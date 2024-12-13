Crea Video di Presentazione per Dipendenti Remoti Senza Sforzo

Integra senza problemi i nuovi assunti con video di presentazione per dipendenti remoti coinvolgenti. Aumenta il coinvolgimento e costruisci la cultura aziendale utilizzando modelli video predefiniti per una creazione rapida.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding di 60 secondi per i dipendenti esistenti, in cui si presentano e condividono le loro esperienze, promuovendo un forte coinvolgimento dei dipendenti con i nuovi assunti remoti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e collaborativo, utilizzando la libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare immagini dinamiche e pertinenti che completano le presentazioni individuali e mostrano lo spirito di squadra.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di presentazione di 30 secondi per i dipendenti remoti rivolto all'intera azienda, delineando chiaramente il ruolo e le responsabilità iniziali del nuovo assunto. Questo video dovrebbe mantenere uno stile visivo professionale, conciso e informativo, sfruttando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per garantire un messaggio chiaro, coerente e autorevole da parte di un responsabile delle assunzioni o di un team leader.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di benvenuto di 50 secondi per i nuovi dipendenti remoti che evidenzi in modo creativo la cultura e i valori fondamentali dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e coinvolgente, incorporando elementi animati e colori vibranti, facilmente realizzabili utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per offrire un'introduzione memorabile e brandizzata all'organizzazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Presentazione per Dipendenti Remoti

Accogli senza problemi i nuovi assunti nella tua cultura aziendale, ovunque si trovino, creando video di presentazione per dipendenti remoti coinvolgenti e informativi.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script di Presentazione
Inizia delineando i messaggi chiave per i tuoi dipendenti remoti, assicurandoti che riflettano la cultura aziendale. Utilizza la funzionalità di testo in video da script di HeyGen per trasformare senza sforzo i tuoi contenuti scritti in un video dinamico.
2
Step 2
Scegli un Modello Professionale
Seleziona tra una varietà di layout pre-progettati per creare video di onboarding per i dipendenti raffinati che risuonano con i nuovi assunti. Personalizza il design scelto utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per allinearlo con l'identità del tuo brand.
3
Step 3
Personalizza con Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento aggiungendo avatar AI realistici per narrare il tuo video, rendendo la presentazione più personale per i dipendenti remoti. Sfrutta la vasta gamma di avatar AI di HeyGen per trovare il presentatore virtuale perfetto.
4
Step 4
Esporta e Condividi con i Nuovi Assunti
Finalizza il tuo video di benvenuto coinvolgente, assicurandoti che tutti i dettagli siano perfetti per i tuoi nuovi membri del team. Utilizza le funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione di HeyGen per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma e condividerlo senza problemi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea video di benvenuto personalizzati che costruiscono la cultura

Crea video di benvenuto personalizzati per presentare i nuovi dipendenti remoti, promuovendo una forte cultura aziendale e facendoli sentire valorizzati fin dal primo giorno.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video di presentazione per dipendenti remoti?

HeyGen consente alle aziende di creare rapidamente video di presentazione per dipendenti remoti coinvolgenti. Sfruttando le funzionalità potenziate dall'AI e avatar AI realistici, puoi creare video di benvenuto personalizzati per i nuovi assunti, promuovendo un forte senso di cultura aziendale fin dal primo giorno.

Quali funzionalità offre HeyGen per video di onboarding scalabili per i dipendenti?

HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding completi per i dipendenti e video di formazione attraverso la sua piattaforma intuitiva. Utilizza modelli video predefiniti, funzionalità di testo in video e sottotitoli automatici per produrre in modo efficiente contenuti coerenti e di alta qualità per l'intero programma di onboarding dei dipendenti.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand nei video di formazione dei dipendenti?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda in tutti i video di formazione dei dipendenti. Questo assicura coerenza del brand nelle comunicazioni interne, rafforzando la cultura aziendale e aumentando il coinvolgimento dei dipendenti.

Come assicura HeyGen accessibilità e coinvolgimento per i dipendenti remoti?

HeyGen assicura accessibilità e coinvolgimento per i dipendenti remoti attraverso funzionalità come sottotitoli/caption automatici e generazione di voiceover, rendendo i contenuti comprensibili per tutti. Utilizza avatar AI per creare video di benvenuto dinamici e personalizzati, migliorando l'esperienza di onboarding indipendentemente dalla posizione.

