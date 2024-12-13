Crea Video di Orientamento Scolastico che Coinvolgono gli Studenti

Produci video di orientamento scolastico professionali senza sforzo utilizzando avatar AI per accogliere i nuovi studenti.

437/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per le matricole o gli studenti trasferiti, è necessario un video educativo di 60 secondi che introduca i consulenti accademici e le 'guide alle risorse e ai come fare' essenziali. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per una consegna di informazioni accurata e professionale, migliorando la chiarezza con sottotitoli automatici e visivi pertinenti provenienti dalla libreria multimediale/supporto stock, presentati in uno stile informativo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di orientamento virtuale dinamico di 30 secondi per studenti potenziali e le loro famiglie, con 'tour del campus' vivaci e testimonianze autentiche degli studenti. Utilizza la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per visivi accattivanti e garantisci una visione ottimale su vari dispositivi con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni, il tutto all'interno di scene personalizzabili per creare un'esperienza energica e invitante.
Prompt di Esempio 3
Il nuovo personale docente e amministrativo richiede un processo di onboarding video pratico di 40 secondi, che copra le FAQ comuni e i 'messaggi di benvenuto' essenziali. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per istruzioni chiare e concise e supporta il contenuto tramite testo in video da script, garantendo l'accessibilità per tutti con sottotitoli automatici in uno stile visivo professionale e pulito.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Orientamento Scolastico

Crea rapidamente ed efficacemente video di orientamento scolastico coinvolgenti con gli strumenti AI di HeyGen. Accogli i nuovi studenti con visivi dinamici e messaggi chiari.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da uno Script
Seleziona tra diversi modelli di video o inizia inserendo direttamente il tuo script di orientamento, sfruttando la funzione "Modelli e scene" di HeyGen per un avvio rapido.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Dai vita al tuo orientamento aggiungendo e personalizzando gli "avatar AI" di HeyGen per presentare informazioni e creare un legame umano e accogliente per i nuovi studenti.
3
Step 3
Migliora con Voice-Over e Visivi
Utilizza la "generazione di voiceover" di HeyGen per aggiungere una narrazione professionale, completata da animazioni di testo e grafiche, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e accattivante.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Coinvolgente
Rivedi il tuo video rifinito per assicurarti che soddisfi i tuoi requisiti, quindi utilizza la "ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" di HeyGen per generarlo nel formato perfetto per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video e Clip Coinvolgenti per i Social Media in Minuti

.

Produci brevi video e clip coinvolgenti per condividere efficacemente le informazioni chiave di orientamento su varie piattaforme.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento scolastico coinvolgenti?

Gli strumenti AI di HeyGen semplificano la creazione di video coinvolgenti per gli orientamenti scolastici. Utilizza avatar AI e scene personalizzabili per produrre rapidamente video educativi professionali, eliminando la produzione complessa. Questo rende HeyGen un efficace creatore di video educativi.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video educativi?

HeyGen offre ampie opzioni per personalizzare il tuo video, inclusi elementi di marca, grafiche e animazioni di testo. Personalizza facilmente i contenuti con il nostro editing drag-and-drop per soddisfare le esigenze specifiche della tua istituzione per qualsiasi video educativo.

HeyGen può aiutare a creare video con avatar AI realistici e voice-over?

Assolutamente, HeyGen ti consente di creare video con avatar AI realistici e generazione di voice-over naturale. Questo migliora i tuoi video di orientamento scolastico, rendendoli più dinamici e personalizzati per i nuovi studenti.

HeyGen fornisce modelli di video per accelerare la creazione di contenuti?

Sì, HeyGen offre una varietà di modelli di video progettati per accelerare la creazione di contenuti come creatore di video educativi. Questi modelli forniscono un avvio rapido, permettendoti di creare facilmente video professionali senza esperienza di editing estesa.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo