Crea Video di Formazione per Tecnici di Servizio: Eleva il Tuo Team

Ottimizza la formazione e l'onboarding dei tecnici di servizio sul campo per nuovi agenti con lezioni video registrate coinvolgenti, generate senza sforzo da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi 'consiglio della settimana' per agenti sul campo esperti, progettato per contribuire a un archivio di apprendimento collaborativo tra pari di consigli. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e dinamico, potenzialmente con un avatar AI esperto che spiega consigli comuni per la risoluzione dei problemi o migliori pratiche. Migliora la presentazione utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per sfondi visivi pertinenti o grafica esplicativa.
Prompt di Esempio 2
Crea un segmento di 90 secondi per il processo di onboarding iniziale all'interno di un programma di formazione per tecnici di servizio sul campo, concentrandoti sui protocolli di sicurezza. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, strutturato e facile da seguire, con istruzioni audio concise. Assicurati accessibilità e chiarezza sfruttando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per tutti i contenuti parlati, rendendolo adatto a diversi ambienti di apprendimento.
Prompt di Esempio 3
Progetta una lezione video registrata concisa di 30 secondi come riferimento rapido all'interno di una guida video di formazione sul campo più ampia, spiegando un passaggio diagnostico specifico per macchinari complessi. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente esplicativo, utilizzando diagrammi animati e sovrapposizioni di testo sullo schermo, abbinati a una voce professionale e rassicurante. Accelera la creazione di contenuti impiegando i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto coerente e la generazione di voiceover per un audio chiaro.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Formazione per Tecnici di Servizio

Ottimizza l'onboarding e migliora lo sviluppo delle competenze per i tuoi agenti sul campo con lezioni video registrate coinvolgenti e accurate sui prodotti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Definisci i tuoi video di formazione redigendo uno script dettagliato. Utilizza la funzione di testo-a-video da script per convertire senza problemi i tuoi contenuti scritti in lezioni visive, garantendo istruzioni chiare e coerenti per i nuovi agenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Migliora la tua formazione per tecnici di servizio sul campo scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Il presentatore selezionato consegnerà le tue lezioni video registrate, rendendo le procedure complesse coinvolgenti e facili da comprendere per tutti gli ingegneri e tecnici.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Elementi Visivi
Personalizza le tue lezioni video registrate applicando i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per adattarsi alla tua identità aziendale. Questo assicura un aspetto e una sensazione coerenti in tutti i tuoi materiali di formazione per agenti sul campo.
4
Step 4
Esporta la Tua Guida Video
Finalizza la tua guida video di formazione sul campo rivedendola ed esportandola. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per assicurarti che il tuo video sia ottimizzato per la visualizzazione su qualsiasi dispositivo mobile, fornendo una formazione flessibile e accessibile per gli agenti sul campo.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure Complesse

Trasforma facilmente procedure standard complesse e informazioni tecniche in istruzioni video chiare e digeribili, costruendo un archivio di consigli prezioso.

Domande Frequenti

Come può HeyGen ottimizzare la creazione di video di formazione per tecnici di servizio sul campo?

HeyGen ti consente di creare rapidamente lezioni video registrate di alta qualità utilizzando avatar AI e testo-a-video da script, rendendo semplice la produzione di video di formazione efficaci per l'industria del servizio sul campo.

Quali benefici offre HeyGen per l'onboarding di nuovi agenti sul campo?

HeyGen semplifica il processo di onboarding per nuovi agenti consentendo la rapida produzione di lezioni video registrate coerenti che delineano procedure standard, garantendo una comprensione uniforme tra il tuo team di agenti sul campo.

HeyGen può aiutare a creare una guida video di formazione sul campo con branding personalizzato?

Assolutamente, HeyGen ti permette di creare guide video di formazione sul campo complete incorporando i controlli di branding, avatar AI e generazione di voiceover, perfette per ingegneri e tecnici.

Come supporta HeyGen l'apprendimento tra pari tramite video e un archivio di consigli?

HeyGen facilita l'apprendimento tra pari tramite video rendendo facile convertire le intuizioni degli esperti in un archivio di consigli, accessibile come lezioni video registrate su qualsiasi dispositivo mobile per lo sviluppo continuo del tuo team.

