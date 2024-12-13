Crea Video di Formazione Basati su Ruoli con Facilità

Progetta video di formazione per dipendenti coinvolgenti in modo efficiente. Trasforma i tuoi script in esperienze di apprendimento professionali e dinamiche utilizzando avatar AI per rappresentare vari ruoli.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un modulo di formazione sulla conformità di 90 secondi progettato per tutti i dipendenti, incentrato sulla presa di decisioni etiche in un contesto professionale. La presentazione visiva e audio dovrebbe essere pulita e aziendale, facendo ampio uso degli avatar AI di HeyGen per rappresentare vari ruoli e prospettive, migliorando così il realismo dei "video di roleplay".
Prompt di Esempio 2
Crea una guida completa di 2 minuti sulle funzionalità del prodotto "crea video di formazione", rivolta ai team di vendita e dimostrazione del prodotto, dettagliando le nuove funzionalità del software. Questo video richiede uno stile visivo dinamico, mescolando spiegazioni a schermo con una generazione di voce precisa, per articolare chiaramente i passaggi complessi in un formato avvincente di "guide software".
Prompt di Esempio 3
Il tuo compito è ideare un video di 45 secondi sulle procedure di sicurezza operativa su misura per i tecnici del servizio sul campo, illustrando i passaggi cruciali per la gestione delle attrezzature. Utilizza un approccio visivo chiaro e passo-passo, sfruttando creativamente i Template e le scene di HeyGen per presentare le informazioni in modo conciso e garantire un impatto nei "video di formazione per dipendenti".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione Basati su Ruoli

Sviluppa video di formazione coinvolgenti ed efficaci su misura per ruoli specifici, assicurando che il tuo team abbia le competenze necessarie per eccellere.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Specifico per il Ruolo
Delinea il tuo scenario e il dialogo per ogni ruolo. Utilizza la funzione "Testo in video da script" per trasformare senza sforzo i tuoi contenuti scritti in una narrazione visiva, preparando le tue scene.
2
Step 2
Seleziona e Personalizza gli Avatar AI
Scegli gli "avatar AI" appropriati per rappresentare ogni ruolo nella tua formazione. Personalizza il loro aspetto e la voce per rappresentare accuratamente i personaggi, rendendo i tuoi video di roleplay più relazionabili.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti e Voiceover
Arricchisci il tuo video con scene di sfondo, media dalla "Libreria media/supporto stock" e dialoghi precisi. Sfrutta la "Generazione di voiceover" per dare ai tuoi avatar voci chiare e professionali che guidano i discenti attraverso gli scenari di roleplay.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Formazione
Finalizza il tuo video di formazione basato su ruoli. Usa "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per assicurarti che sia perfettamente formattato per la piattaforma scelta, quindi condividilo per potenziare il tuo team con video di formazione per dipendenti efficaci.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti di Formazione Complessi

Trasforma informazioni complesse basate su ruoli in tutorial video chiari e facilmente digeribili per una migliore comprensione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen facilitare la creazione di video di formazione basati su ruoli coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di creare facilmente video di formazione basati su ruoli trasformando script di testo in contenuti video dinamici. Utilizza avatar AI e personalizza le scene per dimostrare efficacemente vari scenari per i video di formazione dei dipendenti, rendendo il processo creativo senza sforzo.

Qual è il modo più efficiente per creare video di formazione con HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare video di formazione professionali in modo efficiente semplicemente inserendo il tuo script. La piattaforma gestisce aspetti complessi come la generazione di voiceover e aggiunge automaticamente sottotitoli, semplificando il tuo flusso di lavoro di editing video.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video di formazione animati in HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampi controlli di branding per personalizzare i tuoi contenuti video animati, garantendo coerenza per i video di formazione dei dipendenti. Puoi regolare i colori, aggiungere il tuo logo e scegliere tra una varietà di template e scene per adattarsi perfettamente all'estetica del tuo marchio.

HeyGen supporta funzionalità per migliorare l'accessibilità nei video di formazione?

Assolutamente, HeyGen genera automaticamente sottotitoli accurati per tutti i tuoi video di formazione, migliorando significativamente l'accessibilità. Questo assicura che i tuoi contenuti tutorial video siano inclusivi e facilmente comprensibili da tutti i discenti.

