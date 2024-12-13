Crea Video di Scrittura Professionale con l'AI

Trasforma il tuo script in video senza sforzo, sfruttando gli avatar AI per presentazioni dinamiche.

509/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 1,5 minuti progettato per formatori aziendali ed educatori, illustrando il potere di trasformare la documentazione esistente in 'video di formazione' coinvolgenti. Utilizza uno stile visivo informativo e strutturato, completato da una voce AI amichevole ma professionale. Mostra come gli avatar AI di HeyGen possano dare vita a contenuti statici dal tuo 'carica il tuo script', rendendo accessibili e coinvolgenti argomenti complessi per gli studenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un reel dinamico di 45 secondi per i social media rivolto a marketer e scrittori freelance che cercano di promuovere i loro servizi con contenuti video brevi e d'impatto. Il video dovrebbe presentare un montaggio dinamico e veloce con immagini coinvolgenti e musica di sottofondo vivace, utilizzando gli avatar personalizzati di HeyGen per trasmettere messaggi chiave. Sottolinea la facilità di creare 'video brevi' per i 'social media' e distribuirli rapidamente su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo conciso di 2 minuti, ideale per scrittori tecnici ed esperti di settore che devono trasmettere informazioni complesse in modo chiaro. Il video dovrebbe adottare uno stile di presentazione professionale e autorevole con sottotitoli/caption integrati di HeyGen per migliorare la comprensione. Concentrati sulla creazione di un 'video parlante' ben strutturato che scomponga efficacemente argomenti intricati, dimostrando come un 'video script' ben strutturato possa prendere vita.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Scrittura Professionale

Trasforma i tuoi contenuti scritti in video dinamici e professionali senza sforzo con gli strumenti AI di HeyGen, perfetti per coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Carica il Tuo Script
Incolla il tuo script video preparato in HeyGen. La nostra piattaforma sfrutta il testo a video da script per generare istantaneamente la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Abbinali a una voce AI che trasmetta perfettamente il tuo messaggio, creando un video parlante professionale.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Migliora il tuo video con il nostro editor facile da usare. Aggiungi sfondi dinamici, musica royalty-free ed elementi di branding per allinearti allo stile del tuo contenuto.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Scarica il tuo video finito come MP4 ad alta risoluzione, completamente privo di watermark, e pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme social preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

.

Trasforma rapidamente le tue idee scritte in video brevi e accattivanti, perfetti per aumentare la tua presenza e il coinvolgimento sulle piattaforme social.

background image

Domande Frequenti

Come funziona il generatore di script a video AI di HeyGen?

HeyGen trasforma il tuo video script in video professionali utilizzando una tecnologia avanzata di generazione di script a video AI. Basta caricare il tuo script, selezionare un avatar AI e una voce AI, e HeyGen animerà e sintetizzerà automaticamente il tuo video parlante. Questo processo rende facile creare video di scrittura professionale in modo efficiente.

HeyGen può creare video parlanti professionali dal mio script di testo?

Sì, HeyGen è specializzato nella creazione di video parlanti di alta qualità direttamente dal tuo script video scritto. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI realistici e una tecnologia vocale AI avanzata per offrire contenuti raffinati e coinvolgenti adatti a diverse esigenze di comunicazione. Puoi creare efficacemente video di scrittura professionale con facilità.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un editor facile da usare per la creazione di video?

HeyGen è progettato come un editor facile da usare, con un'interfaccia intuitiva e una vasta selezione di modelli video per avviare i tuoi progetti. Puoi facilmente caricare il tuo script e guidare il processo da script a video senza esperienza precedente di editing video. Questa semplicità consente a chiunque di creare rapidamente video di scrittura professionale.

Come posso scaricare i miei video finiti da HeyGen?

HeyGen ti consente di scaricare contenuti video in formato MP4 ad alta risoluzione direttamente dalla piattaforma. I tuoi video esportati saranno consegnati senza watermark, rendendoli perfetti per i social media e vari video di formazione senza branding aggiuntivo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo