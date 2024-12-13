Crea Video per Programmi di Riqualificazione che Trasformano la Tua Forza Lavoro

Potenzia lo sviluppo delle competenze dei dipendenti con video di riqualificazione coinvolgenti, sfruttando avatar AI per esperienze di apprendimento dinamiche.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video ispiratore di 45 secondi che spieghi i benefici dell'upskilling e dello sviluppo continuo dei dipendenti, rivolto ai leader delle risorse umane e ai manager. Impiega visuali dinamiche, elementi in stile infografico e musica di sottofondo vivace, sfruttando i diversi Template e scene di HeyGen per creare un messaggio d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video istruttivo conciso di 30 secondi che dimostri come i dipendenti possano facilmente accedere a risorse di formazione on-demand, utilizzando uno stile visivo amichevole e simile a un tutorial con un ritmo veloce. Questa guida ai video di formazione dovrebbe essere rivolta a tutti i dipendenti e presentare i Sottotitoli/caption automatici di HeyGen per garantire chiarezza e accessibilità a tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 3
Produci un video lungimirante di 60 secondi che incoraggi le aziende a investire nello sviluppo delle competenze per la loro forza lavoro, adottando uno stile visivo ispiratore con filmati di alta qualità e una voce narrante sicura. Usa la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare la tua visione in una narrazione coinvolgente che evidenzi il valore della crescita interna.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video per Programmi di Riqualificazione

Potenzia il tuo team con video di riqualificazione di alta qualità e coinvolgenti che colmano le lacune di competenze e favoriscono l'apprendimento continuo, creati senza sforzo con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da uno Script o Template
Inizia importando lo script del tuo programma di riqualificazione o selezionando un Template di Video per Programmi di Riqualificazione pre-progettato. La nostra piattaforma semplifica la creazione di video, trasformando il tuo testo in contenuti visivi dinamici.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare i tuoi istruttori. Abbina l'avatar scelto a un voiceover adatto per una presentazione coerente e professionale in tutti i tuoi moduli di formazione.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Personalizza le Scene
Arricchisci i tuoi video di riqualificazione con media di stock pertinenti, immagini e musica. Utilizza scene personalizzabili per riflettere l'identità del tuo brand e mantenere gli apprendenti coinvolti durante tutto il programma.
4
Step 4
Esporta e Condividi Video di Riqualificazione Coinvolgenti
Una volta completato il tuo video di riqualificazione, esportalo facilmente nel formato e nella risoluzione desiderati. Condividi i tuoi nuovi video di riqualificazione coinvolgenti con la tua forza lavoro per supportare il loro successo professionale.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Contenuti Ispiratori per la Forza Lavoro

Crea video coinvolgenti e motivazionali per ispirare i dipendenti durante le transizioni di carriera, favorendo cambiamenti di mentalità positivi per nuove competenze e ruoli.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video efficaci per programmi di riqualificazione per lo sviluppo della forza lavoro?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti di riqualificazione e upskilling coinvolgenti utilizzando avatar AI e scene personalizzabili. Questo consente alle aziende di affrontare rapidamente le lacune di competenze e fornire opportunità di apprendimento continuo ai loro dipendenti.

Cosa rende HeyGen uno strumento ideale per generare video di formazione di alta qualità in modo efficiente?

HeyGen utilizza strumenti guidati dall'AI, inclusi la trasformazione del testo in video da script e la generazione di voiceover, per produrre rapidamente video di formazione professionali. Questo riduce significativamente i tempi e i costi di produzione, permettendo programmi di formazione interna e sviluppo dei dipendenti su larga scala.

Posso personalizzare i video del programma di riqualificazione creati con HeyGen per allinearli al brand della mia azienda?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il logo, i colori e l'estetica generale della tua azienda nei tuoi video di formazione. Questo assicura un'esperienza di apprendimento coerente e professionale per la tua forza lavoro.

Come assicura HeyGen video di riqualificazione coinvolgenti per diversi apprendenti e un miglior sviluppo delle competenze?

HeyGen migliora il coinvolgimento attraverso avatar AI realistici e sottotitoli/caption automatici, rendendo i contenuti di sviluppo delle competenze accessibili a un pubblico più ampio. Queste caratteristiche assicurano che la tua forza lavoro riceva messaggi chiari e d'impatto, favorendo il successo professionale.

