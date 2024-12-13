Crea Video di Sostenibilità a Distanza che Ispirano

Ispira l'azione con video coinvolgenti di sensibilizzazione sul cambiamento climatico. I nostri avatar AI danno vita al tuo messaggio senza sforzo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di sensibilizzazione pubblica di 45 secondi sull'emergenza climatica, rivolto al pubblico generale e ai giovani. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e visivamente accattivante, incorporando vari video di repertorio da una libreria multimediale per illustrare gli impatti ambientali e le soluzioni, completato da sottotitoli chiari per garantire l'accessibilità e rafforzare i messaggi chiave sull'azione climatica.
Prompt di Esempio 2
Crea un video educativo informativo di 90 secondi che dimostri pratiche sostenibili semplici per casa o lavoro, rivolto a individui e piccole imprese che desiderano ridurre la loro impronta ambientale. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e pratico, guidando gli spettatori attraverso i passaggi con modelli e scene coinvolgenti, mentre il tuo script può essere facilmente convertito in video utilizzando le capacità di testo-a-video da script, personalizzando la narrazione per adattarsi ai tuoi consigli specifici.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale elegante di 30 secondi che mostri un prodotto o servizio sostenibile innovativo a potenziali clienti e investitori. Questo video breve ma potente, realizzato con un creatore di video di sostenibilità AI, dovrebbe adottare un'estetica visiva moderna, evidenziando le caratteristiche del prodotto attraverso il ridimensionamento dinamico del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme, con una generazione di voce narrante sicura che enfatizzi i suoi benefici ecologici e rafforzi il messaggio di produzione video sostenibile.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Sostenibilità a Distanza

Produci senza sforzo video di sostenibilità di impatto da qualsiasi luogo. La nostra piattaforma semplifica il tuo flusso di lavoro, aiutandoti a sensibilizzare e riportare i progressi con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Sostenibilità
Inizia trasformando il tuo messaggio di sostenibilità in un video coinvolgente utilizzando la nostra funzione intuitiva di testo-a-video da script, creando potenti video di sostenibilità.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Personalizza il tuo video con video di repertorio e immagini pertinenti dalla nostra vasta libreria multimediale, assicurandoti che il tuo contenuto si allinei perfettamente con il tuo marchio e messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Migliora l'impatto del tuo video sfruttando la nostra generazione di voci narranti, aggiungendo audio professionale per trasmettere i tuoi punti chiave di sostenibilità con chiarezza e autorità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta facilmente il tuo video di sostenibilità finito in vari formati di rapporto d'aspetto, quindi condividilo sulle piattaforme desiderate per massimizzare la portata e l'impatto.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira il Pubblico con Video Motivazionali

Crea potenti video di sensibilizzazione sul cambiamento climatico e messaggi ambientali che ispirano all'azione e favoriscono una connessione più profonda con gli obiettivi di sostenibilità.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di produzione sostenibile?

HeyGen sfrutta avatar AI e tecnologia di testo-a-video da script per rendere la creazione di video di sostenibilità incredibilmente efficiente. Questo consente agli utenti di generare video di sensibilizzazione sul cambiamento climatico di alta qualità e video di rapporti di sostenibilità aziendale senza riprese tradizionali, ottimizzando la produzione video sostenibile.

Posso personalizzare gli elementi visivi e il branding per i miei video di sostenibilità in HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di personalizzare loghi, colori e integrare i tuoi media o video di repertorio. Puoi anche utilizzare i nostri modelli e scene diversificati per adattare i tuoi video di sostenibilità per il massimo impatto e migliorare il coinvolgimento.

Quali opzioni offre HeyGen per le voci narranti e l'accessibilità nei video di sostenibilità?

HeyGen supporta la generazione avanzata di voci narranti direttamente dal tuo script, offrendo una vasta gamma di voci AI realistiche. Inoltre, puoi facilmente aggiungere sottotitoli a tutti i tuoi video di sostenibilità, migliorando l'accessibilità e la portata per il tuo pubblico e creando video ambientali in modo efficace.

HeyGen è un efficace creatore di video di sostenibilità AI per team remoti?

Sì, HeyGen è progettato per essere un creatore di video di sostenibilità AI ideale per team remoti, consentendo loro di creare video di sostenibilità a distanza in modo collaborativo. Il suo editor video intuitivo e le funzionalità basate su cloud ottimizzano l'intero processo di produzione video sostenibile da qualsiasi luogo.

