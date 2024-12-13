Crea Video di Conformità alla Ricerca con la Potenza dell'AI

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e riduci i costi di formazione sfruttando gli avatar AI di HeyGen per presentazioni coinvolgenti e realistiche.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione sulla conformità di 60 secondi per ricercatori esperti, dimostrando uno scenario reale di violazione dei dati e le sue conseguenze. Lo stile visivo dovrebbe essere leggermente drammatico ma cautelativo, con immagini realistiche ed effetti sonori d'impatto, tutto creato in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per una narrazione dinamica.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di microlearning conciso di 30 secondi per tutto il personale di ricerca, riassumendo gli aggiornamenti chiave recenti sulla conformità o nuove politiche. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno a punti elenco con una narrazione vivace e informativa, rendendo gli aggiornamenti rapidi facili da assimilare sfruttando i modelli e le scene diversificate di HeyGen per uno sviluppo rapido.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video coinvolgente di 50 secondi che affronta le comuni incomprensioni sulla conformità alla ricerca in un formato di domande e risposte, su misura per i team di ricerca che lottano con regolamenti complessi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere interattivo e accessibile, con una generazione di voiceover chiara che assicura che ogni risposta sia compresa, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti attraverso una dimostrazione chiara di come creare video di conformità alla ricerca.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Conformità alla Ricerca

Ottimizza la produzione di formazione efficace sulla conformità alla ricerca sfruttando presentatori AI, modelli personalizzabili e strumenti video facili da usare.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Sviluppa il tuo contenuto di conformità e digita o incolla il tuo script direttamente in HeyGen. La nostra funzione di testo-a-video genererà automaticamente un video professionale, ponendo le basi per una formazione coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI e la Scena
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da presentatore sullo schermo. Migliora l'appeal visivo e il contesto selezionando un modello video adatto o aggiungendo scene personalizzate che si allineano con il tuo argomento di conformità alla ricerca.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Incorpora il logo della tua organizzazione, i colori del marchio e i media pertinenti utilizzando i controlli di Branding (logo, colori). Questo assicura che i tuoi video di conformità mantengano un aspetto coerente e professionale per un maggiore coinvolgimento dei dipendenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione Finale
Una volta completato il tuo video di conformità alla ricerca, rivedi tutti gli elementi per precisione e chiarezza. Poi, esporta facilmente il tuo contenuto di formazione di alta qualità in vari formati, pronto per la distribuzione sulle tue piattaforme di apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Argomenti Complessi di Conformità

Comunica chiaramente regolamenti e procedure di conformità alla ricerca intricati, trasformando informazioni complesse in video educativi facili da comprendere.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sulla conformità coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di conformità alla ricerca utilizzando presentatori AI e modelli video diversificati. Questo approccio migliora il coinvolgimento dei dipendenti trasformando regolamenti complessi in contenuti dinamici e facili da comprendere.

Posso utilizzare avatar AI per video di conformità sensibili?

Sì, HeyGen ti permette di sfruttare avatar AI realistici per presentare i tuoi video di conformità, garantendo coerenza e professionalità. Puoi persino creare un avatar personalizzato per rappresentare il tuo marchio, rendendo il contenuto più relazionabile per il tuo pubblico.

Quali caratteristiche supportano la produzione efficiente di più video di formazione?

HeyGen semplifica la creazione di più video di formazione con modelli video pronti all'uso e un flusso di lavoro semplice da testo a video. Basta inserire il tuo script video e HeyGen genera contenuti professionali, riducendo significativamente i tempi di produzione.

Come facilita HeyGen la formazione sulla conformità localizzata?

HeyGen ti consente di produrre video localizzati con voci AI in più lingue, assicurando che la tua formazione sulla conformità raggiunga efficacemente un pubblico globale. Questa capacità aiuta a mantenere un messaggio coerente in diverse regioni.

