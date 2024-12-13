Crea Video di Formazione sul Processo di Vendita che Producono Risultati

Potenzia i tuoi team di vendita con una formazione coinvolgente e standardizzata. Crea facilmente contenuti accattivanti utilizzando modelli e scene predefiniti per un onboarding più rapido.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per un modulo di microlearning dinamico di 45 secondi creato per i team di vendita esistenti, concentrati sul miglioramento della conoscenza del prodotto. Immagina una presentazione visivamente ricca con una musica di sottofondo vivace, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e sottotitoli/didascalie per fornire aggiornamenti essenziali sui prodotti in modo conciso e memorabile.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione basato su scenari di 60 secondi per professionisti delle vendite esperti sulla gestione avanzata delle obiezioni. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo conversazionale e professionale con una voce narrante calma ma persuasiva, dimostrando tecniche efficaci utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e la generazione di voiceover per esempi e narrazioni diversificate.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una panoramica moderna in stile infografica di 30 secondi destinata ai responsabili delle vendite e ai team leader, mirata a migliorare l'allineamento del team durante l'intero ciclo di vendita. La voce autorevole e incisiva in questo video trarrebbe grande beneficio dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti e ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per una distribuzione senza sforzo su varie piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione sul Processo di Vendita

Potenzia il tuo team di vendita con una formazione coinvolgente e standardizzata. Produci rapidamente video efficaci che migliorano la conoscenza del prodotto e l'allineamento del team.

1
Step 1
Seleziona un Modello e un'Outline
Inizia scegliendo tra i vari "Modelli e scene" di HeyGen per strutturare efficacemente il tuo contenuto. Delinea i passaggi principali del tuo "processo di vendita", garantendo chiarezza e concisione per la tua formazione.
2
Step 2
Crea Contenuti Video Coinvolgenti
Trasforma il tuo copione in una "creazione video" dinamica utilizzando HeyGen. Sfrutta gli "avatar AI" realistici per narrare e spiegare efficacemente concetti di vendita complessi.
3
Step 3
Applica il Branding e Affina il Tuo Messaggio
Applica i tuoi strumenti di "branding" unici con loghi e colori personalizzati utilizzando i "Controlli di branding" di HeyGen. Migliora la chiarezza con "Sottotitoli/didascalie" per rafforzare i messaggi chiave.
4
Step 4
Esporta e Condividi per un Impatto
Una volta completato, "Esporta" i tuoi video di formazione con il "Ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per una visione ottimale. Condividi senza problemi tramite il tuo LMS o piattaforme interne per raggiungere efficacemente i tuoi "team di vendita".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti di Vendita Motivazionali

Sviluppa contenuti video ispiratori per motivare i team di vendita, rafforzare le migliori pratiche e promuovere l'adozione di nuovi processi di vendita.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sul processo di vendita per il mio team?

HeyGen consente ai team di vendita di creare rapidamente video di formazione sul processo di vendita utilizzando avatar AI e funzionalità di testo-a-video, eliminando la complessità della produzione video. Questo semplifica la creazione di video educativi coinvolgenti per l'onboarding e la conoscenza continua del prodotto.

Cosa rende HeyGen efficace per la formazione standardizzata sulle vendite e la ritenzione dell'apprendimento?

HeyGen fornisce modelli e controlli di branding, consentendo la creazione di video di formazione sulle vendite standardizzati che garantiscono un messaggio coerente in tutto il team di vendita. Questo approccio, combinato con formati video dinamici, migliora significativamente la ritenzione dell'apprendimento per i processi di vendita critici.

Come aiuta HeyGen a creare rapidamente video coinvolgenti sulla conoscenza del prodotto e l'onboarding?

HeyGen ti permette di creare rapidamente video coinvolgenti sulla conoscenza del prodotto e l'onboarding utilizzando avatar AI e modelli pre-progettati, trasformando i copioni in contenuti di formazione professionali. Questo assicura che i tuoi team di vendita ricevano informazioni aggiornate e coinvolgenti senza sforzi di produzione video estesi.

HeyGen è una soluzione conveniente per la creazione scalabile di video per l'abilitazione alle vendite?

HeyGen offre un modo altamente efficiente per scalare la creazione di video per l'abilitazione alle vendite, riducendo al minimo la necessità di attrezzature costose o competenze estese di editing video. Sfruttando l'AI, le aziende possono produrre numerosi video di formazione, rendendolo una scelta conveniente per i team di vendita moderni.

