crea video di consigli rapidi con AI
Sfrutta i modelli pronti all'uso per video di consigli rapidi e potenzia i tuoi annunci sui social media con il testo in video senza soluzione di continuità.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video di 90 secondi che dimostri strategie efficienti di creazione video per professionisti del marketing che cercano di potenziare le loro campagne. Utilizza uno stile visivo dinamico e coinvolgente, impiegando modelli e scene professionali per mostrare varie estetiche di marca. Il video dovrebbe presentare un avatar AI espressivo che trasmette il messaggio, rendendolo relazionabile e d'impatto per i proprietari di piccole imprese e i marketer.
Produci un tutorial tecnico di 2 minuti per appassionati di tecnologia, spiegando come sfruttare i costruttori AI avanzati in un nuovo progetto. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva moderna e altamente informativa, incorporando grafica elegante e visualizzazioni di dati sullo schermo. Utilizza la funzionalità da testo a video per garantire precisione e una narrazione da testo a voce precisa per trasmettere informazioni complesse chiaramente a sviluppatori e utenti avanzati.
Sviluppa un video di consigli rapidi di 45 secondi per creatori di contenuti, mostrando funzioni essenziali dell'editor per accelerare il loro flusso di lavoro. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e conciso, evidenziando le caratteristiche chiave con tagli rapidi e musica di sottofondo energica. Integra il supporto della libreria multimediale/stock per filmati di b-roll e dimostra il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme social, rivolgendoti ai gestori di social media che mirano a una consegna efficiente dei contenuti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Consigli Rapidi per i Social Media.
Produci rapidamente clip video coinvolgenti e contenuti brevi perfetti per condividere consigli rapidi su tutte le piattaforme social in pochi minuti.
Migliora la Formazione con Contenuti Brevi.
Migliora il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle informazioni fornendo moduli di formazione rapidi e digeribili potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come semplificano i costruttori AI di HeyGen il processo di creazione video?
HeyGen utilizza costruttori AI avanzati e tecnologia di sintesi vocale per trasformare i copioni in video professionali con avatar AI realistici, accelerando notevolmente la creazione di contenuti.
HeyGen può aiutarmi a creare video di consigli rapidi coinvolgenti?
Assolutamente, HeyGen offre una vasta gamma di modelli professionali e risorse pronte all'uso specificamente progettate per creare video di consigli rapidi dinamici, rendendo il processo efficiente e visivamente attraente.
Quali funzionalità di editing avanzate offre l'editor di HeyGen?
L'editor intuitivo di HeyGen offre capacità robuste tra cui vari effetti, transizioni fluide e opzioni come l'effetto freeze frame, insieme a strumenti per sottotitoli precisi e controlli di branding per perfezionare i tuoi contenuti video.
Sono disponibili tutorial per aiutarmi a imparare le funzionalità di HeyGen?
Sì, HeyGen offre tutorial e guide complete su come utilizzare l'AI all'interno della piattaforma, garantendo che gli utenti possano padroneggiare rapidamente le sue capacità per una produzione video efficiente.