Crea Video di Abilitazione alle Vendite Senza Sforzo

Trasforma rapidamente la tua formazione alle vendite e le demo di prodotto generando video da script con l'AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai responsabili e formatori dei team di vendita, illustrando il processo senza sforzo di creazione di moduli di formazione alle vendite efficaci. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e amichevole, incorporando musica di sottofondo aziendale e una voce narrante coinvolgente. Mostra come i Template e le scene di HeyGen semplificano la creazione di video e come i Sottotitoli/caption garantiscono l'accessibilità per tutti i discenti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video conciso di 30 secondi rivolto ai manager delle vendite internazionali e ai team di marketing, mostrando il potere di produrre video di abilitazione alle vendite multilingue. Il video necessita di uno stile visivo dinamico e ispirato a livello globale con musica edificante, dimostrando la robusta generazione di Voiceover di HeyGen per diverse lingue e la sua funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per piattaforme diverse.
Prompt di Esempio 3
Produci un video raffinato di 50 secondi per i creatori di contenuti di vendita e marketing, enfatizzando la facilità di sviluppare video di abilitazione alle vendite in linea con il marchio. Visivamente, il video dovrebbe essere elegante e allineato al marchio, accompagnato da una colonna sonora professionale e una narrazione sicura, mettendo in evidenza come l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen migliori la creazione di contenuti e come la funzionalità di testo-a-video da script acceleri la produzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Abilitazione alle Vendite

Sfrutta una piattaforma video AI per creare rapidamente video di abilitazione alle vendite professionali che formano efficacemente il tuo team, mostrano i prodotti e aumentano il coinvolgimento.

1
Step 1
Scegli un Template o Inizia con uno Script
Seleziona da una libreria di template professionali o incolla il tuo script di video dimostrativo di prodotto per iniziare a creare rapidamente video di abilitazione alle vendite di impatto.
2
Step 2
Aggiungi Avatar e Voci AI
Migliora il tuo messaggio selezionando un avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Scegli tra voci e stili diversi per garantire una comunicazione chiara.
3
Step 3
Personalizza con Elementi di Marca e Sottotitoli
Incorpora il branding della tua azienda, aggiungi sottotitoli professionali per l'accessibilità e integra media pertinenti per allineare i tuoi video con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Video
Finalizza i tuoi video di abilitazione alle vendite, quindi esportali in vari formati e condividili direttamente con il tuo team di vendita per potenziare i loro sforzi in modo efficiente.

Casi d'Uso

Casi d'Uso

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa video di successo dei clienti coinvolgenti con l'AI, fornendo una potente prova sociale che aiuta i team di vendita a chiudere le trattative più velocemente e a costruire fiducia.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di abilitazione alle vendite in modo efficiente?

La piattaforma video AI di HeyGen ti consente di creare video di abilitazione alle vendite di alta qualità da un semplice script utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione video.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video di formazione alle vendite con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti permette di personalizzare completamente i tuoi contenuti video con kit di marca, template e avatar AI. Puoi integrare il tuo logo, i colori e la scelta di elementi della libreria video stock per mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi video di formazione alle vendite e demo di prodotto.

HeyGen supporta la creazione di video di abilitazione alle vendite multilingue?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video multilingue con voiceover diversificati e sottotitoli automatici per raggiungere un pubblico globale. Puoi persino utilizzare la clonazione vocale AI per messaggi personalizzati in varie lingue, migliorando la portata della tua abilitazione alle vendite.

Quali caratteristiche specifiche offre HeyGen per creare video dimostrativi di prodotto coinvolgenti?

HeyGen offre funzionalità come la registrazione dello schermo e la conversione di documenti in video, insieme a template personalizzabili e una libreria multimediale, rendendo semplice la creazione di video dimostrativi di prodotto coinvolgenti. Questi strumenti semplificano il processo di editing video, permettendoti di concentrarti sul tuo messaggio.

