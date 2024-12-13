Crea Annunci Video Immobiliari che Aumentano le Vendite

Attira più acquirenti e potenzia il tuo marketing con annunci video immobiliari professionali, facilmente creati utilizzando i nostri versatili modelli e scene.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video profilo agente di 30 secondi progettato per attrarre clienti e costruire fiducia con chi cerca professionisti immobiliari dedicati. Adotta uno stile visivo caldo e invitante con un tono amichevole e conversazionale, presentando un avatar AI coinvolgente per introdurre l'agente e la sua esperienza.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di inserzione di 60 secondi di lusso che metta in risalto la qualità HD mozzafiato di una proprietà esclusiva, rivolto ad acquirenti esigenti interessati a tenute di alto livello. Adotta uno stile visivo cinematografico con musica strumentale elegante, assicurando che sottotitoli/caption precisi siano inclusi per enfatizzare le caratteristiche uniche.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video testimonianza di 20 secondi per le piattaforme social, con clienti soddisfatti che lodano la loro esperienza immobiliare, mirato a venditori e acquirenti potenziali che valutano la credibilità dell'agente. Utilizza uno stile visivo autentico e coinvolgente con audio naturale, e sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni in formato di HeyGen per una condivisione ottimale su varie piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Annunci Video Immobiliari

Crea annunci video immobiliari accattivanti in pochi minuti, progettati per attrarre acquirenti e valorizzare le tue inserzioni con contenuti di qualità professionale.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra una varietà di modelli di video immobiliari all'interno della piattaforma HeyGen o inizia con una tela bianca per creare rapidamente annunci video immobiliari.
2
Step 2
Carica i Tuoi Media
Carica facilmente foto e clip video delle tue inserzioni immobiliari utilizzando la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, o utilizza i contenuti stock integrati per arricchire il tuo annuncio.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Annuncio
Personalizza tutto, dal tuo script con la funzione testo-a-video di HeyGen, a marchi, loghi, musica e colori, assicurando che il tuo annuncio rifletta il tuo marchio unico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica e condividi i tuoi annunci video immobiliari di qualità HD, ottimizzati per piattaforme social come Instagram, TikTok, Facebook e YouTube, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni in formato di HeyGen.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze e Profili degli Agenti

Crea video testimonianza professionali e profili agenti con AI per costruire fiducia e mettere in evidenza esperienze di clienti di successo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di annunci video immobiliari professionali?

HeyGen è un creatore di video immobiliari alimentato da AI che ti aiuta a creare annunci video immobiliari in modo efficiente. Con modelli di video immobiliari pronti all'uso e funzionalità di testo-a-video, puoi produrre rapidamente video di qualità professionale, inclusi elenchi di proprietà e tour virtuali, spesso in meno di 10 minuti.

Posso personalizzare il contenuto video immobiliare per varie piattaforme social utilizzando HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie funzionalità di editing per personalizzare tutto, dai marchi e loghi alla musica, testo e voice-over. Puoi esportare i tuoi video immobiliari in orientamenti quadrati, verticali o orizzontali, assicurando che il tuo contenuto di alta qualità sia ottimizzato per piattaforme social come Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

Quali tipi di video immobiliari possono essere prodotti con gli strumenti creativi di HeyGen?

HeyGen consente agli agenti immobiliari di produrre una vasta gamma di contenuti di alta qualità, inclusi video di inserzioni accattivanti, tour di proprietà immersivi, video profilo agenti coinvolgenti e video testimonianza d'impatto. Gli strumenti creativi della piattaforma ti aiutano ad attrarre clienti con qualità HD mozzafiato e concetti video immobiliari coinvolgenti.

Come assicura HeyGen che i miei video di marketing immobiliare siano coinvolgenti e professionali?

HeyGen assicura che i tuoi video di marketing immobiliare siano professionali e coinvolgenti attraverso avanzate capacità AI, inclusi avatar AI realistici e una robusta generazione di voiceover. Inoltre, puoi aggiungere sottotitoli e utilizzare una libreria di contenuti stock, insieme a controlli di branding completi, per produrre contenuti di alta qualità che potenziano efficacemente i tuoi sforzi di marketing.

