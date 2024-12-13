Crea Video di Flusso di Lavoro di Prospezione con Avatar AI

Automatizza l'outreach video personalizzato e potenzia la generazione di pipeline con avatar AI, rendendo ogni messaggio impattante e scalabile.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 45 secondi rivolto a professionisti delle vendite e SDR, dimostrando come elevare l'outreach video personalizzato utilizzando segnaposto dinamici. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e coinvolgente, con vari avatar AI che si rivolgono direttamente allo spettatore, con una voce fuori campo amichevole e conversazionale che spiega il potere degli avatar AI di HeyGen per rendere ogni video di prospezione unico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 90 secondi per leader delle vendite e responsabili marketing, illustrando un processo di automazione del flusso di lavoro semplificato per la prospezione video, integrato con un CRM. Lo stile visivo sarà raffinato e strategico, con diagrammi di flusso ed esempi di integrazione CRM, supportati da una voce fuori campo chiara e autorevole, sottolineando come i modelli e le scene di HeyGen semplifichino la creazione di video di prospezione ad alto impatto su larga scala.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di 1 minuto e 30 secondi specificamente per team di vendita internazionali e strateghi di marketing globale, affrontando la sfida dell'outreach video multilingue. L'approccio visivo dovrebbe essere globalmente inclusivo, mostrando rappresentazioni demografiche diverse e mappe animate, con la capacità avanzata di generazione di voce fuori campo di HeyGen dimostrata attraverso transizioni linguistiche fluide e stili vocali variati, consentendo una prospezione video veramente scalabile.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Flusso di Lavoro di Prospezione

Ottimizza il tuo outreach di vendita con video personalizzati e potenziati dall'AI, progettati per coinvolgere i prospect e aumentare i tassi di conversione in modo efficiente.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Seleziona un modello pre-progettato dalla nostra libreria diversificata per iniziare a creare il tuo video di prospezione. Questo garantisce un punto di partenza professionale e coerente per il tuo messaggio.
2
Step 2
Crea il Tuo Script
Scrivi il tuo script personalizzato, sfruttando la capacità di trasformare il testo in video per convertire senza sforzo le tue parole in contenuti parlati. Incorpora segnaposto dinamici per dettagli specifici del prospect.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Applica i colori e il logo del tuo brand utilizzando i controlli di branding di HeyGen per garantire coerenza e un aspetto professionale in tutti i tuoi video.
4
Step 4
Esporta e Automatizza
Esporta i tuoi video personalizzati e integrali senza problemi nelle tue piattaforme di coinvolgimento delle vendite esistenti o CRM utilizzando la nostra potente API per un outreach scalabile e automatizzato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Successo del Cliente Coinvolgenti per l'Outreach

Utilizza l'AI per sviluppare rapidamente storie di successo del cliente impattanti, migliorando la fiducia e la credibilità all'interno delle tue sequenze di prospezione.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen i video di prospezione automatizzati all'interno dei flussi di lavoro esistenti?

HeyGen semplifica l'automazione del flusso di lavoro offrendo un'integrazione API robusta, permettendoti di generare video di prospezione automatizzati direttamente dai tuoi strumenti video integrati con CRM o piattaforme di coinvolgimento delle vendite. Questo consente di scalare senza problemi le campagne di outreach video personalizzate.

HeyGen supporta la personalizzazione avanzata per l'outreach video su larga scala?

Sì, HeyGen consente un outreach video altamente personalizzato attraverso la personalizzazione video potenziata dall'AI e la generazione di contenuti dinamici. Puoi utilizzare segnaposto dinamici per inserire automaticamente informazioni specifiche sui prospect, garantendo che ogni video risuoni individualmente a un livello scalabile.

HeyGen può creare video multilingue per coinvolgere efficacemente account target diversi?

Assolutamente. HeyGen supporta la creazione di video multilingue, permettendoti di raggiungere account target diversi a livello globale. Con funzionalità come il clonaggio vocale, la trasformazione del testo in video da script e la sincronizzazione labiale, puoi tradurre il tuo messaggio in più lingue per una penetrazione di mercato più ampia.

Quali capacità di Avatar AI offre HeyGen per una creazione efficiente di contenuti video?

HeyGen offre avatar AI avanzati che trasformano il testo in video da script, aumentando notevolmente l'efficienza nella creazione di video. Questi avatar AI, combinati con un assistente di scrittura AI, consentono una rapida generazione di video AI di HeyGen di alta qualità senza il lavoro tradizionale con la telecamera.

