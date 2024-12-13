Crea Video di Aggiornamento sulla Sicurezza che Coinvolgono ed Educano

Assicurati la conformità OSHA/WHS alla sicurezza sul lavoro e migliora la formazione dei dipendenti. Produci rapidamente video coinvolgenti e completamente personalizzati da script utilizzando la conversione da testo a video.

502/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione sulla sicurezza personalizzato di 60 secondi per i nuovi assunti in un ambiente d'ufficio, delineando le procedure di evacuazione d'emergenza e l'allestimento ergonomico delle postazioni di lavoro. Questo video completamente personalizzato dovrebbe impiegare un'estetica professionale e pulita con grafiche animate utili e una voce calma e rassicurante, facilmente prodotto inserendo il tuo script direttamente in HeyGen per la conversione da testo a video.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di aggiornamento rapido di 30 secondi per i piccoli imprenditori, enfatizzando i recenti cambiamenti conformi a OSHA/WHS rilevanti per il loro settore. Lo stile visivo dovrebbe presentare tagli rapidi e testo informativo sullo schermo, consegnato con un tono conciso ed energico, utilizzando i modelli e le scene pronti all'uso di HeyGen per assemblare rapidamente una soluzione efficace per la creazione di video sulla sicurezza.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video istruttivo di 75 secondi per i tecnici di servizio sul campo remoto, dimostrando la gestione sicura dei materiali pericolosi e i controlli adeguati delle attrezzature. Questo video sulla sicurezza dovrebbe incorporare scenari realistici e dimostrazioni pratiche, accompagnati da istruzioni parlate chiare e sottotitoli/caption di supporto da HeyGen per garantire la comprensione in condizioni di lavoro variabili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Aggiornamento sulla Sicurezza

Crea efficientemente video di aggiornamento sulla sicurezza coinvolgenti e conformi a OSHA/WHS utilizzando il potente AI di HeyGen, assicurando che la tua forza lavoro rimanga informata e la sicurezza sul lavoro sia prioritaria.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Scrivi il Tuo Contenuto
Inizia selezionando un modello video pre-progettato dalla nostra libreria o inserisci direttamente il tuo script di aggiornamento sulla sicurezza. Utilizza la capacità di conversione da testo a video di HeyGen per generare istantaneamente le scene iniziali.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI e Branding
Rafforza il tuo messaggio scegliendo tra diversi avatar AI per presentare le tue informazioni. Integra i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per creare un'esperienza video completamente personalizzata.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Affina i Dettagli
Assicurati chiarezza e accessibilità per tutti i dipendenti aggiungendo sottotitoli/caption ai tuoi video di aggiornamento sulla sicurezza. Usa gli strumenti di editing integrati per affinare i tempi e i visual per un impatto ottimale sulla sicurezza sul lavoro.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione sulla Sicurezza
Una volta finalizzato, esporta i tuoi video di formazione sulla sicurezza in vari formati adatti a diverse piattaforme. Questo assicura una condivisione senza problemi e aiuta a soddisfare i requisiti normativi in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Procedure di Sicurezza Complesse

.

Trasforma linee guida di sicurezza intricate in video facili da comprendere, migliorando la conformità e la consapevolezza.

background image

Domande Frequenti

Come consente HeyGen la creazione di video di formazione sulla sicurezza personalizzati?

HeyGen ti permette di creare video di formazione sulla sicurezza completamente personalizzati con facilità. Sfrutta gli avatar AI e la tecnologia di conversione da testo a video per trasformare i tuoi script in contenuti professionali e coinvolgenti. La nostra piattaforma semplifica la produzione video, rendendo semplice generare Video di Formazione sulla Sicurezza Personalizzati che si allineano perfettamente alle esigenze della tua organizzazione.

HeyGen può aiutare a creare video sulla sicurezza coinvolgenti in modo efficace?

Assolutamente, HeyGen è progettato per aiutarti a creare fantastici video di formazione sulla sicurezza che coinvolgono i discenti e danno vita alle lezioni. Utilizzando avatar AI, voiceover professionali e scene dinamiche, HeyGen assicura che i tuoi video sulla sicurezza siano accattivanti e incisivi per la formazione dei dipendenti. Questo approccio rende le informazioni complesse sulla sicurezza più digeribili e memorabili.

Quali caratteristiche di HeyGen semplificano il processo di produzione dei video sulla sicurezza?

HeyGen offre potenti strumenti di editing e un'interfaccia intuitiva per semplificare la produzione di video sulla sicurezza. Con funzionalità come la conversione da testo a video, modelli personalizzabili e una ricca libreria multimediale, puoi creare efficientemente video di sicurezza online professionali. Esporta e condividi facilmente i tuoi contenuti su varie piattaforme, rendendo HeyGen un completo creatore di video sulla sicurezza.

HeyGen è adatto per trasformare i manuali di sicurezza esistenti in video?

Sì, HeyGen è un'ottima soluzione per adattare i manuali di sicurezza esistenti o le presentazioni PowerPoint in video. Basta inserire il tuo testo, e l'AI di HeyGen genererà video di formazione sulla sicurezza dinamici con avatar AI e voiceover sincronizzati. Questo ti permette di creare rapidamente video di aggiornamento sulla sicurezza e aggiornare i moduli di formazione senza una produzione video estensiva.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo