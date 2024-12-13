Crea Video di Formazione alla Vendita che Producono Risultati

Migliora le prestazioni di vendita con video professionali progettati per avere impatto, utilizzando template e scene personalizzabili.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di 45 secondi per un team di vendita esperto, concentrandoti su tecniche avanzate di gestione delle obiezioni per un coaching di vendita efficace. Visivamente, dovrebbe essere dinamico con tagli rapidi che mostrano esempi reali e testi in evidenza sullo schermo, utilizzando un tono audio professionale e assertivo. L'obiettivo è rinfrescare e affinare le loro competenze. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per impostare rapidamente diversi scenari e garantire un branding coerente in tutto il modulo di formazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna di 90 secondi per i responsabili delle vendite, delineando il lancio di una nuova iniziativa di conoscenza del prodotto, aiutandoli a creare video di formazione per i loro team. La presentazione visiva dovrebbe essere raffinata e informativa, incorporando visualizzazioni di dati e transizioni pulite, con una voce formale e autorevole che guida la narrazione. L'audio deve essere nitido e articolare chiaramente gli obiettivi chiave. Approfitta della generazione di Voiceover di HeyGen per fornire una narrazione coerente e di alta qualità senza bisogno di un artista vocale professionista.
Prompt di Esempio 3
Genera un video conciso di 30 secondi su come fare per i professionisti delle vendite, offrendo un rapido consiglio su strategie efficaci di follow-up dopo gli incontri con i clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente coinvolgente con testo animato e grafica semplice, mentre l'audio fornisce un consiglio chiaro e attuabile. Per accessibilità e impatto, assicurati che il video includa Sottotitoli/didascalie. Questo video di rapido consiglio utilizzerà la funzione Sottotitoli/didascalie di HeyGen per rendere il consiglio comprensibile anche in ambienti senza audio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione alla Vendita

Eleva le competenze del tuo team di vendita con video di formazione coinvolgenti e personalizzabili, semplificando concetti complessi e migliorando la ritenzione dell'apprendimento senza sforzo.

Step 1
Crea il Tuo Script
Sviluppa il tuo contenuto di formazione alla vendita e inseriscilo direttamente in HeyGen per sfruttare la nostra potente funzione di conversione testo-video da script, trasformando il testo in una narrazione dinamica.
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI per presentare il tuo materiale di formazione, rendendo i tuoi video di coaching alla vendita più riconoscibili e professionali.
Step 3
Applica Branding e Elementi Visivi
Personalizza i tuoi video di formazione con il logo e i colori della tua azienda utilizzando i nostri controlli di branding, garantendo coerenza e un aspetto professionale in tutti i tuoi template video.
Step 4
Aggiungi Sottotitoli ed Esporta
Migliora l'accessibilità e la comprensione generando automaticamente sottotitoli/didascalie accurati per il tuo video, quindi esporta facilmente il tuo video di formazione alla vendita rifinito in vari formati.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti di Vendita Motivazionali

Genera messaggi video ispiratori per motivare i team di vendita e rafforzare i comportamenti chiave di performance.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione alla vendita coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video di formazione alla vendita accattivanti sfruttando avatar AI e template video dinamici. Trasforma facilmente il tuo script in video di formazione professionali e coinvolgenti che catturano il tuo team di vendita e migliorano le prestazioni.

Cosa rende HeyGen efficiente per la creazione di video di formazione?

HeyGen semplifica la produzione video, permettendoti di creare video di formazione di alta qualità rapidamente e senza risorse estese. Utilizza funzionalità come la conversione testo-video e la generazione di voiceover per ottimizzare il tuo flusso di lavoro e ottenere significativi risparmi sui costi.

Posso usare HeyGen per video animati su come fare o di onboarding?

Assolutamente, HeyGen è perfetto per creare video animati su come fare e video di onboarding informativi. La sua piattaforma intuitiva e i template video pronti all'uso rendono facile trasmettere informazioni complesse in modo chiaro e coinvolgente, supportando vari obiettivi di apprendimento.

Come supporta HeyGen la sceneggiatura e la sottotitolazione per i video di formazione?

HeyGen offre strumenti robusti per convertire il tuo script in video di formazione rifiniti, generando automaticamente voiceover e sottotitoli per l'accessibilità. Questo supporto completo per l'editing video assicura che il tuo contenuto educativo sia professionale, chiaro e facile da comprendere per tutti i discenti.

