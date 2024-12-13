Crea Video per Flussi di Lavoro di Rinnovo con AI per un Successo Senza Sforzo

Ottimizza i tuoi sforzi di successo dei clienti per i rinnovi dei contratti utilizzando avatar AI per fornire video automatizzati con messaggi personalizzati.

348/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing di 45 secondi per i leader delle vendite, mostrando come la messaggistica personalizzata possa migliorare significativamente i rinnovi dei contratti. Usa il testo per video da script per creare narrazioni coinvolgenti e dirette con visual dinamici e sottotitoli/caption automatici per evidenziare i benefici chiave in uno stile amichevole e persuasivo.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione interna di 60 secondi per i team HR, illustrando la semplicità di impostare nuovi processi di comunicazione per i rinnovi utilizzando un Modello di Video per Flusso di Lavoro di Rinnovo. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e incoraggiante, supportato da musica vivace e sfruttando i Modelli & scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per un assemblaggio rapido.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 30 secondi rivolto ai proprietari di aziende, enfatizzando l'efficienza e l'impatto delle soluzioni video guidate dall'AI per video automatizzati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e autorevole, impiegando animazioni eleganti e avatar AI professionali, con un focus sulla flessibilità del ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per Flussi di Lavoro di Rinnovo

Ottimizza i tuoi rinnovi contrattuali e migliora la comunicazione con video professionali e automatizzati. Crea facilmente messaggi d'impatto per marketing, vendite e successo dei clienti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello
Inizia scegliendo dal nostro ampio catalogo di design di `Modelli di Video per Flussi di Lavoro di Rinnovo`, o inserisci il tuo script per iniziare a generare il tuo video utilizzando Modelli & scene.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di `avatar AI` per rappresentare il tuo brand e trasmettere il tuo messaggio in modo professionale, utilizzando la capacità degli avatar AI.
3
Step 3
Personalizza con Voiceover AI
Migliora il tuo video con la generazione di Voiceover, selezionando tra una gamma di `voiceover AI` per creare un audio coinvolgente e d'impatto per il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Sfrutta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per scaricare i tuoi `video automatizzati` professionali nel formato desiderato, pronti per la distribuzione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Rafforza le Proposte di Rinnovo con Storie di Successo

.

Genera video AI convincenti che evidenziano il successo dei clienti per rafforzare il valore, costruire fiducia e supportare tassi di rinnovo dei contratti più elevati.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti per i flussi di lavoro di rinnovo?

HeyGen ti consente di creare facilmente messaggi coinvolgenti e personalizzati per i rinnovi dei contratti utilizzando soluzioni video guidate dall'AI. Utilizza avatar AI e testo per video da script per ottimizzare il tuo flusso di lavoro di rinnovo.

HeyGen offre opzioni di Modelli di Video per Flussi di Lavoro di Rinnovo?

Sì, HeyGen fornisce modelli video personalizzabili che semplificano la creazione di video automatizzati per i rinnovi dei contratti. Questi modelli sono progettati per aiutare i team di marketing, HR, i leader delle vendite e i responsabili del successo dei clienti a generare rapidamente contenuti professionali.

Posso personalizzare i miei video di rinnovo con le funzionalità AI di HeyGen?

Assolutamente, gli avatar AI e i voiceover AI di HeyGen consentono una profonda personalizzazione, permettendoti di fornire messaggi su misura che risuonano con i destinatari. Migliora i tuoi video con sottotitoli automatici e controlli di branding per un tocco professionale.

Cosa rende HeyGen ideale per la comunicazione automatizzata di rinnovo?

HeyGen è ideale per la comunicazione automatizzata di rinnovo grazie alla sua capacità di generare video di formazione AI di alta qualità e messaggi personalizzati su larga scala. I suoi robusti strumenti di creazione video supportano vari team nella gestione efficiente dei rinnovi dei contratti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo