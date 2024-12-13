Crea Video sulle Politiche di Lavoro a Distanza Senza Sforzo

Crea rapidamente materiali di formazione video professionali per spiegare complesse politiche aziendali utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen.

463/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video conciso di 45 secondi sulla comunicazione aziendale, affrontando le regole critiche di sicurezza dei dati per tutti i membri del team remoto che lavorano da casa. Adotta uno stile visivo pulito e professionale con elementi infografici e semplici grafiche in movimento, accompagnato da una voce fuori campo diretta e autorevole. Utilizza i sottotitoli di HeyGen per garantire che tutte le procedure di sicurezza vitali siano chiaramente comunicate e accessibili.
Prompt di Esempio 2
Crea un segmento di materiali di formazione video coinvolgente di 60 secondi per le risorse umane e i nuovi assunti, spiegando le complesse politiche aziendali relative al lavoro ibrido. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico e moderno, mescolando filmati di repertorio di ambienti di lavoro professionali con sovrapposizioni di testo sottili, il tutto supportato da una voce fuori campo vivace e incoraggiante. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per semplificare la creazione di questa risorsa di apprendimento efficace.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video convincente di 30 secondi sulle politiche del luogo di lavoro, concentrandoti sulle aspettative di comunicazione efficace per tutti i membri del team in un ambiente remoto. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e veloce, utilizzando transizioni rapide e animazioni di testo sullo schermo, accompagnate da una voce fuori campo chiara e sicura. Genera efficacemente il contenuto utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen da script, garantendo un messaggio coerente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video sulle Politiche di Lavoro a Distanza

Semplifica il processo di spiegazione delle complesse politiche di lavoro a distanza e delle linee guida aziendali essenziali ai nuovi e attuali dipendenti con contenuti video coinvolgenti.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra una gamma di "Modelli e scene" professionali per creare rapidamente video coinvolgenti che spiegano la tua "politica di lavoro a distanza" in un formato accessibile.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Sfrutta la funzione "Testo a video da script" inserendo le tue "linee guida aziendali" esistenti, permettendo all'AI di trasformare il testo in contenuti video dinamici.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI
Migliora la chiarezza e il coinvolgimento integrando "avatar AI" realistici per presentare gli aspetti chiave della tua "politica di lavoro da casa", rendendo le informazioni complesse facili da digerire.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Utilizza "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per preparare il tuo video finale per varie piattaforme, rendendo le tue politiche essenziali facilmente accessibili ai "nuovi dipendenti".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Rapidamente Aggiornamenti Coinvolgenti sulle Politiche

.

Produci rapidamente clip video concise e coinvolgenti per aggiornamenti sulle politiche o spiegazioni rapide per mantenere il tuo team remoto informato e allineato.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video sulle politiche di lavoro a distanza in modo efficace?

HeyGen semplifica la creazione di video coinvolgenti sulle politiche di lavoro a distanza, permettendoti di spiegare complesse politiche aziendali con chiarezza. Utilizza avatar AI e la funzione di testo a video da script per produrre materiali di formazione video professionali rapidamente ed efficacemente.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per l'onboarding a distanza e la comunicazione aziendale?

Utilizzare HeyGen per i video di onboarding a distanza garantisce una comunicazione aziendale coerente delle linee guida aziendali ai nuovi dipendenti, indipendentemente dalla loro posizione. Puoi personalizzare i modelli video con il tuo branding e aggiungere sottotitoli per l'accessibilità, migliorando l'esperienza di onboarding a distanza.

Quanto velocemente posso produrre video aggiornati sulle politiche del luogo di lavoro con HeyGen?

HeyGen ti consente di creare video sulle politiche del luogo di lavoro in modo rapido e semplice, anche per argomenti complessi come gli aggiornamenti delle politiche di lavoro ibrido. Basta inserire il tuo script per generare contenuti di testo a video, utilizzando modelli predefiniti e una ricca libreria multimediale per accelerare la produzione.

HeyGen può trasformare le linee guida aziendali in materiali di formazione video coinvolgenti?

Sì, HeyGen sfrutta avatar AI e la generazione di voce fuori campo per trasformare le tue linee guida aziendali statiche in materiali di formazione video dinamici. Questo aiuta a educare efficacemente i nuovi dipendenti e garantisce che i messaggi chiave risuonino in tutta l'organizzazione, migliorando la comprensione complessiva delle politiche.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo