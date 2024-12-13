Crea Video di Conformità alle Sanzioni Senza Sforzo
Ottimizza il tuo programma di conformità alle sanzioni con una formazione coinvolgente, utilizzando avatar AI professionali.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video informativo di 90 secondi rivolto al senior management e ai team legali, delineando chiaramente le attuali linee guida OFAC e le loro implicazioni per la conformità alle sanzioni. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo professionale e basato sui dati, completato da una voce fuori campo autorevole e precisa. Sfrutta la capacità di HeyGen di creare video da testo per garantire accuratezza e coerenza nella presentazione di informazioni complesse.
Produci un video istruttivo di 45 secondi rivolto al personale di prima linea coinvolto nelle transazioni, dimostrando strategie pratiche di valutazione del rischio e sottolineando l'importanza della due diligence. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente con animazioni basate su scenari, supportato da una voce fuori campo istruttiva e chiara. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per costruire esempi reali e coinvolgenti che risuonino con il pubblico.
Crea un video di aggiornamento di 75 secondi per i dipendenti esistenti che necessitano di un aggiornamento sulle politiche aggiornate all'interno del programma di conformità alle sanzioni dell'azienda, affrontando specificamente i nuovi controlli sulle esportazioni. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e dinamico e una voce fuori campo sicura e articolata. Utilizza la generazione di voce fuori campo di HeyGen per garantire una consegna audio coerente e professionale per tutti gli aggiornamenti delle politiche.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea più video di formazione sulla conformità alle sanzioni.
Produci rapidamente video di conformità alle sanzioni completi e corsi di formazione per educare efficacemente una forza lavoro globale.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione sulla conformità alle sanzioni.
Migliora il coinvolgimento dei tirocinanti e la ritenzione delle conoscenze per informazioni critiche sulla conformità alle sanzioni utilizzando video potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video efficaci di conformità alle sanzioni per la formazione?
La piattaforma video guidata dall'AI di HeyGen ti consente di creare video coinvolgenti di conformità alle sanzioni utilizzando il nostro Generatore di Video da Testo e avatar AI personalizzabili. Questo semplifica la produzione di materiali di formazione sulla conformità vitali per la tua organizzazione.
HeyGen può assistere nello sviluppo di un programma completo di conformità alle sanzioni?
HeyGen consente alle organizzazioni di sviluppare programmi di conformità alle sanzioni robusti producendo rapidamente contenuti video chiari e coerenti che spiegano le linee guida OFAC e altri requisiti normativi. Questo supporta una gestione del rischio efficace e l'adesione alle politiche.
Quali funzionalità offre HeyGen per garantire l'efficienza della conformità normativa globale?
HeyGen migliora la conformità normativa globale consentendo la rapida creazione di contenuti video relativi alla due diligence con funzionalità come sottotitoli generati automaticamente e la possibilità di tradurre i video. Questo assicura che il tuo messaggio raggiunga efficacemente e efficientemente un pubblico diversificato.
Perché le organizzazioni dovrebbero utilizzare HeyGen per le loro esigenze di conformità alle sanzioni?
Le organizzazioni beneficiano della capacità di HeyGen di semplificare argomenti complessi relativi alla conformità alle sanzioni, ai controlli sulle esportazioni e alle sanzioni commerciali. Consente il rapido dispiegamento di comunicazioni video coerenti, migliorando la comprensione delle strategie di valutazione del rischio tra i team.