Crea Video di Collaborazione Remota Facilmente ed Efficacemente

Produci video coinvolgenti e interattivi per migliorare la comunicazione del team e l'onboarding, potenziati dagli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Progetta un video di onboarding di 90 secondi per i dipartimenti HR internazionali, concentrandoti sull'integrazione dei nuovi assunti in una forza lavoro globale remota. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e professionale, utilizzando Template e scene diversificate per rappresentare varie interazioni di team, completate dalla funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per la narrazione multilingue. L'audio dovrebbe essere amichevole e chiaro, offrendo una guida completa per semplificare il processo di onboarding per i nuovi dipendenti in diverse regioni, con Sottotitoli/caption generati automaticamente per l'accessibilità.
Produci un video conciso di 45 secondi per i project manager per comunicare efficacemente i progressi settimanali agli stakeholder, enfatizzando come i contenuti video potenziati dall'AI possano semplificare i flussi di lavoro. Visivamente, il video dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, incorporando animazioni in stile infografico per illustrare le tappe del progetto, tutto costruito rapidamente utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen. L'audio dovrebbe essere una voce narrante vivace e informativa, mantenendo un ritmo veloce ma comprensibile, dimostrando come il Text-to-video da script consenta la creazione rapida di aggiornamenti senza editing complesso.
Crea un video esplicativo di 2 minuti rivolto agli utenti di una funzionalità software complessa, progettato per il supporto tecnico e la guida dettagliata. Lo stile visivo dovrebbe essere meticolosamente chiaro, combinando registrazioni dello schermo del software in azione con un avatar AI che evidenzia con precisione gli elementi chiave dell'interfaccia, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni in rapporto d'aspetto. L'audio dovrebbe fornire una narrazione calma e paziente, passo dopo passo, assicurando che tutti gli utenti possano seguire con Sottotitoli/caption, rendendo accessibile la funzionalità complessa e riducendo le richieste di supporto sfruttando strumenti di collaborazione video asincroni per la revisione interna.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Collaborazione Remota

Ottimizza la comunicazione del team e crea video di collaborazione remota di impatto senza sforzo con contenuti potenziati dall'AI progettati per chiarezza e coinvolgimento.

Step 1
Crea il Tuo Script
Redigi il tuo messaggio o utilizza l'AI per generare uno script. Sfrutta la capacità di testo in video di HeyGen per trasformare senza sforzo il tuo contenuto scritto nella base del tuo video.
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di Avatar AI di HeyGen per rappresentare il tuo team o messaggio, aggiungendo un tocco umano ai tuoi video di collaborazione remota.
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Incorpora il logo, i colori e altri elementi visivi del tuo marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen per rendere i tuoi video coinvolgenti coerenti e professionali.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video, genera sottotitoli automatici per chiarezza e condividi facilmente i tuoi video di collaborazione remota con il tuo team o gli stakeholder.

Coltiva la Cultura e il Morale del Team Remoto

Sviluppa messaggi video ispiratori e personalizzati che favoriscono una forte cultura del team e aumentano il morale tra i collaboratori remoti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con gli Avatar AI?

HeyGen sfrutta avanzati Avatar AI e il suo Generatore di Testo in Video gratuito per trasformare i tuoi script in contenuti video professionali potenziati dall'AI senza sforzo. Questo consente una rapida produzione di video coinvolgenti senza un complesso editing tradizionale.

HeyGen supporta contenuti video multilingue e funzionalità di accessibilità?

Assolutamente, HeyGen offre robuste capacità di narrazione multilingue insieme a un Generatore di Sottotitoli AI. Questo assicura che i tuoi video siano accessibili a un pubblico più ampio, migliorando la comunicazione del team e le comunicazioni interne tra team globali diversi.

Quale infrastruttura tecnica supporta la collaborazione remota all'interno di HeyGen?

HeyGen opera come una piattaforma sicura basata su cloud progettata per una collaborazione remota senza soluzione di continuità, consentendo flussi di lavoro efficienti del team e collaborazione in tempo reale. Questa infrastruttura semplifica i flussi di lavoro e la gestione dei progetti per i team distribuiti.

HeyGen fornisce strumenti per la coerenza del marchio e la personalizzazione dei video?

Sì, HeyGen include controlli di branding completi per loghi e colori, insieme a un'ampia libreria multimediale e template pronti all'uso. Queste caratteristiche permettono agli utenti di produrre contenuti video professionali potenziati dall'AI che mantengono un'identità di marca coerente.

