Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Per i proprietari di piccole imprese e gli educatori che mirano a produrre video più coinvolgenti, questo segmento di 1,5 minuti illustra come sfruttare le librerie di prompt per stimolare la creatività. Con grafiche luminose e illustrative e un avatar AI energico e amichevole, il video spiegherà come i diversi "Avatar AI" di HeyGen possano dare vita a qualsiasi messaggio, catturando il tuo pubblico con presentazioni personalizzate e dinamiche.
I responsabili del supporto clienti e i formatori di prodotto possono migliorare le loro guide utente con un video di 2 minuti che dimostra Tutorial di Successo del Cliente accessibili. Attraverso registrazioni dello schermo user-friendly combinate con grafiche sovrapposte e sottotitoli precisi, questo prompt illustra come la robusta funzionalità di "Sottotitoli/caption" di HeyGen assicuri che tutti gli spettatori possano seguire facilmente, migliorando l'accessibilità per un pubblico diversificato.
Crea presentazioni di vendita avvincenti senza sforzo con questo video di 45 secondi, perfetto per i team di vendita e i formatori aziendali che vogliono impressionare i clienti. Mostrando immagini aziendali raffinate con transizioni di scena dinamiche e una voce narrante professionale, questo prompt evidenzia come i "Modelli e scene" disponibili in HeyGen consentano la creazione rapida di contenuti ad alto impatto, aumentando il coinvolgimento in qualsiasi presentazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti.
Genera rapidamente contenuti social media accattivanti per catturare il pubblico.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione con l'AI.
Migliora l'apprendimento e la ritenzione nei moduli di formazione attraverso video AI dinamici.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen il processo di creazione video con l'AI?
HeyGen utilizza potenti strumenti AI, incluso un Generatore di Testo a Video Gratuito, per semplificare e accelerare significativamente il processo di creazione video. Questo permette agli utenti di produrre video di alta qualità in modo efficiente, risparmiando tempo.
Che tipi di video coinvolgenti posso creare con HeyGen per il business?
Con HeyGen, puoi generare video coinvolgenti su misura per varie esigenze aziendali, come campagne di marketing dinamiche, moduli di formazione HR completi, presentazioni di vendita persuasive e tutorial di successo del cliente, tutti progettati per aumentare il coinvolgimento.
Come migliorano le funzionalità di HeyGen l'accessibilità e la portata del pubblico dei video?
HeyGen migliora l'accessibilità fornendo avatar AI realistici, generazione di voiceover diversificata e sottotitoli/caption automatici. Queste funzionalità assicurano che il tuo contenuto sia facilmente comprensibile e raggiunga un pubblico più ampio e inclusivo.
HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand nei video, inclusi quelli dalle librerie di prompt?
Sì, HeyGen offre modelli estesi e controlli di branding robusti, permettendoti di applicare costantemente il tuo logo e i colori del brand. Questo assicura che i video, inclusi quelli creati dalle librerie di prompt, riflettano un'identità di brand professionale e unificata.