Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i proprietari di piccole imprese e gli educatori che mirano a produrre video più coinvolgenti, questo segmento di 1,5 minuti illustra come sfruttare le librerie di prompt per stimolare la creatività. Con grafiche luminose e illustrative e un avatar AI energico e amichevole, il video spiegherà come i diversi "Avatar AI" di HeyGen possano dare vita a qualsiasi messaggio, catturando il tuo pubblico con presentazioni personalizzate e dinamiche.
Prompt di Esempio 2
I responsabili del supporto clienti e i formatori di prodotto possono migliorare le loro guide utente con un video di 2 minuti che dimostra Tutorial di Successo del Cliente accessibili. Attraverso registrazioni dello schermo user-friendly combinate con grafiche sovrapposte e sottotitoli precisi, questo prompt illustra come la robusta funzionalità di "Sottotitoli/caption" di HeyGen assicuri che tutti gli spettatori possano seguire facilmente, migliorando l'accessibilità per un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 3
Crea presentazioni di vendita avvincenti senza sforzo con questo video di 45 secondi, perfetto per i team di vendita e i formatori aziendali che vogliono impressionare i clienti. Mostrando immagini aziendali raffinate con transizioni di scena dinamiche e una voce narrante professionale, questo prompt evidenzia come i "Modelli e scene" disponibili in HeyGen consentano la creazione rapida di contenuti ad alto impatto, aumentando il coinvolgimento in qualsiasi presentazione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video da Librerie di Prompt

Crea video coinvolgenti in modo efficiente sfruttando le librerie di prompt con potenti strumenti AI, risparmiando tempo e aumentando il coinvolgimento del pubblico senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per la Libreria di Prompt
Inizia delineando il contenuto del tuo video come uno script dettagliato. Utilizza la funzione "Testo a video da script" per trasformare i tuoi prompt scritti in una base narrativa visiva.
2
Step 2
Seleziona la Tua Presentazione Visiva
Seleziona un "Avatar AI" appropriato per presentare il tuo messaggio. Questa potente funzione dà vita al tuo script con personaggi realistici simili a esseri umani.
3
Step 3
Migliora con Audio e Immagini
Eleva il tuo video utilizzando la funzione di "Generazione di voiceover" per aggiungere una narrazione professionale, garantendo chiarezza e impatto per il tuo pubblico.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video, utilizza le opzioni di esportazione per finalizzare i tuoi "video coinvolgenti". Questo ti permette di condividere facilmente il tuo contenuto su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione di annunci ad alte prestazioni in pochi minuti con video AI

.

Produci rapidamente campagne di marketing efficaci con annunci video potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video con l'AI?

HeyGen utilizza potenti strumenti AI, incluso un Generatore di Testo a Video Gratuito, per semplificare e accelerare significativamente il processo di creazione video. Questo permette agli utenti di produrre video di alta qualità in modo efficiente, risparmiando tempo.

Che tipi di video coinvolgenti posso creare con HeyGen per il business?

Con HeyGen, puoi generare video coinvolgenti su misura per varie esigenze aziendali, come campagne di marketing dinamiche, moduli di formazione HR completi, presentazioni di vendita persuasive e tutorial di successo del cliente, tutti progettati per aumentare il coinvolgimento.

Come migliorano le funzionalità di HeyGen l'accessibilità e la portata del pubblico dei video?

HeyGen migliora l'accessibilità fornendo avatar AI realistici, generazione di voiceover diversificata e sottotitoli/caption automatici. Queste funzionalità assicurano che il tuo contenuto sia facilmente comprensibile e raggiunga un pubblico più ampio e inclusivo.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand nei video, inclusi quelli dalle librerie di prompt?

Sì, HeyGen offre modelli estesi e controlli di branding robusti, permettendoti di applicare costantemente il tuo logo e i colori del brand. Questo assicura che i video, inclusi quelli creati dalle librerie di prompt, riflettano un'identità di brand professionale e unificata.

