Prompt di Esempio 1
Rivolgendoti a tutti i dipendenti coinvolti negli acquisti, crea un video coinvolgente di 60 secondi che enfatizzi visivamente le principali regole di conformità agli acquisti e i limiti di spesa utilizzando scene personalizzabili e un tono amichevole generato da Testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi 'come fare' progettato per i capi dipartimento e i responsabili del budget, mostrando un consiglio pratico per ottenere risparmi sui costi attraverso acquisti intelligenti, con un avatar AI professionale e visuali dinamiche provenienti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, accompagnato da musica vivace.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione aziendale completo di 90 secondi rivolto ai dipendenti globali, fornendo una panoramica delle linee guida cruciali sugli acquisti con uno stile visivo calmo e informativo, arricchito da sottotitoli/caption chiari per supportare l'accessibilità multilingue e garantire una comprensione universale.
Come Creare Video sulle Linee Guida per gli Acquisti

Sviluppa video chiari e coinvolgenti sulle linee guida per gli acquisti per garantire la conformità agli approvvigionamenti e una formazione efficiente sulla spesa dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando le tue linee guida per gli acquisti e le regole del processo di approvvigionamento. Utilizza la funzione Testo-a-video da script della nostra piattaforma per convertire il tuo testo dettagliato in un video di base, garantendo chiarezza fin dall'inizio.
2
Step 2
Seleziona Avatar e Voiceover AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio. Aumenta il coinvolgimento e la comprensione aggiungendo voiceover AI dal suono naturale per guidare i dipendenti attraverso politiche di acquisto complesse.
3
Step 3
Applica Branding e Personalizzazioni
Integra l'identità della tua azienda utilizzando i controlli di branding per inserire il tuo logo e i colori all'interno di scene personalizzabili. Aggiungi sottotitoli o caption per l'accessibilità e per rafforzare le principali regole di approvvigionamento, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e coerente per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi per la Formazione
Finalizza il tuo video esportandolo nel formato desiderato. Distribuisci i tuoi video di formazione sulla spesa dei dipendenti completati in tutta la tua organizzazione per educare il personale e rafforzare la conformità agli acquisti in modo efficiente, promuovendo una cultura di acquisti informati.

Semplifica i Processi di Approvvigionamento Complessi

Trasforma le regole di approvvigionamento complesse e le politiche di acquisto in video AI facili da comprendere, migliorando la chiarezza e l'adesione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video sulle linee guida per gli acquisti?

HeyGen utilizza modelli video potenziati dall'AI e scene personalizzabili per semplificare la produzione di video coinvolgenti sulle linee guida per gli acquisti. Incorpora facilmente avatar AI e voiceover AI per comunicare chiaramente le tue regole di approvvigionamento e garantire la conformità agli acquisti in tutta la tua organizzazione.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i nostri video di formazione aziendale sugli approvvigionamenti?

HeyGen fornisce ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio in scene brandizzate. Puoi anche sfruttare una vasta libreria multimediale e avatar AI per creare video di formazione aziendale coinvolgenti che spiegano efficacemente il tuo processo di approvvigionamento e i limiti di spesa.

HeyGen può aiutare a migliorare la formazione sulla spesa dei dipendenti e la conformità agli acquisti?

Assolutamente. HeyGen ti consente di creare video istruttivi su come fare per la formazione sulla spesa dei dipendenti, garantendo una comunicazione chiara delle politiche di acquisto. Con il supporto multilingue e i voiceover AI, la tua forza lavoro può comprendere facilmente le regole di approvvigionamento, portando a una migliore conformità agli acquisti e a potenziali risparmi sui costi.

Come rende HeyGen efficiente la creazione e distribuzione di nuovi contenuti di conformità agli acquisti?

Le capacità di testo-a-video di HeyGen, combinate con modelli video potenziati dall'AI, consentono una rapida generazione di contenuti per la conformità agli acquisti. Aggiorna o crea facilmente nuovi video che coprono le regole di approvvigionamento e le politiche di acquisto guidato, quindi esportali in vari formati per una distribuzione ampia.

