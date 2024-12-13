Crea Video di Governance con Efficienza Guidata dall'AI

Semplifica la produzione di video per contenuti di governance e coinvolgi efficacemente gli stakeholder con Template & scene progettati professionalmente.

Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per i nuovi fornitori sulle migliori pratiche della catena di approvvigionamento, sfruttando la funzione di testo in video di HeyGen per convertire un copione dettagliato in una narrazione visiva coinvolgente con una voce fuori campo chiara e autorevole e grafica illustrativa nitida, semplificando il processo di creazione del video.
Crea una promo di 30 secondi per un generatore di video AI per un'iniziativa di governance interna, rivolta ai dirigenti con uno stile visivo sofisticato e conciso e una traccia audio professionale e vivace, utilizzando i Template & scene di HeyGen per accelerare la produzione e mettere in evidenza gli aggiornamenti chiave delle politiche.
Genera un video di annuncio di 50 secondi per gli stakeholder sui prossimi cambiamenti di politica, concentrandoti sulla narrazione visiva con grafica in movimento dinamica e una voce fuori campo sicura e articolata generata tramite la generazione di Voiceover di HeyGen, assicurando che i video di governance complessi siano facilmente comprensibili.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Governance con Prompt

Scopri come produrre in modo efficiente video di governance chiari e conformi utilizzando strumenti guidati dall'AI, ottimizzando il tuo processo di creazione video e coinvolgendo efficacemente gli stakeholder.

Crea il Tuo Script Video
Utilizza il Generatore di Script Video AI per definire il tuo messaggio di governance. Inserisci i tuoi punti chiave e i dettagli di conformità per generare uno script strutturato che costituisce la base del tuo video.
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo contenuto di governance. Seleziona l'avatar che meglio rappresenta il tono e la professionalità della tua organizzazione per trasmettere il tuo messaggio.
Migliora la Narrazione Visiva
Integra visuali pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per completare il tuo script e avatar. Eleva la chiarezza e l'impatto del tuo video di governance attraverso una narrazione visiva coinvolgente.
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di governance sfruttando le opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto. Produci il tuo video nel formato ottimale per varie piattaforme, garantendo un'ampia portata e coinvolgimento degli stakeholder.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci la Governance Complessa

Demistifica concetti e regolamenti di governance intricati, rendendoli accessibili e comprensibili per tutti i pubblici attraverso video esplicativi.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video, specialmente per i video di governance?

HeyGen consente agli utenti di semplificare la produzione di video trasformando il testo in video AI coinvolgenti. Il suo intuitivo generatore di video AI ti permette di creare prompt per video di governance, sfruttando Avatar AI e un robusto Generatore di Script Video AI per un processo creativo ottimizzato.

HeyGen può aiutare a coinvolgere gli stakeholder con video professionali di AI Spokesperson?

Assolutamente. HeyGen ti permette di coinvolgere efficacemente gli stakeholder attraverso video professionali di AI Spokesperson. Puoi scegliere tra diversi Avatar AI e utilizzare robuste funzionalità di narrazione visiva, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso con impatto e coerenza del brand.

Quali vantaggi offre HeyGen per creare video esplicativi per formare i dipendenti?

HeyGen offre vantaggi significativi per la formazione dei dipendenti, consentendo la rapida creazione di video esplicativi professionali. Con template guidati dall'AI e generazione efficiente di voiceover, puoi semplificare la produzione di video e trasmettere rapidamente informazioni complesse.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per personalizzare ed esportare video AI?

HeyGen offre funzionalità avanzate di editing video per personalizzare i tuoi video AI. Puoi applicare controlli di branding, aggiungere sottotitoli e didascalie per l'accessibilità e facilmente esportare in vari formati di aspetto per adattarsi a qualsiasi piattaforma, garantendo un output versatile.

