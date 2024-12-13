Crea Video di Test di Prototipi Senza Sforzo

Produci video di test di prototipi professionali con facilità. Genera narrazioni naturali per scenari di interazione utente coinvolgenti e analisi più rapide.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dimostrativo dinamico di 60 secondi per Designer e Ricercatori UX, illustrando la registrazione video efficace per i test di prototipi che cattura le interazioni utente sfumate. Utilizza uno stile visivo moderno con una voce narrante amichevole e chiara. Questo video dovrebbe enfatizzare l'uso degli "avatar AI" di HeyGen per guidare gli utenti attraverso il prototipo, garantendo istruzioni coerenti e riducendo il bias dei partecipanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo orientato alla soluzione di 30 secondi per Product Owner e Team di Sviluppo, concentrandoti su come analizzare efficacemente i risultati dei test di prototipi. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce ed efficiente, accompagnato da una voce narrante energica e concisa. Mostra come la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen aiuta a rivedere rapidamente ed estrarre i feedback chiave degli utenti dalle sessioni di test.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial ispiratore di 50 secondi per Startup e imprenditori solitari, dimostrando come semplificare l'intero processo di test di prototipi dalla concezione alla generazione di video end-to-end. Con un'estetica visiva luminosa e user-friendly e una voce narrante incoraggiante e vivace, questo video enfatizzerà l'utilizzo dei "Modelli e scene" di HeyGen per impostare rapidamente scenari di test dall'aspetto professionale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Test di Prototipi

Semplifica il tuo processo di feedback degli utenti generando rapidamente video di test di prototipi coinvolgenti e accurati con l'AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Test del Prototipo
Inizia incollando il tuo script di test del prototipo direttamente in HeyGen. La nostra capacità di trasformare il testo in video da script genererà automaticamente le scene video iniziali per il tuo scenario di test.
2
Step 2
Carica le Schermate del Tuo Prototipo
Arricchisci il tuo video caricando screenshot o registrazioni dello schermo del tuo prototipo. Integra senza problemi questi elementi visivi utilizzando il nostro supporto per libreria multimediale/stock per dimostrare chiaramente le interazioni utente.
3
Step 3
Seleziona Avatar e Narratori AI
Dai vita al tuo test del prototipo scegliendo tra una varietà di avatar AI realistici per guidare gli utenti o agire come partecipanti virtuali. Puoi anche generare narrazioni naturali per narrare il flusso del test.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Test
Una volta completato il tuo video, utilizza le nostre opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione per salvarlo nel formato ideale per condividerlo con gli stakeholder e raccogliere preziosi feedback degli utenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Documenta Rapidamente Iterazioni e Feedback del Prototipo

Crea rapidamente brevi clip video per mostrare nuove funzionalità del prototipo o dimostrare le risposte ai feedback degli utenti, semplificando la comunicazione interna e i cicli di iterazione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di test di prototipi?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di test di prototipi di alta qualità senza registrazioni video complesse. Utilizza avatar AI e generazione di narrazioni naturali per presentare scenari o raccogliere feedback degli utenti, semplificando il tuo processo di test di usabilità.

Quali capacità di trasformazione testo-video offre HeyGen per i test di usabilità?

HeyGen sfrutta avanzate capacità di trasformazione testo-video, permettendoti di trasformare script in video coinvolgenti. Puoi scegliere tra vari avatar AI per narrare istruzioni o introdurre interazioni utente per i tuoi test di prototipi, garantendo comunicazioni chiare e coerenti.

È facile creare video coinvolgenti per il feedback degli utenti con HeyGen?

Sì, HeyGen semplifica il processo di creazione di video coinvolgenti per il feedback degli utenti. Con strumenti intuitivi e una varietà di modelli e scene, puoi progettare rapidamente scenari efficaci per i tuoi test di prototipi, concentrandoti più sugli insight e meno sulla produzione.

Gli avatar AI possono aiutare a generare contenuti video coerenti per il reclutamento dei partecipanti?

Assolutamente, gli avatar AI di HeyGen forniscono una presenza coerente e professionale per i video di reclutamento dei partecipanti. Puoi generare istruzioni o introduzioni uniformi con narrazioni AI, garantendo che ogni potenziale partecipante riceva lo stesso messaggio di alta qualità per la generazione di video end-to-end.

