Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi per il personale esistente che descriva gli aggiornamenti recenti ai processi di ordine interno all'interno del flusso di lavoro degli acquisti. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e conciso, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per evidenziare i cambiamenti chiave, abbinati a sottotitoli/caption chiari e facili da leggere che rafforzino le informazioni critiche per una rapida comprensione. Questo video punta all'efficienza operativa assicurando che tutti i membri del team siano aggiornati sulle nuove procedure.
Prompt di Esempio 2
Produci un video panoramico di 90 secondi per i responsabili di dipartimento e i team leader che mostri come possono creare video sul flusso di lavoro degli acquisti con facilità utilizzando modelli video potenziati dall'AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e dinamico, dimostrando la semplicità di convertire un copione in un video raffinato tramite la funzione di testo a video di HeyGen, magari includendo una breve musica ispiratrice. Questo mira a dare potere ai leader di diffondere rapidamente aggiornamenti procedurali cruciali e formazione.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida tecnica di 2 minuti per i creatori di contenuti interni su come sfruttare il Generatore di Testo a Video Gratuito di HeyGen per personalizzare scenari specifici all'interno del processo di approvvigionamento. Il video dovrebbe avere uno stile visivo istruttivo, magari simulando una dimostrazione di registrazione dello schermo, completato da un avatar AI coinvolgente per guidare lo spettatore, assicurando chiarezza e attenzione. L'obiettivo è illustrare come utilizzare efficacemente la libreria multimediale/il supporto stock di HeyGen per migliorare le spiegazioni di scenari di acquisto complessi.
Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video sul Flusso di Lavoro degli Acquisti

Sviluppa senza sforzo video chiari e coinvolgenti sul flusso di lavoro degli acquisti con la piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen per semplificare il tuo processo di approvvigionamento e migliorare la comprensione del team.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona dalla vasta gamma di modelli video potenziati dall'AI di HeyGen o inizia con un copione per il tuo flusso di lavoro degli acquisti. I nostri modelli e scene forniscono un avvio rapido per strutturare i tuoi contenuti in modo efficiente.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti e l'Avatar AI
Popola il modello scelto con dettagli specifici rilevanti per il tuo flusso di lavoro degli acquisti. Aumenta il coinvolgimento incorporando un avatar AI per fungere da portavoce AI, personalizzando scene e elementi visivi.
3
Step 3
Applica Voiceover e Sottotitoli
Dai vita al tuo copione con la generazione di voiceover professionale, scegliendo tra una varietà di voci dal suono naturale. Puoi anche garantire chiarezza e accessibilità aggiungendo sottotitoli generati automaticamente.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Guida
Una volta completato il video sul flusso di lavoro degli acquisti, utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per scaricarlo nel formato desiderato e condividerlo facilmente all'interno della tua organizzazione, assicurando una comunicazione chiara dei tuoi video sul flusso di lavoro degli acquisti.

Semplifica i Processi di Approvvigionamento Complessi

Trasforma procedure di acquisto intricate in spiegazioni video facilmente digeribili e coinvolgenti utilizzando l'AI.

Come può HeyGen semplificare la creazione di video sul flusso di lavoro degli acquisti?

HeyGen sfrutta modelli video potenziati dall'AI e avatar AI realistici per semplificare la produzione di video sul flusso di lavoro degli acquisti. Gli utenti possono generare rapidamente contenuti coinvolgenti con voiceover automatizzati e sottotitoli generati dall'AI per spiegare in modo efficiente processi di approvvigionamento complessi.

Che tipo di modelli video potenziati dall'AI offre HeyGen per i Video di Formazione AI?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli video potenziati dall'AI e scene personalizzabili perfettamente adatti per i Video di Formazione AI. Questi modelli consentono una facile personalizzazione, permettendoti di adattare i contenuti per vari processi di ordine e specifiche esigenze di formazione.

Gli avatar AI di HeyGen possono fornire spiegazioni dettagliate sui processi di approvvigionamento?

Assolutamente, gli avatar AI di HeyGen agiscono come portavoce AI convincenti in grado di fornire spiegazioni chiare e dettagliate di qualsiasi processo di approvvigionamento. Con la funzionalità di testo a video da copione, garantisci accuratezza e coerenza nei tuoi materiali di formazione.

Come assicura HeyGen l'accessibilità per i video sul flusso di lavoro degli acquisti?

HeyGen migliora l'accessibilità per tutti i video sul flusso di lavoro degli acquisti attraverso sottotitoli generati automaticamente dall'AI e la funzione di traduzione video. Questo assicura che i tuoi contenuti di formazione siano comprensibili per un pubblico diversificato, migliorando la comprensione dei processi di ordine critici.

