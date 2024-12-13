Crea Video di Orientamento al Dettaglio Senza Sforzo

Trasforma i tuoi script in video di orientamento professionali con facilità, garantendo un e-learning coinvolgente per tutti i nuovi assunti utilizzando la funzione di testo-a-video.

365/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di onboarding per i dipendenti di 45 secondi, rivolto agli addetti alle vendite al dettaglio, spiegando vividamente le conoscenze essenziali sui prodotti e i valori del marchio attraverso una narrazione video dinamica. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare una narrazione energica che completi i visual focalizzati sui prodotti e uno stile audio contemporaneo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di orientamento conciso di 30 secondi rivolto a tutto il personale al dettaglio, dettagliando le procedure operative critiche e i protocolli di sicurezza. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e istruttivo con una voce narrante professionale, arricchito da sottotitoli chiari generati da HeyGen per massima chiarezza ed efficacia nell'e-learning.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video coinvolgente di 90 secondi specificamente per i team di assistenza clienti in prima linea, dimostrando le migliori pratiche per l'interazione con i clienti. Questo video dovrebbe utilizzare i modelli personalizzabili e le scene di HeyGen per creare visual realistici basati su scenari con un tono empatico e audio di sottofondo di supporto, ottimizzando per una produzione video efficace.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Orientamento al Dettaglio

Ottimizza l'onboarding dei nuovi assunti con video di orientamento coinvolgenti e professionali utilizzando la piattaforma intuitiva di creazione video AI di HeyGen.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona un modello personalizzabile o incolla il tuo script esistente in HeyGen. Questo passaggio fondamentale ti aiuta a strutturare efficacemente i tuoi video di orientamento al dettaglio.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e il Marchio
Dai vita ai tuoi contenuti scegliendo un avatar AI per presentare. Incorpora il logo e i colori unici del tuo marchio per un aspetto coerente e professionale.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere audio dal suono naturale al tuo script. Migliora l'accessibilità per tutti i nuovi assunti includendo sottotitoli/caption automatici.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Orientamento Finale
Rivedi il tuo video di onboarding per i dipendenti completato, apportando eventuali aggiustamenti finali. Esporta facilmente i tuoi video di orientamento professionali in vari formati, pronti ad accogliere i nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza la Consegna di Informazioni Complesse

.

Trasforma politiche e procedure intricate in "spiegazioni animate" chiare e digeribili per "video di onboarding per i dipendenti" efficaci.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento coinvolgenti per i nuovi assunti?

HeyGen rivoluziona i **video di orientamento** permettendoti di creare facilmente contenuti di alta qualità per i **nuovi assunti** utilizzando **avatar AI** realistici e capacità di testo-a-video. Basta inserire il tuo script, scegliere un modello, e HeyGen genera un video professionale in pochi minuti, riducendo significativamente il tempo di **produzione video** tradizionale.

Cosa rende HeyGen ideale per la produzione di video di onboarding per i dipendenti e video di orientamento al dettaglio?

HeyGen è ideale per i **video di onboarding per i dipendenti** e i **video di orientamento al dettaglio** perché combina efficienza e professionalità. Puoi generare rapidamente contenuti coinvolgenti utilizzando modelli personalizzabili, garantendo un messaggio coerente e un'introduzione accogliente alla tua **cultura aziendale** per ogni nuovo membro del team.

Gli avatar AI di HeyGen possono davvero semplificare la produzione video per la formazione interna e l'e-learning?

Sì, gli avanzati **avatar AI** di HeyGen semplificano notevolmente la **produzione video** per la formazione interna e l'**e-learning**. Eliminano la necessità di telecamere, attori o software di editing complessi, permettendoti di trasformare script scritti in contenuti video dinamici con voiceover ed espressioni realistiche istantaneamente.

Come supporta HeyGen la coerenza del marchio e la narrazione video nei video di onboarding?

HeyGen potenzia la forte **narrazione video** nei **video di onboarding** offrendo ampi controlli di branding, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti siano perfettamente allineati con l'identità visiva della tua azienda, rafforzando la tua unica **cultura aziendale** fin dal primo giorno.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo