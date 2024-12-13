Crea Video di Formazione al Dettaglio che Aumentano le Vendite e le Competenze del Personale

Ottimizza la produzione video per l'onboarding e la conoscenza dei prodotti con avatar AI economici.

460/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 45 secondi rivolto al personale di vendita esperto, illustrando tecniche efficaci per gestire le obiezioni comuni dei clienti. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale basato su scenari, con musica di sottofondo sottile e una voce calma e rassicurante. Migliora la chiarezza e l'accessibilità incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen per evidenziare i consigli cruciali sulla comunicazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi per tutti i dipendenti del negozio, annunciando il nuovo layout di merchandising stagionale e la promozione. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna ed energica, con tagli rapidi dell'ambiente del negozio aggiornato e una voce narrante entusiasmante e concisa. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un messaggio visivamente sorprendente e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Genera un video procedurale di 90 secondi rivolto ai responsabili di negozio e ai team leader, dettagliando l'aggiornamento del nuovo sistema di gestione dell'inventario. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e istruttiva, utilizzando registrazioni dello schermo chiare e sovrapposizioni passo-passo, accompagnate da una voce narrante autorevole e chiara. Accelera il processo di creazione utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen per trasmettere accuratamente istruzioni operative complesse.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione al Dettaglio

Rivoluziona la tua formazione al dettaglio con l'AI. Trasforma facilmente conoscenze complesse sui prodotti e procedure in video coinvolgenti e condivisibili che potenziano il tuo team.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia selezionando da una libreria di modelli di video di formazione progettati professionalmente o inizia con una tela bianca per impostare rapidamente il palcoscenico per i tuoi contenuti.
2
Step 2
Crea Contenuti con Avatar AI
Scrivi o incolla il tuo script di formazione. Quindi, seleziona un avatar AI diversificato per narrare i tuoi materiali di formazione al dettaglio, trasformando il testo in presentazioni video coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Elementi Visivi
Integra immagini e video pertinenti e applica il logo e i colori del tuo marchio utilizzando controlli di branding completi per garantire video di conoscenza dei prodotti coerenti e dall'aspetto professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video, regolando il rapporto d'aspetto secondo necessità. Esporta il tuo video di formazione al dettaglio rifinito, pronto per essere condiviso con il tuo team tramite il tuo LMS preferito o altre piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti Motivazionali per il Dettaglio

.

Crea video coinvolgenti per aumentare il morale del team, incoraggiare le prestazioni di vendita e promuovere una cultura del servizio clienti positiva.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video di formazione al dettaglio coinvolgenti in modo efficiente?

HeyGen è un potente creatore di video di formazione, che ti consente di creare video di formazione al dettaglio utilizzando diversi avatar AI e una vasta libreria di modelli di video di formazione. Basta inserire il tuo script e l'AI di HeyGen genera contenuti video professionali rapidamente, ottimizzando il tuo processo di produzione video.

Quali sono le caratteristiche principali di HeyGen per una produzione video di formazione ottimizzata?

Per una produzione video efficiente, HeyGen offre la generazione di video da testo del tuo script, voiceover AI realistici e una ricca libreria multimediale. Queste caratteristiche semplificano la scrittura dello script e la creazione dello storyboard, rendendo più facile realizzare video di formazione senza un ampio editing video.

Posso personalizzare il branding e i contenuti per i video di conoscenza dei prodotti utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi video di conoscenza dei prodotti. Puoi anche utilizzare una varietà di avatar AI e personalizzare le scene per adattarle perfettamente all'estetica del tuo marchio.

HeyGen è facile da usare per i principianti nella creazione di video di formazione?

Sì, HeyGen è progettato per essere intuitivo, anche per chi è nuovo nella produzione video. Con modelli di video di formazione intuitivi e la capacità di generare video da testo, puoi creare rapidamente video di formazione senza bisogno di un'esperienza precedente estesa.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo