Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 90 secondi rivolto a Team di Vendita e Sviluppo Commerciale, mostrando come analizzare efficacemente le prestazioni video per aumentare le vendite. Questo video coinvolgente dovrebbe utilizzare modelli video personalizzabili dai Templates & scenes di HeyGen, con uno stile visivo energico e musica di sottofondo vivace per evidenziare gli indicatori chiave di prestazione e le intuizioni pratiche.
Prompt di Esempio 2
Crea un video persuasivo di 2 minuti per Account Executive e Rappresentanti di Sviluppo Vendite, spiegando il potere dei video di marketing personalizzati nel chiudere le trattative più velocemente. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno ed elegante con una voce autorevole, sfruttando la generazione di Voiceover di HeyGen per trasmettere messaggi su misura che risuonano direttamente con i potenziali clienti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 60 secondi per Operazioni di Vendita e Team Leader, offrendo consigli rapidi per produrre video basati sui dati in modo efficiente. Questo video veloce e diretto necessita di una voce narrante chiara e concisa, dimostrando come la funzione Text-to-video da script di HeyGen semplifica la creazione di contenuti, rendendo facile trasformare i dati grezzi in rapporti visivi coinvolgenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Metriche di Vendita

Sfrutta la potenza dell'AI per trasformare dati di vendita complessi in narrazioni video coinvolgenti, progettate per informare e coinvolgere efficacemente il tuo pubblico.

1
Step 1
Seleziona un Modello Video Personalizzabile
Inizia selezionando un modello video personalizzabile dalla nostra vasta libreria. Questi modelli offrono un punto di partenza professionale ed efficiente per mostrare i tuoi dati di metriche di vendita.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Dati di Vendita e Avatar AI
Integra le tue metriche di vendita chiave nel video e scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi risultati. I nostri avatar AI articoleranno i tuoi dati in modo chiaro e coinvolgente.
3
Step 3
Migliora con Elementi Visivi e Call-to-Actions
Utilizza la nostra libreria multimediale per aggiungere elementi visivi di supporto e applica l'aspetto del tuo brand con i controlli di branding. Incorpora elementi di call-to-action chiari per guidare il tuo pubblico al passo successivo.
4
Step 4
Genera il Tuo Video e Condividi
Finalizza il tuo video utilizzando il nostro editor video online intuitivo. Una volta completato, genera ed esporta il tuo video di metriche di vendita rifinito, pronto per essere condiviso con il tuo team o i tuoi clienti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo con Storie di Clienti Basate sui Dati

Trasforma le metriche di successo dei clienti in video AI coinvolgenti per costruire fiducia e dimostrare valore ai potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come migliorano gli strumenti AI di HeyGen la produzione video?

HeyGen sfrutta strumenti AI avanzati, inclusi sofisticati avatar AI e capacità di text-to-video, per semplificare l'intero processo di creazione video. Questo consente agli utenti di generare rapidamente video professionali e coinvolgenti da un semplice script.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i modelli video in HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i suoi modelli video, permettendo agli utenti di integrare controlli di branding, utilizzare una libreria multimediale e aggiungere elementi di call-to-action. Questo assicura che ogni video sia su misura e personalizzato per specifiche esigenze di marketing o vendita.

HeyGen può essere utilizzato come editor video online per video di vendita B2B?

Assolutamente, HeyGen funziona come un editor video online intuitivo ideale per creare video di vendita B2B e video di metriche di vendita. Supporta funzionalità come la generazione di voiceover e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per soddisfare varie esigenze professionali.

HeyGen supporta funzionalità avanzate come sottotitoli e media stock?

Sì, HeyGen fornisce un supporto completo per funzionalità come sottotitoli/caption automatici e generazione di voiceover per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento. Inoltre, gli utenti possono accedere a una robusta libreria multimediale/supporto stock per arricchire i loro contenuti video.

