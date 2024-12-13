Crea Video di Formazione sulla Collaborazione a Distanza Facilmente

Ottimizza l'inserimento dei dipendenti e migliora la condivisione delle conoscenze con video formativi coinvolgenti, potenziati dagli avatar AI di HeyGen per contenuti dinamici.

415/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi per i membri del team esistenti e i manager, mostrando cinque strategie chiave per riunioni remote efficaci e condivisione delle conoscenze. Questo video dinamico e coinvolgente dovrebbe utilizzare elementi animati con una voce autorevole, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per presentare i consigli critici in modo accessibile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial di 2 minuti rivolto a tutti i dipendenti, dimostrando il processo passo-passo per utilizzare una nuova funzionalità all'interno della nostra principale piattaforma di collaborazione a distanza. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito, pratico e istruttivo, abbinato a una voce calma e chiara, garantendo accessibilità e comprensione attraverso i sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 45 secondi per l'intera forza lavoro remota, delineando le migliori pratiche per le comunicazioni interne asincrone per ottimizzare la collaborazione a distanza. Utilizza uno stile visivo moderno con grafiche nitide e un tono vivace, sfruttando al meglio i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente questa risorsa formativa vitale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione sulla Collaborazione a Distanza

Ottimizza l'esperienza di apprendimento del tuo team con video formativi coinvolgenti e accurati sui prodotti, progettati per la collaborazione a distanza. Potenzia la tua forza lavoro distribuita.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Definisci i tuoi punti di apprendimento chiave e sviluppa uno script dettagliato. La capacità di testo-a-video da script di HeyGen aiuta a generare il tuo contenuto iniziale in modo efficiente.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona tra una varietà di modelli e scene. Migliora il tuo contenuto e presenta le informazioni in modo dinamico incorporando gli avatar AI di HeyGen per una consegna coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Audio Coinvolgente
Genera voiceover professionali direttamente dal tuo script utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen. Questo assicura un audio chiaro e coerente per tutti i discenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Applica i loghi e i colori del tuo brand utilizzando i controlli di branding di HeyGen per garantire un'identità visiva coerente. Poi, esporta il tuo video finito per una distribuzione ampia.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva il Morale del Team Remoto

.

Genera video motivazionali coinvolgenti per ispirare e unire i team remoti, favorendo un ambiente collaborativo più forte.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sulla collaborazione a distanza?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e la funzione di testo-a-video da script per creare video formativi coinvolgenti in modo efficiente. Questo semplifica il processo di spiegazione di argomenti complessi e favorisce la condivisione delle conoscenze in ambienti di collaborazione a distanza.

Quali funzionalità di editing basate su AI offre HeyGen per migliorare la comunicazione video?

HeyGen offre robuste funzionalità di editing basate su AI come la generazione precisa di voiceover e sottotitoli/caption automatici. Questi strumenti consentono un editing video sofisticato, garantendo comunicazioni interne chiare e un efficace inserimento dei dipendenti.

HeyGen può produrre vari tipi di contenuti oltre ai video di formazione standard?

Assolutamente, HeyGen è altamente versatile, consentendo la creazione non solo di video formativi ma anche di video esplicativi, tutorial e video animati. I suoi modelli completi e la libreria multimediale supportano esigenze di contenuto diversificate per una comunicazione video superiore.

Come supporta HeyGen la coerenza del brand nei contenuti video per i team remoti?

HeyGen assicura la coerenza del brand attraverso controlli di branding completi, permettendoti di incorporare facilmente il tuo logo e i colori specifici del brand. Questa funzione è cruciale per mantenere comunicazioni interne professionali e iniziative di collaborazione a distanza coese in tutti i contenuti video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo