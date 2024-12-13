Crea Video di Aggiornamento Trimestrale con Facilità e Impatto

Produci rapidamente video di aggiornamento prodotto professionali utilizzando i Modelli personalizzabili e le scene di HeyGen per evidenziare i tuoi indicatori chiave.

376/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video informativo di 60 secondi sui Risultati Trimestrali utilizzando un Modello Video Risultati Trimestrali di HeyGen per le comunicazioni interne aziendali, concentrandoti sui principali indicatori. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente, basato su infografiche, con una generazione di voce fuori campo chiara e autorevole per spiegare le prestazioni.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo coinvolgente di 30 secondi progettato per potenziali clienti, evidenziando una nuova funzionalità o iniziativa con uno stile visivo moderno e vibrante e un tono amichevole e conciso. Utilizza la libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare i visual e garantire l'accessibilità con sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di aggiornamento ispiratore di 45 secondi per le comunicazioni interne, specificamente rivolto ai membri del team e ai responsabili di dipartimento, celebrando i recenti successi e delineando i piani futuri. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo collaborativo e positivo con una colonna sonora motivazionale, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattarsi a varie piattaforme e impiegando opzionalmente avatar AI per rappresentare membri del team diversi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Aggiornamento Trimestrale

Produci senza sforzo video di aggiornamento trimestrale professionali con contenuti dinamici, branding e condivisione facile per mantenere il tuo team informato e coinvolto.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra una varietà di modelli video professionali progettati per semplificare la creazione dei tuoi video di aggiornamento trimestrale. La nostra vasta libreria di Modelli e scene offre un avvio rapido per qualsiasi rapporto.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Incorpora indicatori chiave e approfondimenti utilizzando la Webcam e il registratore dello schermo per catturare grafici dinamici o presentazioni direttamente. Puoi anche incollare il tuo script per far narrare gli avatar AI.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Assicura la coerenza del brand utilizzando i controlli di Branding (logo, colori, font) per personalizzare il tuo video. Questo aiuta a mantenere un aspetto professionale in tutte le comunicazioni interne.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video di aggiornamento prodotto utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per adattarsi a varie piattaforme. Condividi facilmente online con colleghi o stakeholder per la massima portata e impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra i Successi e i Risultati Trimestrali

.

Evidenzia gli indicatori chiave e i risultati di successo nei tuoi rapporti trimestrali presentando storie di successo dei clienti in formato video.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di aggiornamento trimestrale coinvolgenti per la mia azienda?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di aggiornamento trimestrale utilizzando modelli video professionali e avatar AI. Puoi trasformare rapidamente indicatori chiave e dati in storie visive coinvolgenti, perfette per le comunicazioni interne o per la condivisione con gli stakeholder.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video di aggiornamento in HeyGen per adattarli al mio brand?

Assolutamente! L'editor intuitivo drag-and-drop di HeyGen ti permette di regolare completamente colori, font e integrare il logo del tuo brand. Questo assicura che ogni video che pubblichi, inclusi i video di aggiornamento prodotto, si allinei perfettamente con l'identità visiva della tua azienda.

Qual è il modo più semplice per pubblicare video esplicativi professionali con HeyGen?

Pubblicare video esplicativi professionali con HeyGen è semplice. Il nostro editor drag-and-drop facile da usare semplifica il processo di creazione, permettendoti di generare contenuti raffinati pronti per essere condivisi online con pochi clic.

HeyGen supporta l'incorporazione di registrazioni dello schermo per demo di prodotti o aggiornamenti software?

Sì, HeyGen supporta l'integrazione di registrazioni dello schermo e riprese con webcam, rendendolo ideale per creare video di aggiornamento prodotto dinamici e tutorial software. Puoi facilmente combinare questi elementi con contenuti generati dall'AI per produrre clip video condivisibili.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo