportare in vari rapporti d'aspetto assicura che il tuo contenuto appaia perfetto su qualsiasi piattaforma.
Prompt 3
Coinvolgi il tuo pubblico con un video educativo di 45 secondi utilizzando la funzione di sottotitoli e didascalie di HeyGen. Perfetto per educatori e formatori, questo video combinerà immagini chiare e informative con una voce narrante professionale per migliorare l'apprendimento. Gli intuitivi strumenti di editing video ti permettono di personalizzare ogni aspetto, assicurando che il tuo contenuto sia sia informativo che visivamente accattivante.
Copia il prompt
Incolla nel riquadro di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Creative Engine

Nessun equipaggio. Nessun taglio. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro

Creazione di Video Nativi

Generazione video End-to-End

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Intento

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Recensioni

Come creare video brevi

Segui questi semplici passaggi per creare video brevi coinvolgenti utilizzando i potenti strumenti di HeyGen.

1
Step 1
Seleziona un modello di video
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli video progettati per YouTube Shorts, video TikTok e Instagram Reels. Questi modelli offrono una base creativa per dare il via al tuo progetto.
2
Step 2
Personalizza il tuo stile
Utilizza i controlli di branding di HeyGen per personalizzare il tuo video. Regola i colori, aggiungi il tuo logo e adatta lo stile per farlo corrispondere all'identità del tuo marchio, garantendo un aspetto unico e professionale.
3
Step 3
Aggiungi musica e voce fuori campo
Arricchisci il tuo video con il suono accedendo alla libreria musicale di HeyGen. Puoi anche generare un voiceover per narrare la tua storia, rendendo il tuo video più coinvolgente e informativo.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo video è pronto, esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato per una visione ottimale su diverse piattaforme. Condividi la tua creazione con il mondo e osserva la crescita del tuo pubblico.

Casi d'uso

HeyGen consente ai creatori di produrre facilmente brevi video utilizzando generatori di video AI e modelli personalizzabili, perfetti per piattaforme come YouTube Shorts, TikTok e Instagram Reels.

Ispira con Video Motivazionali

Craft uplifting and inspiring videos effortlessly, reaching and resonating with your audience.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare brevi video senza sforzo?

HeyGen offre una piattaforma adatta ai principianti con strumenti potenziati dall'IA che rendono la creazione di brevi video un gioco da ragazzi. Con funzionalità come il montaggio video trascina e rilascia e modelli di video personalizzabili, puoi facilmente produrre contenuti coinvolgenti per piattaforme come YouTube Shorts, TikTok e Instagram Reels.

Cosa rende unico il creatore di brevi video di HeyGen?

Il creatore di brevi video di HeyGen si distingue per il suo generatore di video AI, che permette agli utenti di creare video a partire da sceneggiature utilizzando avatar AI e generazione di voiceover. Questo approccio innovativo, abbinato a una ricca libreria musicale e controlli di branding, assicura che i tuoi video siano sia unici che professionali.

Posso personalizzare lo stile dei miei video con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di adattare i tuoi video con controlli di branding come loghi e colori. Puoi anche scegliere tra una varietà di modelli di video e scene per abbinare la tua visione creativa.

HeyGen offre strumenti tecnici per il montaggio video?

Sì, HeyGen include una gamma di strumenti tecnici di editing video progettati per migliorare il tuo processo di creazione dei video. Dalla ridimensione del rapporto d'aspetto e l'esportazione all'aggiunta di sottotitoli e didascalie, HeyGen assicura che i tuoi video siano rifiniti e pronti per qualsiasi piattaforma.

