Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di campagna sulla sicurezza stradale di 45 secondi per la distribuzione sui social media, enfatizzando la sicurezza dei pedoni in ambienti urbani. Punta a un video di qualità professionale con uno stile visivo pulito e un tono rassicurante, facilmente generato utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen. Assicurati la massima accessibilità incorporando sottotitoli per tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi sulla sicurezza stradale progettato per promuovere la consapevolezza comunitaria sulle pratiche sicure di ciclismo, puntando al potenziale virale della campagna tra le famiglie. Adotta uno stile visivo narrativo caldo con un tono audio amichevole, personalizzando i modelli video AI di HeyGen e utilizzando il suo supporto di libreria multimediale/stock per illustrare situazioni reali e fornire consigli pratici.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio conciso di 15 secondi sulla sicurezza stradale focalizzato sull'importanza di indossare le cinture di sicurezza, su misura per cartelloni digitali e rapidi lanci sui social media. Il video dovrebbe avere uno stile visivo diretto e urgente supportato da un AI Voice Actor serio e autorevole, garantendo video di qualità professionale e ottimizzando la sua portata su varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Campagna sulla Sicurezza Stradale

Produci rapidamente video di campagna sulla sicurezza stradale coinvolgenti con AI. Sfrutta strumenti intelligenti per creare contenuti di qualità professionale per un ampio impatto.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inserisci uno Script
Scegli tra modelli video potenziati dall'AI o inserisci direttamente il tuo testo nel generatore di testo-a-video per creare istantaneamente scene coinvolgenti per la tua campagna.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Voiceover
Rafforza il tuo messaggio aggiungendo avatar AI realistici e narrazione professionale di AI Voice Actor, rendendo i tuoi video sulla sicurezza stradale più incisivi.
3
Step 3
Genera Sottotitoli e Personalizza i Visual
Utilizza il Generatore di Sottotitoli AI per l'accessibilità e personalizza i tuoi visual con media stock o caricamenti per trasmettere perfettamente il tuo messaggio di sicurezza.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Professionale
Esporta facilmente i tuoi video di qualità professionale in vari rapporti d'aspetto, pronti per essere condivisi sui social media e altre piattaforme di campagna.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira Comportamenti di Guida più Sicuri

Crea video motivazionali e persuasivi per ispirare il pubblico verso pratiche stradali più sicure e promuovere un cambiamento comportamentale positivo senza sforzo con l'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di campagna sulla sicurezza stradale di qualità professionale?

HeyGen ti consente di creare video di campagna sulla sicurezza stradale di qualità professionale senza sforzo utilizzando modelli video potenziati dall'AI. Puoi facilmente personalizzare i video con il tuo messaggio, garantendo contenuti coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico.

Quali caratteristiche innovative offre HeyGen per generare contenuti video coinvolgenti?

Il generatore avanzato di testo-a-video di HeyGen ti permette di trasformare script in immagini accattivanti. Sfrutta i nostri avatar AI realistici e l'espressivo AI Voice Actor per produrre contenuti coinvolgenti con facilità.

Posso personalizzare i video per specifici pubblici e piattaforme social media utilizzando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti permette di personalizzare i video con controlli di branding e vari rapporti d'aspetto, perfetti per campagne sui social media. Adatta i tuoi messaggi per un coinvolgimento giovanile efficace e guida campagne virali con contenuti personalizzati.

HeyGen fornisce strumenti per semplificare il processo di creazione video per le campagne?

Sì, HeyGen fornisce strumenti completi per semplificare il tuo flusso di lavoro. Utilizza modelli video potenziati dall'AI, una ricca libreria multimediale e sottotitoli automatici per produrre video d'impatto in modo efficiente.

