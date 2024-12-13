Crea Video per Programmi di Referral con HeyGen AI

Aumenta l'Engagement dei Referral con video coinvolgenti con Avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale dinamico di 60 secondi rivolto a manager di marketing impegnati, evidenziando come il "marketing di referral" efficace possa guidare una significativa "crescita aziendale" con il minimo sforzo. Utilizza uno stile visivo veloce e coinvolgente con transizioni moderne e una colonna sonora vivace, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per produrre rapidamente contenuti accattivanti con sottotitoli integrati.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi rivolto a team di marketing che cercano di migliorare l'engagement per i programmi di referral esistenti, mostrando modi creativi per offrire "sconti fedeltà". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante e ispirante, dimostrando come personalizzare modelli e scene con media diversi dalla libreria multimediale/supporto stock per creare video veramente "coinvolgenti" che risuonano.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video strategico di 50 secondi per direttori e strateghi di marketing, illustrando come gli "strumenti potenziati dall'AI" possano prevedere accuratamente il "futuro fatturato" generato attraverso iniziative di referral robuste. Questo video dovrebbe adottare un'estetica raffinata e basata sui dati con una voce fuori campo sofisticata, mostrando la versatilità del ridimensionamento del rapporto d'aspetto e delle esportazioni per la distribuzione su più piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video per Programmi di Referral

Sfrutta gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen per produrre rapidamente video coinvolgenti e di alta qualità che spiegano il tuo programma di referral e aumentano l'engagement dei clienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Scegli un Avatar AI
Sviluppa uno script chiaro e conciso per il messaggio del tuo programma di referral. Poi, seleziona tra la vasta gamma di avatar AI professionali di HeyGen per essere il presentatore del tuo video.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Genera la Voce Fuori Campo
Arricchisci il tuo video con elementi visivi di sfondo pertinenti o media stock. La piattaforma di HeyGen genererà automaticamente una voce fuori campo di alta qualità direttamente dal tuo script.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Integra facilmente il logo e i colori unici del tuo brand nel video per un messaggio coerente. Utilizza la funzione di HeyGen per aggiungere automaticamente sottotitoli precisi, garantendo un'ampia accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Seleziona il rapporto d'aspetto ottimale per la tua piattaforma di destinazione. Poi, esporta il tuo video per il programma di referral in alta definizione, pronto per aumentare l'engagement sul tuo sito web o sui social media.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Lancia Annunci per Programmi di Referral ad Alte Prestazioni

Progetta potenti annunci video guidati dall'AI per attrarre nuovi referenti e aumentare la portata e l'efficacia del tuo programma di referral.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i marketer a creare video coinvolgenti per programmi di referral?

HeyGen sfrutta strumenti potenziati dall'AI per semplificare la creazione di video di marketing di referral accattivanti, aiutando i marketer ad aumentare l'engagement dei referral. La nostra piattaforma ti consente di generare video di alta qualità rapidamente, trasformando la tua comunicazione per i programmi di referral.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per la creazione di video di referral?

HeyGen fornisce Avatar AI avanzati e un generatore di testo in video robusto per ottimizzare i tuoi sforzi di marketing di referral. Puoi facilmente creare video professionali con voci fuori campo di alta qualità direttamente dal tuo script.

I video di HeyGen aiuteranno ad aumentare l'engagement dei referral e la crescita aziendale?

Assolutamente. Utilizzando i video coinvolgenti di HeyGen, le aziende possono comunicare efficacemente i dettagli del loro programma di referral, portando a una maggiore partecipazione e a una significativa crescita aziendale. I nostri strumenti sono progettati per rendere il tuo marketing di referral altamente impattante.

È facile creare video per programmi di referral con HeyGen?

Sì, HeyGen è progettato per essere facile da usare, offrendo anche un Generatore di Testo in Video Gratuito per iniziare. Con modelli intuitivi e controlli di branding, chiunque può produrre contenuti di marketing di referral professionali rapidamente.

