Crea Video di Orientamento per Rideshare con AI

Ottimizza l'onboarding per i nuovi autisti con contenuti coinvolgenti e personalizzati. Utilizza voci fuori campo multilingue per un team globale e riduci i costi di formazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione coinvolgente di 1 minuto progettato per autisti di rideshare esistenti, concentrandoti su funzionalità avanzate dell'app o aree di servizio aggiornate. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo dinamico con registrazioni dello schermo e utili sovrapposizioni grafiche, insieme a voci fuori campo multilingue per soddisfare una base di autisti diversificata. Mostra la capacità di HeyGen di generare facilmente Voiceover per facilitare la comprensione globale.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di benvenuto di 45 secondi rivolto ai potenziali autisti di rideshare, evidenziando i vantaggi di unirsi alla piattaforma e i guadagni previsti. Adotta uno stile visivo e audio moderno e vivace con filmati di repertorio ispiratori di paesaggi urbani frenetici e testimonianze positive di autisti. Utilizza i modelli e le scene estensive di HeyGen per assemblare rapidamente un'introduzione professionale e attraente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di orientamento di 30 secondi per tutti gli autisti attivi, fornendo aggiornamenti rapidi su nuove politiche aziendali o strategie per le ore di punta stagionali. Questo video necessita di uno stile visivo conciso, ricco di testo sullo schermo per un rapido assorbimento delle informazioni, assicurando che tutti i punti chiave siano rinforzati con sottotitoli/caption prominenti. Evidenzia la funzionalità integrata di sottotitoli/caption di HeyGen per la massima accessibilità e comprensione immediata.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Orientamento per Rideshare

Onboarda rapidamente nuovi autisti con video di orientamento coinvolgenti e personalizzati utilizzando avatar AI e modelli, rendendo la formazione efficiente e scalabile.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra una varietà di modelli video professionali e scene progettate per ottimizzare la creazione dei tuoi video di onboarding, oppure inizia con una tela bianca.
2
Step 2
Crea Contenuti Coinvolgenti
Inserisci il tuo copione per generare video dinamici utilizzando avatar AI. Migliora i tuoi video di orientamento per rideshare con la generazione di voci fuori campo AI in più lingue.
3
Step 3
Applica Branding e Dettagli
Personalizza il tuo video con i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori. Aggiungi sottotitoli/caption personalizzati per garantire l'accessibilità a tutti i nuovi autisti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta completato il tuo video di orientamento, esportalo facilmente nel formato di aspetto desiderato. Il tuo video di formazione professionale, pronto per essere condiviso, è ora pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Motiva l'Onboarding dei Nuovi Autisti

Crea contenuti video coinvolgenti e ispiratori per onboardare efficacemente nuovi autisti di rideshare, incoraggiando il loro successo e impegno verso la piattaforma.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di orientamento per rideshare utilizzando avatar AI?

HeyGen sfrutta una piattaforma alimentata da AI per semplificare la creazione di video di orientamento per rideshare coinvolgenti. Gli utenti possono selezionare tra diversi avatar AI e convertire i copioni direttamente in contenuti video professionali, riducendo significativamente il tempo e la complessità di produzione. Questo rende l'onboarding dei dipendenti più efficiente.

Posso personalizzare i video di onboarding per rideshare e offrire supporto multilingue con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen consente una profonda personalizzazione dei tuoi video di onboarding, permettendoti di incorporare branding e messaggi specifici. Puoi anche generare voci fuori campo e sottotitoli multilingue, garantendo una comunicazione efficace con nuovi autisti di diverse origini linguistiche.

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione di alta qualità in modo economico?

HeyGen offre un potente creatore di video con modelli professionali e una libreria multimediale completa, riducendo drasticamente lo sforzo necessario per produrre video di formazione di alta qualità. Convertendo i copioni in video utilizzando AI, le aziende ottengono un'efficienza dei costi significativa rispetto ai metodi tradizionali di produzione video.

Quali funzionalità offre HeyGen per l'onboarding remoto e la creazione di video di orientamento efficaci?

Per l'onboarding remoto, HeyGen offre una suite di funzionalità tra cui avatar AI realistici, modelli video personalizzabili e controlli di branding precisi. Puoi facilmente creare video di orientamento coinvolgenti con voci fuori campo e sottotitoli di alta qualità, assicurando che i nuovi autisti ricevano informazioni coerenti e chiare da qualsiasi luogo.

