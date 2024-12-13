Crea Video di Orientamento Scolastico che Coinvolgono gli Studenti
Produci video di orientamento scolastico professionali senza sforzo utilizzando avatar AI per accogliere i nuovi studenti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Per le matricole o gli studenti trasferiti, è necessario un video educativo di 60 secondi che introduca i consulenti accademici e le 'guide alle risorse e ai come fare' essenziali. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per una consegna di informazioni accurata e professionale, migliorando la chiarezza con sottotitoli automatici e visivi pertinenti provenienti dalla libreria multimediale/supporto stock, presentati in uno stile informativo.
Sviluppa un video di orientamento virtuale dinamico di 30 secondi per studenti potenziali e le loro famiglie, con 'tour del campus' vivaci e testimonianze autentiche degli studenti. Utilizza la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per visivi accattivanti e garantisci una visione ottimale su vari dispositivi con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni, il tutto all'interno di scene personalizzabili per creare un'esperienza energica e invitante.
Il nuovo personale docente e amministrativo richiede un processo di onboarding video pratico di 40 secondi, che copra le FAQ comuni e i 'messaggi di benvenuto' essenziali. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per istruzioni chiare e concise e supporta il contenuto tramite testo in video da script, garantendo l'accessibilità per tutti con sottotitoli automatici in uno stile visivo professionale e pulito.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione con l'AI.
Aumenta il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle informazioni con video di orientamento potenziati dall'AI per un impatto duraturo.
Crea più Corsi e Raggiungi più Studenti in tutto il Mondo.
Sviluppa contenuti educativi più accattivanti per integrare efficacemente i nuovi studenti e semplificare informazioni complesse.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento scolastico coinvolgenti?
Gli strumenti AI di HeyGen semplificano la creazione di video coinvolgenti per gli orientamenti scolastici. Utilizza avatar AI e scene personalizzabili per produrre rapidamente video educativi professionali, eliminando la produzione complessa. Questo rende HeyGen un efficace creatore di video educativi.
Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video educativi?
HeyGen offre ampie opzioni per personalizzare il tuo video, inclusi elementi di marca, grafiche e animazioni di testo. Personalizza facilmente i contenuti con il nostro editing drag-and-drop per soddisfare le esigenze specifiche della tua istituzione per qualsiasi video educativo.
HeyGen può aiutare a creare video con avatar AI realistici e voice-over?
Assolutamente, HeyGen ti consente di creare video con avatar AI realistici e generazione di voice-over naturale. Questo migliora i tuoi video di orientamento scolastico, rendendoli più dinamici e personalizzati per i nuovi studenti.
HeyGen fornisce modelli di video per accelerare la creazione di contenuti?
Sì, HeyGen offre una varietà di modelli di video progettati per accelerare la creazione di contenuti come creatore di video educativi. Questi modelli forniscono un avvio rapido, permettendoti di creare facilmente video professionali senza esperienza di editing estesa.