Crea Video di Ritorno in Ufficio che Accolgono e Informano

Sfrutta modelli video coinvolgenti e scene per comunicare facilmente le politiche vitali di ritorno in ufficio per le tue comunicazioni interne e HR.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 60 secondi rivolto ai dipartimenti HR e ai team leader, delineando chiaramente le nuove `opzioni di lavoro ibrido` e le politiche. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio professionale ma accessibile, sfruttando gli `avatar AI` di HeyGen per presentare le informazioni chiave in modo coerente e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio conciso di 30 secondi per tutti gli stakeholder aziendali, concentrandoti su date chiave e aspettative relative alla `comunicazione delle principali politiche` per il ritorno in ufficio. Utilizza uno stile visivo energico con una voce fuori campo chiara e diretta, garantendo l'accessibilità includendo `Sottotitoli/didascalie` per la massima comprensione tra i team diversi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dettagliato di 90 secondi sulla `politica di ritorno in ufficio` rivolto ai nuovi assunti e al personale esistente che necessita di una panoramica completa. Lo stile visivo dovrebbe essere rassicurante e professionale, incorporando filmati pertinenti di `media library/stock support` di un ambiente ufficio sicuro e produttivo, accompagnato da una voce fuori campo calma e autorevole.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Ritorno in Ufficio

Comunica senza sforzo le tue politiche e piani di ritorno in ufficio con video coinvolgenti e professionali, garantendo chiarezza e preparazione per il tuo team.

1
Step 1
Scegli un Modello Video
Inizia selezionando dalla nostra vasta libreria di **modelli video** specificamente progettati per le comunicazioni di ritorno in ufficio. Queste scene pre-costruite forniscono una base professionale per il tuo messaggio.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video inserendo il tuo script direttamente nell'editor **Testo in video da script**. Aggiungi il logo della tua azienda e gli elementi di branding per allinearti con le tue comunicazioni interne.
3
Step 3
Genera il Tuo Messaggio
Dai vita al tuo messaggio di ritorno in ufficio generando **avatar AI** realistici per presentare la tua politica. Aggiungi sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità e la comprensione.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo **video di ritorno in ufficio** e utilizza la funzione di **ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto** per ottimizzarlo per varie piattaforme. Condividi facilmente il tuo video rifinito su tutti i canali interni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira Fiducia con Messaggi Rassicuranti

Crea video motivazionali per alleviare le preoccupazioni e costruire un sentimento positivo attorno alla transizione di ritorno all'ambiente ufficio.

Domande Frequenti

Qual è il modo migliore per creare video di ritorno in ufficio con HeyGen?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video professionali di ritorno in ufficio. Puoi sfruttare gli avatar AI e il testo in video da script per comunicare rapidamente la tua politica di ritorno in ufficio, garantendo un messaggio chiaro per il tuo team.

Posso personalizzare i modelli di video di ritorno in ufficio per adattarli al mio brand?

Assolutamente. HeyGen offre una varietà di modelli video per le comunicazioni di ritorno in ufficio che puoi facilmente personalizzare. Incorpora il logo, i colori e i messaggi specifici del tuo brand per mantenere coerenza e professionalità.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per realizzare un video di ritorno in ufficio?

HeyGen utilizza avatar AI e tecnologia di testo in video per ottimizzare la creazione del tuo video di ritorno in ufficio. Questo ti consente di generare contenuti coinvolgenti in modo efficiente, trasformando i tuoi script in visuali dinamiche con voiceover professionali.

Come posso comunicare efficacemente i piani di ritorno in ufficio con video usando HeyGen?

HeyGen ti consente di comunicare efficacemente le principali politiche come i tuoi piani di ritorno in ufficio attraverso contenuti video coinvolgenti. Utilizza scene personalizzabili, generazione di voiceover e aggiungi anche sottotitoli/didascalie per garantire che tutti i dipendenti comprendano le tue opzioni di lavoro ibrido e le nuove procedure.

