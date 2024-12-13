Crea Video di Preparazione al Rilascio Velocemente con l'AI

Semplifica la pianificazione del rilascio con video coinvolgenti. Genera facilmente i tuoi contenuti utilizzando avatar AI.

383/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per i leader delle vendite e i manager del successo del cliente, concentrandoti sugli aggiornamenti chiave nella comunicazione della strategia di rilascio più recente. Utilizza uno stile visivo dinamico e moderno con un avatar AI per presentare le informazioni, assicurandoti di catturare l'attenzione e mettere in evidenza le nuove funzionalità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo interno di 30 secondi per tutti i dipendenti, in particolare per i team HR, annunciando un traguardo di pianificazione agile del rilascio raggiunto con successo. Il tono dovrebbe essere vivace e conciso, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per migliorare l'accessibilità e garantire che tutti siano informati rapidamente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo di 90 secondi per gli stakeholder tecnici e i team di prodotto, fornendo una panoramica completa dei componenti critici nella pianificazione del rilascio del software più recente. Lo stile visivo dovrebbe essere dettagliato e illustrativo, incorporando efficacemente elementi visivi di supporto e B-roll dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Preparazione al Rilascio

Produci rapidamente video professionali di preparazione al rilascio con avatar AI e strumenti semplificati, assicurando che il tuo team sia informato e pronto per il lancio.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI e Script
Scegli un avatar AI espressivo per essere il tuo presentatore. Inserisci il tuo script di preparazione al rilascio, che il tuo avatar AI scelto presenterà per creare un video di base.
2
Step 2
Genera Doppiaggi AI
Arricchisci il tuo video con audio dal suono naturale. Sfrutta la generazione di doppiaggi di HeyGen per garantire una consegna chiara e coinvolgente dei tuoi aggiornamenti di rilascio.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra gli elementi di branding della tua azienda, come loghi e colori personalizzati, per garantire una presentazione professionale e coerente in tutto il tuo video di preparazione al rilascio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza la tua produzione scegliendo il rapporto d'aspetto ottimale per le tue piattaforme di destinazione. Esporta il tuo video rifinito per comunicare efficacemente la tua strategia di rilascio e allineare i tuoi team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video di Comunicazione Coinvolgenti Rapidamente

.

Produci rapidamente aggiornamenti video accattivanti e annunci per tutte le comunicazioni interne relative al rilascio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di preparazione al rilascio in modo efficiente?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di preparazione al rilascio coinvolgenti trasformando i testi in script visivi accattivanti. I nostri Avatar AI e Attori Vocali AI eliminano la necessità di riprese estensive, semplificando notevolmente il tuo processo di produzione dei contenuti.

Qual è il ruolo di HeyGen nella semplificazione della comunicazione della strategia di rilascio?

HeyGen è fondamentale nella semplificazione della comunicazione della strategia di rilascio per project manager, team HR, leader delle vendite e manager del successo del cliente. Sfruttando la nostra piattaforma, puoi generare rapidamente video completi con sottotitoli AI e doppiaggi multilingue, assicurando che i tuoi messaggi critici sulla pianificazione del rilascio del software raggiungano efficacemente un pubblico globale.

Posso personalizzare i miei video di pianificazione del rilascio con elementi di branding utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti permette di personalizzare completamente i tuoi video di pianificazione del rilascio con i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi e colori. Puoi scegliere tra una varietà di modelli e scene, e integrare media dalla nostra libreria o dai tuoi asset per mantenere la coerenza del marchio e creare video veramente coinvolgenti.

Chi può beneficiare dell'uso di HeyGen per i contenuti di pianificazione del rilascio del software?

HeyGen è ideale per chiunque sia coinvolto nella pianificazione e comunicazione del rilascio del software, inclusi product manager, responsabili tecnici e team di marketing. Semplifica il processo di creazione di video di preparazione al rilascio, rendendo più facile comunicare aggiornamenti complessi e assicurare che tutti siano allineati sulla strategia di rilascio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo