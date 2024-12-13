Crea Video di Onboarding SaaS che Coinvolgono e Convertono

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video tutorial completo di 90 secondi rivolto agli utenti tecnici, dimostrando un'integrazione complessa all'interno di una piattaforma SaaS. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo preciso e passo-passo, combinando la registrazione dello schermo (importata tramite la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen) con istruzioni chiare sullo schermo, completate da sottotitoli multilingue per garantire l'accessibilità globale. Questo video how-to sfrutterà la funzione Sottotitoli di HeyGen per comunicare efficacemente processi tecnici complessi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 45 secondi per i potenziali clienti, mostrando la proposta di valore di una nuova funzionalità SaaS. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace, brandizzato e altamente coinvolgente, sfruttando modelli personalizzabili per mantenere la coerenza del marchio. Il video articolerà chiaramente i benefici, utilizzando i Modelli e scene di HeyGen e le funzionalità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per creare un contenuto raffinato e adattabile adatto a vari canali di marketing.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video introduttivo di 2 minuti per nuovi clienti aziendali, dettagliando le funzionalità avanzate e l'automazione del flusso di lavoro di una soluzione SaaS. La presentazione visiva dovrebbe essere sofisticata e informativa, utilizzando uno stile di montaggio dinamico che mantenga l'attenzione dello spettatore mentre trasmette informazioni sostanziali tramite testo-a-video da script. Implementa la generazione di voiceover di HeyGen per fornire una narrazione coerente e professionale, consentendo aggiornamenti efficienti e generazione automatizzata di video da un singolo script video.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Onboarding SaaS

Crea senza sforzo video di onboarding SaaS coinvolgenti che guidano gli utenti attraverso il tuo prodotto. Sfrutta l'AI per costruire demo di prodotto professionali e contenuti tutorial con facilità.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia con uno Script
Seleziona da una libreria di modelli personalizzabili progettati per l'onboarding SaaS, o incolla il tuo script video per iniziare a generare immediatamente il tuo contenuto video.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI ed Elementi del Marchio
Migliora le tue demo di prodotto integrando avatar AI realistici e applicando i colori e il logo del tuo marchio per un aspetto e una sensazione coerenti e professionali.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Utilizza il testo-a-voce per creare voiceover AI dal suono naturale in varie lingue e aggiungi automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità nei tuoi video tutorial.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Onboarding
Rivedi il tuo video completato, apporta eventuali aggiustamenti finali ed esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato dal tuo creatore di video AI, pronto per coinvolgere nuovi utenti.

Casi d'Uso

Semplifica le Caratteristiche Complesse del Prodotto

Trasforma funzionalità software complesse in video tutorial chiari e facili da comprendere utilizzando avatar AI e spiegazioni automatizzate per una migliore comprensione da parte degli utenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per i team tecnici?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video professionali utilizzando avatar AI realistici e voiceover AI, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione. Questo consente la generazione automatizzata di video per varie applicazioni, inclusa la creazione di video di onboarding SaaS e demo di prodotto.

HeyGen può personalizzare i video con elementi specifici del marchio?

Sì, HeyGen offre un'ampia personalizzazione con controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori specifici del marchio. Questo assicura che i tuoi video di onboarding SaaS e tutorial mantengano un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi contenuti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per il deployment globale dei video?

HeyGen supporta video multilingue e genera automaticamente sottotitoli, rendendo i tuoi contenuti accessibili a un pubblico globale. Questa capacità tecnica assicura che le tue demo di prodotto e i video esplicativi possano raggiungere efficacemente utenti diversi senza una traduzione manuale estensiva.

HeyGen è adatto per produrre diversi tipi di video istruttivi?

HeyGen è un versatile creatore di video AI che supporta la creazione di vari contenuti istruttivi, da demo di prodotto dettagliate e video how-to a video tutorial coinvolgenti. Le sue capacità, inclusi testo-a-voce e registrazione dello schermo, lo rendono uno strumento ideale per la creazione di video per un onboarding utente completo.

