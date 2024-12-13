Crea Video di Formazione sul Livello di Servizio con AI
Migliora i tuoi video istruttivi e semplifica la produzione di video e-learning con sottotitoli e caption automatici alimentati da HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi che mostri una nuova offerta di servizi per i membri del team esistenti, incorporando grafiche animate moderne e una colonna sonora vivace. Converti un copione dettagliato in video utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, garantendo chiarezza e accessibilità con sottotitoli/caption generati automaticamente.
Sviluppa un video istruttivo conciso di 30 secondi che funzioni come una guida 'come fare' per i clienti che cercano supporto rapido su una specifica caratteristica del prodotto. Adotta uno stile visivo diretto e di supporto, utilizzando modelli e scene predefinite dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per assemblare rapidamente dimostrazioni chiare registrate sullo schermo.
Crea un video formale di soluzione di apprendimento aziendale di 90 secondi rivolto ai manager di livello medio, esaminando le procedure di conformità aggiornate. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole con grafiche chiare e senza musica di sottofondo distraente. Genera una voce fuori campo precisa utilizzando la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen e prepara il risultato finale per varie piattaforme interne utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Corsi di Formazione Coinvolgenti.
Sviluppa video di formazione sul livello di servizio completi e contenuti istruttivi per educare efficacemente la tua forza lavoro globale.
Migliora il Coinvolgimento nell'Apprendimento.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare il coinvolgimento e migliorare la ritenzione delle conoscenze nei tuoi video di sviluppo dei dipendenti e soluzioni di apprendimento aziendale.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sul livello di servizio?
HeyGen ti consente di creare video di formazione sul livello di servizio senza sforzo trasformando i copioni di testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI e voci fuori campo. Questo semplifica notevolmente l'intero processo di produzione video, permettendoti di sviluppare rapidamente video istruttivi efficaci.
HeyGen può essere utilizzato per vari tipi di video istruttivi?
Assolutamente. HeyGen è uno strumento versatile per generare una vasta gamma di video di formazione, inclusi onboarding dei dipendenti, dimostrazioni di prodotti, guide 'come fare' e video esplicativi. È un'ottima soluzione per l'apprendimento aziendale e per fornire diversi tutorial video per i servizi.
Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per i video di sviluppo professionale dei dipendenti?
HeyGen offre funzionalità avanzate come avatar AI personalizzabili, controlli di branding per loghi e colori, e sottotitoli/caption automatici, garantendo che i tuoi video di sviluppo dei dipendenti appaiano curati e professionali. Queste capacità migliorano il coinvolgimento per tutti i tuoi video di formazione online.
Quanto velocemente posso produrre video e-learning di alta qualità con HeyGen?
Con HeyGen, puoi passare rapidamente dal copione allo schermo, riducendo drasticamente i tempi di produzione per i video e-learning. Sfrutta una vasta libreria di modelli e avatar AI per creare video di formazione in modo efficiente, fornendo contenuti di alta qualità senza una vasta esperienza di editing video.