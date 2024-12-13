Crea Video di Orientamento alla Sicurezza che Coinvolgono ed Educano

Fornisci una formazione critica sulla consapevolezza della sicurezza con video coinvolgenti creati dal tuo script utilizzando la funzione Testo-a-video, migliorando la conformità e la ritenzione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi per tutto il personale, che funge da aggiornamento annuale sui requisiti di conformità e sui protocolli essenziali di Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo coinvolgente basato su scenari con una voce amichevole e informativa, sfruttando i Modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente esempi reali d'impatto e rafforzare le migliori pratiche.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di microlearning di 30 secondi rivolto ai dipendenti esperti di tecnologia, fornendo un rapido aggiornamento su argomenti avanzati di formazione sulla sicurezza come la configurazione dell'autenticazione a più fattori. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e energico, con una voce diretta, facilmente generata utilizzando la funzione Testo-a-video di HeyGen per un trasferimento di conoscenze conciso ed efficace.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 90 secondi per i team leader e i manager, mirato a promuovere una forte cultura della sicurezza in tutta l'organizzazione creando video coinvolgenti che evidenziano l'importanza delle misure di sicurezza proattive. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo sofisticato e narrativo, completato da una voce autorevole e convincente, migliorata attraverso la generazione di Voiceover di HeyGen per trasmettere un messaggio potente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Orientamento alla Sicurezza

Sviluppa rapidamente video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti utilizzando avatar AI e modelli pre-progettati, assicurando che il tuo team sia ben informato e coinvolto.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando un modello pre-progettato dalla nostra libreria o incolla il tuo script esistente per generare contenuti video istantaneamente utilizzando la nostra funzione Testo-a-video, impostando le basi per il tuo messaggio di sicurezza.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Aggiungi avatar AI espressivi per presentare le tue linee guida sulla sicurezza, scegliendo tra una gamma diversificata per trasmettere il tuo messaggio con impatto. La loro presenza realistica migliora il coinvolgimento e la ritenzione.
3
Step 3
Applica la Coerenza del Marchio
Applica il logo e i colori della tua azienda utilizzando i controlli di Branding per garantire che i tuoi video di sicurezza si allineino perfettamente con la tua identità aziendale, promuovendo professionalità e fiducia.
4
Step 4
Esporta e Integra la Tua Formazione
Esporta il tuo video di orientamento alla sicurezza completato nel formato e nel rapporto d'aspetto richiesti utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, pronto per una distribuzione senza soluzione di continuità al tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Contenuti di Sicurezza Coinvolgenti

Genera rapidamente video di consapevolezza della sicurezza coinvolgenti e concisi, ideali per il microlearning o aggiornamenti rapidi, garantendo una comunicazione tempestiva.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento alla sicurezza coinvolgenti?

HeyGen rivoluziona la creazione di video di orientamento alla sicurezza utilizzando avatar AI e capacità di testo-a-video. Gli utenti possono trasformare rapidamente gli script in video professionali e coinvolgenti, semplificando notevolmente l'intero processo di produzione per la formazione e la consapevolezza sulla sicurezza.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti nella formazione sulla consapevolezza della sicurezza?

HeyGen aumenta il coinvolgimento dei dipendenti nella formazione sulla consapevolezza della sicurezza attraverso avatar AI espressivi, modelli personalizzabili e la possibilità di integrare elementi interattivi. Queste funzionalità aiutano a trasmettere concetti di cybersecurity in un formato facile da comprendere e memorabile, migliorando la ritenzione delle conoscenze.

HeyGen può supportare i requisiti di conformità e la coerenza del marchio per i contenuti di formazione sulla sicurezza?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare loghi e colori personalizzati nei tuoi video di formazione sulla sicurezza. Utilizzando modelli pre-progettati per la formazione sulla sicurezza sul lavoro, garantisci che i tuoi contenuti soddisfino requisiti di conformità specifici mantenendo la coerenza del marchio in tutte le iniziative di onboarding e consapevolezza dei dipendenti.

Come facilita HeyGen il dispiegamento globale dei video di formazione sulla sicurezza?

HeyGen supporta una localizzazione completa dei contenuti attraverso la generazione avanzata di voiceover e sottotitoli automatici, rendendo la formazione sulla consapevolezza della sicurezza accessibile a team diversificati in tutto il mondo. Questa capacità garantisce che i tuoi messaggi critici sulla sicurezza siano costantemente trasmessi e compresi da tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro lingua madre.

