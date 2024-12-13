crea video per il comitato per la sicurezza per una formazione coinvolgente

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti con video di formazione sulla sicurezza accattivanti, facilmente creati con avatar AI per i team delle risorse umane.

387/2000

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 60 secondi rivolto ai membri del comitato per la sicurezza e ai team delle risorse umane, offrendo riassunti concisi delle riunioni del comitato e aggiornamenti critici sulla conformità OSHA. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere basato sui dati e diretto, trasmettendo autorevolezza. Sfrutta la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per convertire rapidamente i verbali delle riunioni in un video coinvolgente, arricchito con sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video ispirazionale di 30 secondi rivolto ai lavoratori in prima linea, progettato per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti attraverso messaggi positivi sulla sicurezza. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e relazionabile, con musica di sottofondo incoraggiante. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen insieme al supporto della libreria multimediale/stock per creare rapidamente un breve clip d'impatto e visivamente accattivante che rafforzi una cultura della sicurezza.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione sulla sicurezza di 90 secondi per i nuovi assunti e i dipendenti che operano su macchinari specifici, dettagliando i protocolli di sicurezza operativa critici per la conformità. La presentazione dovrebbe essere passo dopo passo, istruttiva e consegnata con una voce autorevole e calma. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per una narrazione coerente e assicurati una visione ottimale su vari dispositivi impiegando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona la creazione di video per il comitato per la sicurezza

Produci senza sforzo video professionali, potenziati dall'AI, per il comitato per la sicurezza per formazione e conformità. Coinvolgi il tuo team con contenuti accattivanti per le riunioni del comitato per la sicurezza.

1
Step 1
Crea il tuo copione per il messaggio di sicurezza
Redigi i tuoi messaggi di sicurezza essenziali. Poi, scegli un avatar AI professionale come presentatore, assicurando una consegna coerente e coinvolgente per il tuo pubblico.
2
Step 2
Aggiungi elementi visivi coinvolgenti
Arricchisci i tuoi video di formazione sulla sicurezza incorporando media stock rilevanti dalla libreria o caricando i tuoi. Questo migliora il coinvolgimento dei dipendenti e rafforza i punti chiave.
3
Step 3
Applica sottotitoli auto-generati
Aumenta la conformità e l'accessibilità per le tue riunioni del comitato per la sicurezza. Applica sottotitoli auto-generati per garantire che i tuoi messaggi cruciali raggiungano chiaramente tutti i membri del team, aiutando la comprensione.
4
Step 4
Esporta il tuo video di sicurezza con marchio
Rivedi il tuo video generato dall'AI e finalizzalo. Applica i controlli del tuo marchio come logo e colori, quindi esporta il tuo video professionale per presentazioni ai team delle risorse umane o per la distribuzione aziendale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunica avvisi di sicurezza tempestivi

.

Produci video concisi e coinvolgenti generati dall'AI per trasmettere efficacemente messaggi di sicurezza urgenti e riassunti delle riunioni del comitato.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sulla sicurezza e messaggi per le riunioni del comitato per la sicurezza?

HeyGen ti consente di creare facilmente "video di formazione sulla sicurezza" e "messaggi di sicurezza" coinvolgenti utilizzando "avatar AI" e la funzionalità "testo-a-video". Questo semplifica notevolmente la produzione di contenuti per le tue "riunioni del comitato per la sicurezza", trasformando rapidamente i copioni in presentazioni professionali.

Quali capacità AI offre HeyGen per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti nelle presentazioni sulla sicurezza?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di "avatar AI" e "attori vocali AI" per fornire "video generati da AI" dinamici che catturano l'attenzione del tuo pubblico. Questi strumenti sono perfetti per produrre "presentazioni" coinvolgenti che aumentano il "coinvolgimento dei dipendenti" su temi critici di sicurezza.

HeyGen può aiutare i team delle risorse umane a produrre efficacemente aggiornamenti sulla conformità OSHA e consigli per la prevenzione degli incidenti?

Assolutamente. HeyGen consente ai "team delle risorse umane" di generare rapidamente aggiornamenti vitali sulla "conformità OSHA" e "consigli per la prevenzione degli incidenti" in formati video chiari. Con "testo-a-video" e "modelli", puoi garantire una comunicazione "di conformità" coerente e professionale senza una vasta esperienza nella produzione video.

HeyGen supporta voiceover e sottotitoli multilingue per un pubblico diversificato del comitato per la sicurezza?

Sì, HeyGen offre un supporto robusto per "voiceover multilingue" e "sottotitoli auto-generati", rendendo i tuoi contenuti di sicurezza accessibili a una forza lavoro globale. Questo assicura che i tuoi importanti "messaggi di sicurezza" raggiungano ogni dipendente, migliorando la comprensione e l'inclusività.

