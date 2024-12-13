Crea Video di Acquisizione Progetti con l'AI: Ottimizza il Tuo Flusso di Lavoro

Ottimizza senza sforzo l'acquisizione del lavoro sfruttando avatar AI realistici per fornire briefing di progetto chiari e coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per i team HR o per i ruoli a contatto con i clienti, illustrando come creare video di acquisizione progetti personalizzati con gli avatar AI di HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e amichevole, con avatar AI diversi che forniscono voci narranti realistiche per costruire un rapporto, mirato a migliorare il coinvolgimento iniziale con i clienti o i dipendenti. Mostra l'impatto dell'uso degli avatar AI per introdurre i requisiti del progetto.
Prompt di Esempio 2
Crea un video tecnico di 2 minuti per i team di sviluppo, spiegando come creare video di acquisizione progetti completi che si integrano in un flusso di lavoro di acquisizione progetti alimentato dall'AI. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e dettagliato, incorporando sovrapposizioni di testo sullo schermo e una voce esplicativa precisa, assicurando che tutti i dettagli complessi del progetto siano chiaramente trasmessi. Sottolinea il vantaggio dei sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità e la chiarezza nei briefing tecnici.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale incisivo di 45 secondi rivolto a marketer e leader delle vendite, dimostrando la rapida creazione di video di acquisizione progetti da script di testo esistenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e persuasivo, con tagli rapidi e una voce narrante energica, incoraggiando l'adozione rapida per varie esigenze di comunicazione interna ed esterna. Evidenzia la capacità efficiente di HeyGen di trasformare script scritti in contenuti video coinvolgenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Acquisizione Progetti

Ottimizza il tuo processo di acquisizione del lavoro generando rapidamente video di acquisizione progetti coinvolgenti utilizzando gli strumenti alimentati dall'AI di HeyGen e modelli personalizzabili.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inserisci il Tuo Script
Inizia scegliendo tra i nostri "modelli video" professionali o incollando il tuo script di acquisizione progetti direttamente nell'editor di testo-a-video.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Video con Avatar AI
Personalizza il tuo video selezionando un "avatar AI" per presentare le informazioni di acquisizione e perfeziona il contenuto per soddisfare i requisiti specifici del tuo progetto.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Branding
Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento aggiungendo "sottotitoli" automatici e applicando l'identità visiva del tuo brand.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video di Acquisizione
Una volta finalizzato, "esporta" facilmente il tuo video di acquisizione progetti di alta qualità in vari formati, pronto per ottimizzare il processo di acquisizione del lavoro del tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Requisiti Complessi

.

Chiarisci i dettagli intricati del progetto utilizzando video generati dall'AI, assicurando che tutti comprendano le informazioni chiave.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a costruire un flusso di lavoro di acquisizione progetti alimentato dall'AI?

HeyGen ti consente di costruire un flusso di lavoro di acquisizione progetti alimentato dall'AI generando automaticamente video di acquisizione progetti personalizzati. Utilizza le nostre avanzate capacità AI per creare video coinvolgenti che ottimizzano l'acquisizione del lavoro e migliorano la comunicazione all'interno della tua organizzazione.

Quali capacità AI offre HeyGen per creare video di acquisizione progetti?

HeyGen fornisce robuste capacità AI per i video di acquisizione progetti, inclusi avatar AI, voci narranti realistiche e generazione di video da script di testo. Queste funzionalità ti permettono di produrre video di alta qualità e professionali in modo efficiente con modelli video alimentati dall'AI.

Quali team possono beneficiare dell'uso di HeyGen per i video di acquisizione progetti?

I marketer, i team HR e i leader delle vendite possono ottimizzare significativamente l'acquisizione del lavoro utilizzando gli strumenti di HeyGen per creare video di acquisizione progetti. Le capacità AI della piattaforma aiutano vari dipartimenti a comunicare rapidamente i requisiti e le aspettative del progetto.

Posso personalizzare i modelli video alimentati dall'AI e aggiungere sottotitoli con HeyGen?

Sì, HeyGen consente un'ampia personalizzazione dei modelli video alimentati dall'AI, inclusi controlli di branding per loghi e colori, per adattarsi all'identità della tua organizzazione. Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli e caption ai tuoi video di acquisizione progetti, garantendo accessibilità e chiarezza.

