Esplora come rivoluzionare i tuoi processi di formazione interna con video di formazione AI in questo video informativo di 2 minuti progettato per i dipartimenti HR e i formatori aziendali. Un sofisticato avatar AI offre una voce calma e autorevole, spiegando passo dopo passo come automatizzare e migliorare i tuoi video di flusso di lavoro. Lo stile visivo è pulito e istruttivo, utilizzando grafica animata e scene brandizzate per trasmettere efficacemente informazioni complesse, evidenziando l'integrazione senza soluzione di continuità di avatar AI e generazione avanzata di voiceover per contenuti educativi coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Impara a creare video di flusso di lavoro di programmazione che catturano l'attenzione e stimolano l'engagement in questo tutorial coinvolgente di 60 secondi, pensato per team di marketing e piccoli imprenditori. Con transizioni dinamiche e una voce amichevole e persuasiva, il video dimostrerà come integrare facilmente descrizioni ottimizzate per SEO nella tua routine di pubblicazione. Visivamente elegante e pratico, utilizzerà modelli e scene pre-progettati insieme a sottotitoli/caption generati automaticamente per mostrare come contenuti professionali e accessibili possano essere programmati senza sforzo, potenziando la tua presenza online.
Prompt di Esempio 3
Ottimizza la tua strategia di pubblicazione video cross-platform con questo video dinamico di 45 secondi, creato specificamente per social media manager e agenzie di marketing digitale focalizzate su flussi di lavoro di programmazione efficienti. Con un montaggio veloce, una colonna sonora entusiasmante e chiare call to action, questo video illustrerà rapidamente come adattare i contenuti per varie piattaforme. Mostrerà l'ampia libreria multimediale/supporto stock per un'integrazione rapida degli asset e la funzione di ridimensionamento e esportazione senza soluzione di continuità, assicurando che i tuoi video appaiano perfetti ovunque, ogni volta che vengono programmati.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Flusso di Lavoro

Semplifica i tuoi processi di programmazione generando facilmente video di flusso di lavoro completi e visivamente coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Flusso di Lavoro
Sviluppa uno script chiaro che delinei il tuo processo di programmazione. Poi, seleziona un avatar AI per narrare le tue istruzioni utilizzando la funzione di testo in video da script di HeyGen.
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Voiceover
Arricchisci il tuo video con immagini o clip pertinenti dalla libreria multimediale e genera voiceover coinvolgenti per spiegare ogni fase del tuo processo.
3
Step 3
Brandizza e Affina il Tuo Video
Applica i colori e il logo del tuo brand utilizzando i controlli di branding di HeyGen e assicurati che il tuo video di flusso di lavoro appaia raffinato con la funzione di sottotitoli/caption.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Esporta il tuo video di flusso di lavoro finale in vari rapporti d'aspetto utilizzando gli strumenti di ridimensionamento di HeyGen, assicurandoti che sia ottimizzato per qualsiasi piattaforma di pubblicazione video.

Crea Più Contenuti Esplicativi e di Flusso di Lavoro

Espandi la tua portata creando facilmente numerosi video esplicativi e di flusso di lavoro per educare e coinvolgere efficacemente un pubblico globale.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la Programmazione Automatica dei Video su YouTube e la pubblicazione video?

HeyGen semplifica il tuo processo di pubblicazione video consentendo l'integrazione diretta per la Programmazione Automatica dei Video su YouTube. Puoi creare video con avatar AI e poi programmarli per la pubblicazione, completi di descrizioni e tag ottimizzati per SEO.

HeyGen può aiutare a creare video di flusso di lavoro coinvolgenti e video di formazione AI?

Sì, HeyGen ti consente di creare video di flusso di lavoro altamente efficaci e video di formazione AI in modo efficiente. Sfrutta i nostri avatar AI e il generatore di testo in video per produrre rapidamente contenuti coinvolgenti che chiariscono processi complessi o automatizzano sessioni di formazione.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per l'ottimizzazione e la scoperta dei video?

HeyGen fornisce strumenti robusti per l'ottimizzazione dei video, inclusa la Generazione di Metadati AI per aiutare a creare descrizioni e tag ottimizzati per SEO per i tuoi contenuti. Questo assicura che i tuoi video di flusso di lavoro raggiungano la massima visibilità al momento della pubblicazione.

Come può HeyGen migliorare la qualità e il branding dei miei sforzi di creazione video?

HeyGen ti permette di migliorare significativamente la creazione di video con voiceover professionali, sottotitoli automatici e scene brandizzate personalizzabili. Queste funzionalità assicurano che i tuoi video di flusso di lavoro mantengano un aspetto coerente, di alta qualità e professionale, riflettendo l'identità del tuo brand.

