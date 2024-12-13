Crea Video di Pratiche Riparative con Facilità AI

Dai potere agli educatori per promuovere il coinvolgimento degli studenti e la risoluzione dei conflitti. Sfrutta gli avatar AI per creare video formativi coinvolgenti per le comunità scolastiche.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video scenario di 60 secondi che dimostri una risoluzione efficace dei conflitti in un contesto scolastico. Rivolto alle comunità scolastiche e agli amministratori, presenta un mini-dramma in cui avatar AI rappresentano studenti e insegnanti che affrontano un disaccordo, seguito da una narrazione calma e guida, mostrando l'applicazione pratica delle pratiche riparative.
Prompt di Esempio 2
Insegnanti e genitori possono beneficiare di un video ispiratore di 30 secondi che evidenzia il potere di costruire relazioni per migliorare il coinvolgimento degli studenti. Utilizza immagini luminose e positive e una voce allegra e di supporto, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per illustrare come le competenze sociali ed emotive siano coltivate in un ambiente riparativo.
Prompt di Esempio 3
Per il personale scolastico coinvolto nella formazione e nel coaching, un video istruttivo conciso di 45 secondi potrebbe offrire suggerimenti rapidi per l'implementazione nella creazione di video di pratiche riparative. Con grafica pulita e informativa e una voce professionale e chiara generata tramite la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, questo video guiderà gli utenti nell'integrazione degli approcci riparativi nella disciplina scolastica quotidiana.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Pratiche Riparative

Trasforma la comunicazione e promuovi comunità scolastiche positive con video di pratiche riparative potenziati dall'AI, progettati per gli educatori per costruire facilmente relazioni e risolvere conflitti.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Seleziona dalla libreria di modelli video guidati dall'AI e scene di HeyGen o inizia con una tela bianca per personalizzare il tuo video di pratiche riparative. Questo consente una creazione rapida o una personalizzazione completa.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Contenuti e Avatar
Aggiungi il tuo script e seleziona un Avatar AI per trasmettere il tuo messaggio. Personalizza le scene con immagini e testi pertinenti, assicurandoti che il tuo video trasmetta efficacemente i principi riparativi.
3
Step 3
Genera e Affina i Voiceover
Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per dare vita al tuo script. Migliora la chiarezza con sottotitoli/didascalie e considera voiceover multilingue per raggiungere comunità scolastiche diverse.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Esporta il tuo video di pratiche riparative finito in vari formati di aspetto per una condivisione senza problemi su diverse piattaforme, permettendo agli educatori di condividere formazione preziosa e promuovere ambienti positivi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Riparativi Complessi

.

Spiega facilmente metodologie di pratiche riparative complesse e tecniche di risoluzione dei conflitti attraverso video AI chiari, concisi e coinvolgenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere gli educatori nella creazione di video di pratiche riparative?

HeyGen consente agli educatori di creare facilmente video coinvolgenti di pratiche riparative utilizzando Avatar AI e modelli video guidati dall'AI. Questo semplifica il processo di sviluppo di risorse per il coinvolgimento degli studenti e il rafforzamento delle comunità scolastiche.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per le pratiche riparative?

HeyGen aiuta a promuovere ambienti di apprendimento positivi e a costruire relazioni più forti all'interno delle comunità scolastiche. I suoi strumenti facilitano una comunicazione chiara per la risoluzione dei conflitti e l'insegnamento delle competenze sociali ed emotive, supportando pratiche disciplinari riparative efficaci.

HeyGen offre funzionalità per personalizzare i contenuti video di pratiche riparative?

Assolutamente! HeyGen fornisce scene personalizzabili, voiceover multilingue e un Generatore di Testo a Video Gratuito, permettendoti di adattare i contenuti esattamente per la formazione e il coaching nelle pratiche riparative.

È facile generare video di formazione sulle pratiche riparative con HeyGen?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video di pratiche riparative di alta qualità. Puoi trasformare script in immagini coinvolgenti con Avatar AI e voiceover, rendendo concetti complessi accessibili per le comunità scolastiche.

