Crea Video di Ottimizzazione del Percorso Facilmente

Trasforma i tuoi script in storie visive coinvolgenti con la funzione Testo-a-Video di HeyGen per formare il tuo team o mostrare il software.

597/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione dettagliato di 2 minuti per il tuo team interno di utilizzo della flotta, istruendoli sulle migliori pratiche per l'Ottimizzazione del Percorso. Lo stile visivo dovrebbe essere didattico, con registrazioni dello schermo annotate e spiegazioni grafiche chiare, completate da una voce AI calma e istruttiva. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per una consegna precisa e considera la narrazione multilingue per soddisfare una forza lavoro diversificata, garantendo che tutti comprendano le procedure operative critiche.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video d'impatto di 45 secondi rivolto a potenziali clienti impegnati, illustrando vividamente i vantaggi strategici dei tuoi servizi avanzati di pianificazione dei percorsi. Opta per un approccio narrativo visivo dinamico, incorporando filmati di repertorio coinvolgenti e grafica animata che trasmettono rapidamente i guadagni di efficienza, abbinati a una voce AI energica e positiva. Utilizza la libreria multimediale/stock di HeyGen per risorse visive rapide e assicurati una visione ottimale su varie piattaforme sfruttando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 1,5 minuti per i proprietari di piccole imprese che faticano a Impostare la Tua Flotta in modo efficiente, mostrando come l'ottimizzazione del percorso risolva i comuni problemi logistici. Lo stile visivo dovrebbe essere empatico e aspirazionale, utilizzando scenari problema-soluzione e infografiche chiare e semplici, narrate da una voce AI amichevole e rassicurante. Crea questo pezzo di narrazione visiva utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto professionale e trasforma il tuo script in un video raffinato con le capacità di Testo-a-video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Ottimizzazione del Percorso

Produci senza sforzo video chiari e coinvolgenti per spiegare concetti complessi di ottimizzazione del percorso e mostrare l'utilizzo della flotta al tuo team e ai clienti.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI e la Scena
Inizia selezionando un avatar AI e un modello di scena adatto dalla libreria di HeyGen per rappresentare visivamente il tuo argomento di ottimizzazione del percorso.
2
Step 2
Crea il Tuo Script e Voiceover
Scrivi o incolla il tuo script che spiega i concetti di pianificazione dei percorsi. La funzione testo-a-video di HeyGen convertirà il tutto in un voiceover dal suono naturale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora la tua spiegazione dell'utilizzo della flotta aggiungendo immagini, video o animazioni pertinenti dalla libreria multimediale di HeyGen o dai tuoi caricamenti, incorporando i tuoi elementi di brand.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Coinvolgente
Rivedi il tuo video per garantire chiarezza e accuratezza. Esporta il tuo video finale coinvolgente in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso con il tuo team o i clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Spiega l'Ottimizzazione del Percorso sui Social Media

.

Produci rapidamente brevi video coinvolgenti per comunicare efficacemente concetti e suggerimenti sull'ottimizzazione del percorso a un pubblico più ampio sulle piattaforme social.

background image

Domande Frequenti

Come possono gli strumenti AI di HeyGen aiutare a creare video di ottimizzazione del percorso coinvolgenti?

Gli strumenti AI di HeyGen, inclusi gli Avatar AI e il Testo-a-Video, semplificano il processo per creare video di ottimizzazione del percorso accattivanti. Puoi facilmente mostrare il software e concetti complessi di pianificazione dei percorsi con narrazione visiva.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per sviluppare video di formazione professionale sull'Ottimizzazione del Percorso?

HeyGen offre Avatar AI avanzati e un Attore Vocale AI per narrazioni multilingue professionali, perfetti per video di formazione completi sull'Ottimizzazione del Percorso. Questo assicura che il tuo team riceva informazioni chiare e coerenti sull'utilizzo della flotta e sulla pianificazione dei percorsi.

HeyGen può supportare efficacemente la presentazione del software di Ottimizzazione del Percorso ai clienti?

Assolutamente. HeyGen fornisce modelli personalizzabili e controlli di branding per creare in modo efficiente video di alta qualità che mostrano il tuo software di Ottimizzazione del Percorso. Questo migliora la narrazione visiva e il coinvolgimento dei clienti.

È facile produrre video per vari aspetti dell'utilizzo della flotta e della pianificazione dei percorsi con HeyGen?

Sì, la piattaforma intuitiva di HeyGen rende semplice produrre video coinvolgenti che coprono tutti gli aspetti dell'utilizzo della flotta e dell'impostazione della tua flotta. Utilizza il Testo-a-Video per trasformare rapidamente i tuoi script in potenti spiegazioni visive.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo