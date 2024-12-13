Crea Video per il Playbook di Rinnovo con AI per il Customer Success

Potenzia i tuoi team di customer success per migliorare la fidelizzazione dei clienti e le opportunità di upselling utilizzando avatar AI dinamici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo animato di 60 secondi per Account Manager e Customer Success Manager, dettagliando come eseguire una valutazione del rischio di rinnovo e dimostrare valore ai clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere basato sui dati e sicuro, con grafici e diagrammi dinamici dalla libreria multimediale/supporto stock, completati da una generazione di voce AI persuasiva per guidare la narrazione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video coinvolgente di 30 secondi rivolto ai team di Marketing e Customer Experience, mostrando le migliori pratiche per il coinvolgimento dei clienti che portano a un miglior feedback dei clienti e a rinnovi di successo. Lo stile visivo deve essere amichevole ed energico, incorporando grafica animata e scene personalizzabili tramite i Template & scene di HeyGen, animati da un avatar AI.
Prompt di Esempio 3
Redigi un video persuasivo di 45 secondi rivolto ai Rappresentanti dello Sviluppo Vendite e ai team di Customer Success, evidenziando le principali opportunità di upselling nel processo di rinnovo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere attuabile e diretto, fornendo chiare call-to-action, con informazioni essenziali rinforzate da sottotitoli generati da HeyGen e consegnati da un avatar AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video per il Playbook di Rinnovo

Crea video coinvolgenti e guidati dall'AI per il playbook di rinnovo per educare i clienti, rafforzare il valore e potenziare la tua strategia di fidelizzazione con facilità ed efficienza.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona il Tuo Avatar AI
Inizia scrivendo il tuo script per il playbook di rinnovo, concentrandoti sulle principali proposte di valore e sui prossimi passi per il successo del cliente. Poi, seleziona da una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, sfruttando la funzione avanzata di avatar AI di HeyGen per una presentazione professionale.
2
Step 2
Personalizza le Tue Scene e il Tuo Branding
Scegli tra le scene e i template personalizzabili di HeyGen per supportare visivamente il tuo messaggio. Applica il logo, i colori e i caratteri del tuo brand per garantire coerenza, rafforzando la tua strategia di rinnovo e l'identità del prodotto.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Coinvolgenti e Sottotitoli
Arricchisci il tuo video con voiceover chiari e dal suono naturale generati dalla funzione di voiceover AI di HeyGen, o carica i tuoi. Assicurati accessibilità e comprensione aggiungendo sottotitoli e didascalie automatiche per tutti i pubblici.
4
Step 4
Esporta e Condividi per la Fidelizzazione dei Clienti
Una volta che il tuo video per il playbook di rinnovo è rifinito, esportalo facilmente utilizzando la capacità di ridimensionamento e esportazione flessibile del rapporto d'aspetto di HeyGen. Distribuisci questi video coinvolgenti per coinvolgere proattivamente i clienti e supportare i tuoi sforzi complessivi di fidelizzazione dei clienti.

Scala i Contenuti Educativi per i Clienti

Genera video educativi di alta qualità guidati dall'AI per comunicare i benefici del rinnovo e le migliori pratiche in modo efficiente ai clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la nostra strategia di rinnovo con video guidati dall'AI?

HeyGen consente ai team di customer success di creare video per il playbook di rinnovo in modo efficiente. Sfruttando avatar AI e tecnologia text-to-video, puoi fornire costantemente una dimostrazione di valore personalizzata per migliorare la fidelizzazione dei clienti come parte della tua strategia di rinnovo complessiva.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare il coinvolgimento dei clienti nei video del playbook di rinnovo?

HeyGen offre scene personalizzabili, voiceover AI e avatar AI realistici per rendere i tuoi video del playbook di rinnovo altamente coinvolgenti. Questi strumenti aiutano a fornire una chiara dimostrazione di valore, favorendo un coinvolgimento e una fidelizzazione dei clienti più forti.

HeyGen può aiutare i team di customer success a scalare la produzione di video per il playbook di rinnovo?

Assolutamente. La piattaforma di HeyGen consente ai team di customer success di creare rapidamente video per il playbook di rinnovo utilizzando portavoce AI e text-to-video da script. Questo semplifica notevolmente la creazione di contenuti, consentendo un coinvolgimento costante dei clienti e un supporto robusto per la tua strategia di rinnovo.

Come aiuta HeyGen nella valutazione proattiva del rischio di rinnovo e nella dimostrazione di valore?

HeyGen ti consente di generare video mirati guidati dall'AI che evidenziano l'uso del prodotto e storie di successo, affrontando direttamente i potenziali fattori di valutazione del rischio di rinnovo. Fornire una dimostrazione di valore convincente attraverso avatar AI professionali aiuta a rafforzare la soddisfazione del cliente e a promuovere la fidelizzazione.

