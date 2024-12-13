Crea Video di Pianificazione dei Turni Facilmente e Coinvolgi il Tuo Team

Produci rapidamente video coinvolgenti per team HR e manager con la conversione da testo a video senza interruzioni.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video informativo convincente di 90 secondi per i team HR, mostrando il potere trasformativo degli strumenti basati su AI nel software moderno di pianificazione dei turni dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, incorporando grafiche eleganti e un Avatar AI professionale che spiega le caratteristiche complesse con una voce vivace e autorevole. Sottolinea come gli avatar AI di HeyGen possano fornire informazioni coerenti e chiare, semplificando la comunicazione sui turni e gli aggiornamenti delle politiche.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 45 secondi mirato a migliorare il Coinvolgimento dei Dipendenti, rivolto sia ai manager che ai loro team, fornendo video personalizzati per assegnazioni di turni o aggiornamenti importanti. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e accogliente, con avatar diversi in ambienti positivi e collaborativi, accompagnati da una voce calda e incoraggiante. Questo prompt dovrebbe evidenziare la capacità di generazione di Voiceover di HeyGen per creare messaggi personalizzati che risuonano personalmente con ogni dipendente.
Prompt di Esempio 3
Illustra come trasformare rapidamente un 'Modello di Pianificazione dei Turni' in un video coinvolgente di 30 secondi per annunci o aggiornamenti rapidi del team, rivolto a manager e team leader. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e diretto, utilizzando immagini luminose e chiare e testo minimo, con una voce chiara ed energica. Mostra quanto sia semplice adattare i Modelli e le scene di HeyGen per produrre comunicazioni sui turni efficaci e tempestive, risparmiando tempo prezioso nella preparazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Pianificazione dei Turni

Genera rapidamente video informativi e coinvolgenti di pianificazione dei turni per i tuoi team HR e manager utilizzando strumenti basati su AI, semplificando la comunicazione e aumentando il coinvolgimento dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia redigendo le tue assegnazioni di turni e annunci in uno script chiaro. La nostra potente capacità di conversione da testo a video trasforma il tuo testo in una narrazione visiva con facilità.
2
Step 2
Seleziona Avatar e Voce AI
Migliora il tuo messaggio selezionando un Avatar AI per presentare le tue informazioni di pianificazione dei turni. Completa il tutto con la nostra avanzata generazione di Voiceover per aggiungere audio di alta qualità per video coinvolgenti.
3
Step 3
Personalizza con Immagini e Branding
Eleva i tuoi Video di Pianificazione dei Turni applicando i tuoi controlli di Branding unici, come loghi e colori. Questo assicura coerenza visiva e rafforza l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video e includi senza sforzo Sottotitoli/caption automatici, garantendo l'accessibilità per tutti i membri del team. Poi, condividi facilmente le tue comunicazioni chiare con i team HR e i manager.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Contenuti Coinvolgenti

Crea rapidamente video di pianificazione dei turni accattivanti e aggiornamenti personalizzati per i dipendenti, risparmiando tempo e migliorando l'assimilazione delle informazioni.

Quali sono gli strumenti principali di HeyGen per creare video di pianificazione dei turni efficaci?

HeyGen sfrutta strumenti basati su AI, inclusi avanzati Avatar AI e Attori Vocali AI, per trasformare rapidamente i tuoi contenuti di pianificazione dei turni in video professionali e coinvolgenti. Questo semplifica il processo per i team HR e i manager.

HeyGen può aiutare i team HR a generare efficientemente video personalizzati per l'assegnazione dei turni?

Sì, HeyGen offre funzionalità robuste come modelli personalizzabili e Avatar AI, permettendo ai team HR e ai manager di creare rapidamente video personalizzati per l'assegnazione dei turni. Questo aumenta significativamente il coinvolgimento dei dipendenti con comunicazioni chiare e di alta qualità.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per generare voiceover e sottotitoli di alta qualità nei video di pianificazione dei turni?

La potente piattaforma di HeyGen include un sofisticato Attore Vocale AI per generare voiceover di alta qualità dal tuo script, garantendo un audio professionale per i tuoi video di pianificazione dei turni. Aggiunge automaticamente anche sottotitoli, migliorando l'accessibilità e la comprensione per tutti i dipendenti.

Come possono i manager utilizzare i modelli di HeyGen per creare video di pianificazione dei turni con il marchio?

I manager possono sfruttare la vasta libreria di modelli di HeyGen per progettare facilmente video di pianificazione dei turni accattivanti che riflettano l'identità del loro marchio. Questo consente una comunicazione coerente e professionale, ideale per l'integrazione con il software di pianificazione dei dipendenti.

